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От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов

08:08. 4 июля 2019 Просмотров - 109 3 коммент. Опубликовал:

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Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о платежах в национальных валютах. Европа запускает механизм INSTEX, позволяющий торговать с Ираном в обход санкций Вашингтона и без доллара. Как отказ от американской денежной единицы принимает все более конкретные очертания 

 

Угробить доллар

Ровно год назад экономисты Всемирного банка заявили, что процесс дедолларизации в мире запущен и его уже не остановить. Аналитики тогда отметили: Россия вполне может исключить доллар из расчетов, в первую очередь с Китаем — крупнейшим торговым партнером.

Переходить на национальные валюты Москва и Пекин решили еще в декабре 2014 года. С тех пор в силу вступили российско-китайские соглашения о прямой торговле за рубли без участия банков США, Великобритании и ЕС. Впрочем, до сих пор прогресс был скромным: за прошлый год доля евро в платежах выросла вдвое, доллара — снизилась менее чем на два процента.
На рубли пока приходится около десяти процентов. Однако в ближайшие годы этот показатель увеличится пятикратно. В начале июня первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о создании новой платежной системы, которая станет "шлюзом между российским и китайским аналогами SWIFT".
SWIFT — международная межбанковская система передачи финансовых данных. К российскому аналогу — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), по данным ЦБ, к 1 июня подключились 398 российских предприятий и банков, а также белорусский Белгазпромбанк. В КНР есть система CIPS, к которой, как сообщал ЦБ в конце марта, подключились несколько российских банков.
Предполагается, что система расчетов в нацвалютах заработает к концу текущего года и охватит прежде всего крупнейшие российские нефтегазовые компании, а также сельхозпроизводителей.
Москва и Пекин торопятся из-за угрозы усиления экономических санкций Вашингтона. Только за прошлый год в конгресс поступило десять законопроектов, предусматривающих широкий спектр антироссийских ограничений — от запрета на инвестиции в гособлигации до отключения госбанков от SWIFT.

Поскольку порядка 42 процентов транзакций в SWIFT осуществляются в долларах, это мощное оружие Вашингтона. Отключение от системы грозит российской экономике серьезными проблемами — от бегства капитала до падения курса рубля и роста кредитных ставок.

INSTEX как угроза

Ослабляет зависимость от США и Европа. Так, несмотря на угрозу санкций Вашингтона, страны ЕС продолжают покупать иранскую нефть, оплачивая поставки не в долларах, а в евро.
Обойти американские ограничения европейцы намереваются с помощью механизма финансовых транзакций (INSTEX), о запуске которого Великобритания, Франция и Германия объявили на прошлой неделе. С 28 июня этот механизм доступен всем странам ЕС, а вскоре им смогут воспользоваться и компании из других стран.
Пока речь идет о лекарствах, медицинском оборудовании и сельхозпродукции. Со временем ассортимент расширится.
INSTEX готовили к запуску с прошлого года. Наблюдатели сразу отметили, что это первая серьезная угроза доллару со времен Бреттон-Вудской конференции, когда американская валюта обрела доминирующее положение в мировой экономике. Теперь эксперты уверены: INSTEX нанесет удар по стремлению США взять под контроль мировой экономический порядок, ведь "свободной от доллара" сможет стать не только Европа — любая страна, не желающая соблюдать санкционный режим Белого дома.
Неудивительно, что Вашингтон пытается заставить европейцев отказаться от этого проекта, угрожая санкциями всем, кто в нем участвует. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо замглавы американского Минфина Сигал Манделкер, "официальные лица, причастные к INSTEX", будут исключены из финансовой системы США.
 
PS:
Интересно, выдержит ли американская экономика такой удар? Скорее всего нет, и дело даже не в том, что основные игроки отказываются от доллара, просто  англосаксы во главе с США потеряли разум из за своей неуёмной жажды всемирной власти. Доллар ведь хоронят не один год, но он всё равно оказывался на плаву, но не в этот раз. А виной всему тот самый преславутый "Базель-III" и хотя новость прошла не заметно для мирового сообщества, но её последствия стали ощщущаться сейчас. С начала Россия, Китай стали накапливать золото (как будто знали), затем произошёл "Базель-III", отказ от рассчёта в долларах... Что будет дальше? Скорее всего большая война, вот только хватит ли у США пороху?  

 

Источник: https://ria.ru/20190703/1556121855.html?utm_referrer=httpszen.yandex.comfromspecial

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 373 345
    Мама 4 июля 2019 в 8:36

    В начале ролика стоит приравнять 1815 к 1915 для ясности картины порабощения мира опиумными деньгами https://www.youtube.com/watch?v=_aYHUvDzv-g

    Нам тоже (не только Америке) надо вспомнить, что мы жили в Республике, а не в Федерации, у нас даже был свой Государственный Банк и он выдавал казначейские билеты банка, обеспеченные золотом. Росси́йская Сове́тская Федерати́вная Социалисти́ческая Респу́блика – официальная аббревиатура РСФСР.

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    • 403 309
      Золотой_драконМама 4 июля 2019 в 8:53

      перечень Федеративных Республик:
      https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Россия намбер 16 сверху))
      и таки да, до этого мы жили в федеративной республике с другим названием

      но в основном мы жили при царе-батюшке и исчо как жили, Домострой, бабы борщ варили, а не в интернетах сидели пока дети в подъездахкурятивообщечертзнаетчемзанимаюцца)

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  • 851 559
    чужой 4 июля 2019 в 8:53

    У США пороху хватить. Это не национальная валюта а система. Не надо поднимать “волну” и проводить аналогию в людях. Это пойдет только на пользу доллару. Здесь речь идет только о заранешней подушке безопасности государств.

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