От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о платежах в национальных валютах. Европа запускает механизм INSTEX, позволяющий торговать с Ираном в обход санкций Вашингтона и без доллара. Как отказ от американской денежной единицы принимает все более конкретные очертания

Угробить доллар

Ровно год назад экономисты Всемирного банка заявили, что процесс дедолларизации в мире запущен и его уже не остановить. Аналитики тогда отметили: Россия вполне может исключить доллар из расчетов, в первую очередь с Китаем — крупнейшим торговым партнером.

Переходить на национальные валюты Москва и Пекин решили еще в декабре 2014 года. С тех пор в силу вступили российско-китайские соглашения о прямой торговле за рубли без участия банков США, Великобритании и ЕС. Впрочем, до сих пор прогресс был скромным: за прошлый год доля евро в платежах выросла вдвое, доллара — снизилась менее чем на два процента.

На рубли пока приходится около десяти процентов. Однако в ближайшие годы этот показатель увеличится пятикратно. В начале июня первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о создании новой платежной системы, которая станет "шлюзом между российским и китайским аналогами SWIFT". SWIFT — международная межбанковская система передачи финансовых данных. К российскому аналогу — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), по данным ЦБ, к 1 июня подключились 398 российских предприятий и банков, а также белорусский Белгазпромбанк. В КНР есть система CIPS, к которой, как сообщал ЦБ в конце марта, подключились несколько российских банков. Предполагается, что система расчетов в нацвалютах заработает к концу текущего года и охватит прежде всего крупнейшие российские нефтегазовые компании, а также сельхозпроизводителей. Москва и Пекин торопятся из-за угрозы усиления экономических санкций Вашингтона. Только за прошлый год в конгресс поступило десять законопроектов, предусматривающих широкий спектр антироссийских ограничений — от запрета на инвестиции в гособлигации до отключения госбанков от SWIFT.

Поскольку порядка 42 процентов транзакций в SWIFT осуществляются в долларах, это мощное оружие Вашингтона. Отключение от системы грозит российской экономике серьезными проблемами — от бегства капитала до падения курса рубля и роста кредитных ставок.

INSTEX как угроза

Ослабляет зависимость от США и Европа. Так, несмотря на угрозу санкций Вашингтона, страны ЕС продолжают покупать иранскую нефть, оплачивая поставки не в долларах, а в евро.

Обойти американские ограничения европейцы намереваются с помощью механизма финансовых транзакций (INSTEX), о запуске которого Великобритания, Франция и Германия объявили на прошлой неделе. С 28 июня этот механизм доступен всем странам ЕС, а вскоре им смогут воспользоваться и компании из других стран.

Пока речь идет о лекарствах, медицинском оборудовании и сельхозпродукции. Со временем ассортимент расширится.

INSTEX готовили к запуску с прошлого года. Наблюдатели сразу отметили, что это первая серьезная угроза доллару со времен Бреттон-Вудской конференции, когда американская валюта обрела доминирующее положение в мировой экономике. Теперь эксперты уверены: INSTEX нанесет удар по стремлению США взять под контроль мировой экономический порядок, ведь "свободной от доллара" сможет стать не только Европа — любая страна, не желающая соблюдать санкционный режим Белого дома.

Неудивительно, что Вашингтон пытается заставить европейцев отказаться от этого проекта, угрожая санкциями всем, кто в нем участвует. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замглавы американского Минфина Сигал Манделкер, "официальные лица, причастные к INSTEX", будут исключены из финансовой системы США. PS: Интересно, выдержит ли американская экономика такой удар? Скорее всего нет, и дело даже не в том, что основные игроки отказываются от доллара, просто англосаксы во главе с США потеряли разум из за своей неуёмной жажды всемирной власти. Доллар ведь хоронят не один год, но он всё равно оказывался на плаву, но не в этот раз. А виной всему тот самый преславутый "Базель-III" и хотя новость прошла не заметно для мирового сообщества, но её последствия стали ощщущаться сейчас. С начала Россия, Китай стали накапливать золото (как будто знали), затем произошёл "Базель-III", отказ от рассчёта в долларах... Что будет дальше? Скорее всего большая война, вот только хватит ли у США пороху?

Источник: https://ria.ru/20190703/1556121855.html?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial