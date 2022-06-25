Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

Сталинские решения в экономике применимы сейчас. Валентин Катасонов

21 0

ПОСОЛ К СТАЛИНУ
https://konzeptual.ru/posol-k-stalinu-11747?utm_source=smi

НАРОДНАЯ ИМПЕРИЯ СТАЛИНА
https://konzeptual.ru/narodnaja-imperija-stalina-11858?utm_source=smi

КОНЕЦ ИСТОРИИ ИЛИ СМЕРТЬ ЗАПАДА? ЧИТАЯ ШПЕНГЛЕРА
https://konzeptual.ru/konec-istorii-ili-smert-zapada-chitaja-shpenglera-11623?utm_source=smi

● Подходит ли России автаркия?
● Насколько экономика Сталина была автаркией?
● Как охарактеризовать отечественную экономику в 1917 году?
● С какого года Сталин начал проявлять себя в экономике?
● Как шла первая пятилетка? Как до людей доводилось, что происходит и ради чего это нужно?
● Как экономически перестроить контур производства?
● Как Сталин планомерно снижал цены? Сколько было таких снижений? За счёт чего?
● Как работала монополия на внешнюю торговлю?
● Что Сталин не смог преодолеть в экономике или управлении? В силу каких обстоятельств или причин?

Сайт: http://концептуал.рф
Книги: https://konzeptual.ru
Youtube: https://www.youtube.com/user/konzeptualtv
ВКонтакте: https://vk.com/konzeptual_rf
Одноклассники: https://ok.ru/konzeptualrf
Telegram: https://t.me/konzeptual_ru

#Концептуал #ВалентинКатасонов #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XGYgnJwvqvw
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Что мешает сделать СССР к понедельнику?
Новости Украины и Новороссии 21 декабря 2015
Реальные пережитки капитализма и пережитки категориальные
Вспоминая СССР – часть вторая

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru