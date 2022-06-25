Сталинские решения в экономике применимы сейчас. Валентин Катасонов
ПОСОЛ К СТАЛИНУ
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НАРОДНАЯ ИМПЕРИЯ СТАЛИНА
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КОНЕЦ ИСТОРИИ ИЛИ СМЕРТЬ ЗАПАДА? ЧИТАЯ ШПЕНГЛЕРА
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● Подходит ли России автаркия?
● Насколько экономика Сталина была автаркией?
● Как охарактеризовать отечественную экономику в 1917 году?
● С какого года Сталин начал проявлять себя в экономике?
● Как шла первая пятилетка? Как до людей доводилось, что происходит и ради чего это нужно?
● Как экономически перестроить контур производства?
● Как Сталин планомерно снижал цены? Сколько было таких снижений? За счёт чего?
● Как работала монополия на внешнюю торговлю?
● Что Сталин не смог преодолеть в экономике или управлении? В силу каких обстоятельств или причин?
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