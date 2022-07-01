Великое в малом. Как работает системное мышление
Научный руководитель Школы системного менеджмента Анатолий Левенчук рассказывает о принципах системного мышления и основанной на нём системной инженерии. Ведущий Алексей Каныгин.
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