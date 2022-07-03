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Владимир Богомолов. Срам имут и живые, и мертвые, и Россия. Передача 1. Читает автор

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Владимир Богомолов. Срам имут и живые, и мертвые, и Россия. Передача 1. Читает автор

Страницы публицистической книги, в которой автор рассуждает о Великой Отечественной войне, о своем отношении к празднованию Дня Победы, выступает в защиту советских воинов – участников войны.
Звучит интервью с писателем, в котором он рассказывает о том, что побудило его к созданию книги.
Состоит из 3-х частей

#КДнюПобедыЛитературныечтения

В ролях: Богомолов Владимир

Год производства: 1995 

Срам имут и живые, и мертвые, и Россия
Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=UNn9tFrSdh4
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=nQIoZSYoHv0
Передача 3 – https://www.youtube.com/watch?v=RYmrn8RnEug

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UNn9tFrSdh4
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