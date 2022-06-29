Десятки иностранных банков присоединились к российскому аналогу платёжной системы SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идёт, но это зависит от партнёров», – сказала она, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор готов присоединять всех к системе – для этого имеются все необходимые технические решения, и сделать это можно достаточно быстро.

«Многие партнёры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключён, соответственно. Мы говорим, что есть возможности подключаться, а партнёры смотрят, кого и как подключать», – ответила глава ЦБ на вопрос о боязни партнёров попасть под вторичные санкции из-за подключения к СПФС.

СПФС Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной платёжной системы SWIFT, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В апреле Набиуллина сообщала, что к российской СПФС присоединились 52 иностранные организации из 12 стран. Тогда она подчеркнула необходимость развития платежей в национальных валютах.

C 14 июня Евросоюз отключил от SWIFT такие крупные российские банки, как Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). В кредитных организациях заявили, что отсоединение от системы не скажется негативно на их работе, поскольку они заранее подготовились к такому развитию событий. До этого от SWIFT были отключены ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

По материалам РИА Новости, «Известий», Ленты.ру