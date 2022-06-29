Главная » Политика, Экономика

К российскому аналогу SWIFT подключились 70 банков из 12 стран

13 0
Использованные источники: ria.ru
К российскому аналогу SWIFT подключились 70 банков из 12 стран

Десятки иностранных банков присоединились к российскому аналогу платёжной системы SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идёт, но это зависит от партнёров», – сказала она, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор готов присоединять всех к системе – для этого имеются все необходимые технические решения, и сделать это можно достаточно быстро.

«Многие партнёры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключён, соответственно. Мы говорим, что есть возможности подключаться, а партнёры смотрят, кого и как подключать», – ответила глава ЦБ на вопрос о боязни партнёров попасть под вторичные санкции из-за подключения к СПФС.

СПФС Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной платёжной системы SWIFT, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В апреле Набиуллина сообщала, что к российской СПФС присоединились 52 иностранные организации из 12 стран. Тогда она подчеркнула необходимость развития платежей в национальных валютах.

C 14 июня Евросоюз отключил от SWIFT такие крупные российские банки, как Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ). В кредитных организациях заявили, что отсоединение от системы не скажется негативно на их работе, поскольку они заранее подготовились к такому развитию событий. До этого от SWIFT были отключены ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

По материалам РИА Новости, «Известий», Ленты.ру

Источник: http://stoletie.ru/lenta/k_rossijskomu_analogu_swift_podkluchilis_70_bankov_iz_12_stran_924.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Российские компании начали массово выходить из SWIFT
Готова ли Россия к блокировке SWIFT
От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов
Новости Украины и Новороссии 08 ноября 2016
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru