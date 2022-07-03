Владимир Богомолов. Срам имут и живые, и мертвые, и Россия. Передача 1. Читает автор
Владимир Богомолов. Срам имут и живые, и мертвые, и Россия. Передача 1. Читает автор
Страницы публицистической книги, в которой автор рассуждает о Великой Отечественной войне, о своем отношении к празднованию Дня Победы, выступает в защиту советских воинов – участников войны.
Звучит интервью с писателем, в котором он рассказывает о том, что побудило его к созданию книги.
Состоит из 3-х частей
#КДнюПобедыЛитературныечтения
В ролях: Богомолов Владимир
Год производства: 1995
Срам имут и живые, и мертвые, и Россия
Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=UNn9tFrSdh4
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=nQIoZSYoHv0
Передача 3 – https://www.youtube.com/watch?v=RYmrn8RnEug