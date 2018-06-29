Российские компании начали массово выходить из SWIFT

Источник: rus.vrw.ru

Российские государственные корпорации начали переходить на отечественный аналог системы международных расчетов SWIFT, которая именуется Системой передачи финансовых сообщений СПФС.



На сегодняшний день от услуг западного сервиса отказались «Ростех», «Роснефть», «Газпром нефть» и ряд других менее крупных компаний.

Как сообщили в пресс-службе «Газпром нефти», переход на отечественную систему позволил больше не беспокоиться о возможной блокировки банковских операций, что очень актуально и важно для компании, оборот которой составляет почти 2 триллиона рублей. В корпорации отметили, что услуги СПФС Банка России стоят на порядок дешевле, нежели тарифы SWIFT.

Российский Центробанк начал готовить аналог SWIFT в 2014 году, когда западные страны ввели первые санкции против банковского сектора России. Работы были завершены ещё в начале прошлого года и последующие 16 месяцев система проходила тестирования. Затем к СПФС начали подключать банки, а теперь на услуги сервиса стали переходить и компании нефинансового сектора.

Таким образом, российское руководство полностью готово к отключению страны от SWIFT, а потенциальные намерения Запада сделать это потеряли всякий практический смысл.

Источник: nstarikov.ru