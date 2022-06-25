Почему западные политики и СМИ сменили тон
Как и почему поменялся вектор западной политики и общественного мнения в отношении текущего конфликта? Какой теперь выход из ситуации предлагается? И при чём здесь борьба старых европейских денег против молодых? Об этом говорит директор Института изучения национальных кризисов – Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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