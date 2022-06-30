Эпоха детства Валерия Чудинова
Чудинов Валерий Алексеевич – советский и российский философ, специалист по философским вопросам естествознания. Доктор философских наук (1987), профессор.
Также известен как автор теорий в области древнерусской истории и лингвистики.
Автор работ: по тайнам археологии и рунице, расшифровке тайнописи на камнях, древней архитектуре, в рисунках Пушкина, по русской письменности.
Сегодня в эфире мы поговорим об особом времени в жизни Валерия Алексеевича – эпохе, когда проходило его детство. Это послевоенный период 1942-1957г.г.
Чем замечательны эти годы?
Какие новшества того времени помнит наш гость?
Какие люди тех лет ему запомнились? Что было главное в них?
Какие открытия были сделаны нашей страной, в трудное для неё время?
Об этом и многом другом этой эпохи поведает нам гость эфира Народного Славянского радио Валерий Алексеевич Чудинов.
Ссылки на ресурсы В.А. Чудинова:
http://chudinov.ru/
Быть ДОБРУ!
#ВалерийЧудинов #археология #руница #детство #древнерусскаяистория
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