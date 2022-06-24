Недавно ракетами «Калибр» был нанесён удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача в Днепропетровской области. Были уничтожены более 50 генералов и офицеров Вооружённых сил Украины, – сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Таким образом, удар по центрам принятия решений всё же был нанесён, о чём ранее предупреждали представители властей России.

Примечательно, что в момент удара «Калибрами» в пункте управления проводилось совещание командного состава оперативно-стратегической группировки украинских войск «Александрия». По словам Конашенкова, в том числе были ликвидированы представители Генштаба Украины, а также командования группировки «Каховка». Также среди участников совещания были командиры десанта, действующего на Запорожском и Николаевском направлениях.

Стоит напомнить, что удары по центрам принятия решений на Украине представители России пообещали нанести в связи с участившимися атаками мирного населения Донбасса, а также сопредельных русских областей. Последний раз об ударах по центрам принятия решений недавно говорил и наш президент.

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума он сообщил: «Что касается красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жёсткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил… Но всё-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства страны. И те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя прежде всего сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя вот эти линии и черту…».

Владимир Путин напомнил, что удары по жилым кварталам – это безусловное преступление против человечности. Сегодня мы наблюдаем, что Киев все красные линии уже перешёл.

Мы с Украиной находимся явно в неравных условиях даже на уровне терминологии. С той стороны происходящее называют войной. И действуют соответственно войне. По той простой причине, что за 30 лет методичного построения «Антироссии» её таки удалось построить, и никакого другого смысла в существовании Украины, кроме ненависти к русскому миру, теперь нет. А у нас это – специальная военная операция.

В последние дни разница становится все очевидней. Если ракетный крейсер «Москва» – из-за чего бы там на самом деле ни произошел пожар с подрывом боекомплекта – понятная цель для украинских военных, то этого не скажешь об объектах гражданской инфраструктуры и абсолютно мирных пограничных поселках на территории России. Совсем недавно под Шебекино были повреждены железнодорожные пути, связывающие два населенных пункта. В деревни прилетали снаряды, а в Белгород – даже два вертолета, которые нанесли удар по нефтебазе.

Случаи эти не единичны, недаром Минобороны России весьма жёстко заявило: «Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если такие попытки не прекратятся, ВС РФ будут бить по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего Российская армия до сих пор воздерживалась».

Главный пропагандист Украины Арестович тут же отозвался: «Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву. Возможности по России у нас прекрасные». Безусловно, все, что говорит этот, уже переплюнувший Геббельса, субъект, нужно делить даже не на десять, а на сто. Тем не менее…

16 июня по поселку Климово в Брянской области снова ударили ВСУ. Следственный комитет России сообщил, что обстрел провели два вертолета ВСУ. Пострадали мирные жители, в том числе беременная женщина и ребенок. Далее, украинская сторона обстреляла село Сподарюшино Белгородской области, к счастью, обошлось без пострадавших. В связи с этими обстрелами, школы приграничных районов Брянской области вынуждены были перейти на дистанционное обучение.

Таким образом, Украина «задрала ставки». Если первый вертолетный налет на Белгород не был официально признан Зеленским (возможно, тогда он еще просчитывал шансы как-то уйти от эскалации), теперь же, даже если он отмолчится, назад не отыграть – намерения украинских властей (а на самом деле – их западных хозяев) абсолютно очевидны.

Это и есть та самая логика войны в понимании украинской стороны, когда мирных жителей (в том числе, кстати, и украинских, которых ВСУ используют в качестве живого щита) – просто не существует. Когда единственный хороший русский – это мертвый русский. Абсолютно чуждая нам логика!

Станут ли Вооруженные Силы РФ и дальше бить по центрам принятия решений? Такая возможность у нашей армии есть – достаточно вспомнить ювелирный прилет в марте и удар по телевышке в Киеве, когда была необходимость подавить центр враждебной пропаганды. Но если это произойдет – спецоперация перейдет на новый уровень.

Сейчас же все это выглядит, как попытка выдрать наиболее разросшиеся сорняки на поле, полностью засеянном сорными семенами.

А тем временем Украина атаковала российские буровые платформы. В результате удара повреждена одна из трех установок. Подтверждена информация по трем раненым и семерым пропавшим без вести в результате атаки вооруженных сил Украины по буровым платформам компании «Черноморнефтегаз». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов. Но даже в случае их полного уничтожения Киев не смог бы нанести ощутимого экономического ущерба, зато был очень велик риск экологической катастрофы. Так зачем же Украина атаковала эти морские платформы, и какие ответные меры могут последовать со стороны России?

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела, в СК устанавливают, кто из украинских силовиков несет ответственность за атаку.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий предположил, что удар мог быть осуществлен ракетами британского или американского производства. Такой шаг украинским властям, безусловно, был подсказан советниками из США, поскольку сам Киев ранее не решался наносить удары по российской гражданской инфраструктуре.

«Месторождение “Одесское” прикрывается на средних и больших высотах комплексами ПВО большой дальности, а также силами Черноморского флота. На больших расстояниях платформы защищает истребительная авиация. Почему атака всё-таки удалась? Судя по всему – хотя про это нигде не говорят – там создавались помехи силами и средствами западных стран, а также проводились глубокая разведка и отвлекающие маневры», – предположил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

В пользу этой версии говорит и появившаяся информация о том, что за неделю до удара Украины американские спутники вели съемку района Черного моря с буровыми платформами «Черноморнефтегаза». Спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали акваторию с буровыми платформами 11, 13 и 14 июня соответственно…

Не исключено, что с подачи западных кураторов украинские военные попытаются вновь атаковать российские гражданские объекты. Впрочем, по мнению экспертов, маловероятно, что дело дойдет до атаки ВСУ на Крымский мост, которой в своё время грозил украинский генерал Дмитрий Марченко.

По оценке Хатылева, целью атакующих было вынудить Россию подвести поближе военные суда, чтобы затем атаковать их с помощью американских противокорабельных крылатых ракет «Гарпун». «Но для улучшения защиты платформ нам достаточно провести организационно-техническое переориентирование тех сил, которые уже есть, в том числе на острове Змеиный. Там стоят РЭБ, РЛС, зенитно-ракетные комплексы. Возможно, также Минобороны РФ примет решение усилить авиационную группировку в этом районе», – предположил генерал. По мнению эксперта, в качестве ответа Россия может нанести удары по командным пунктам, точкам управления и связи на всей территории Украины – по системе управления ВСУ в целом, а не только по центрам принятия решений в Киеве…

Отдав приказ атаковать нефтегазовый комплекс «Одесское», киевский режим перешел «красную черту» и продемонстрировал, что представляет собой опасность для всего черноморского региона, ведь разрушение платформ грозило экологической катастрофой…

При всей неадекватности этой атаки можно реконструировать политическую логику Киева, считает А. Бартош. «Украина хочет усилить свои позиции по потенциальным переговорам с Москвой – показать, что она может нанести ущерб энергетическому балансу и экономике России», – полагает он. Но этот расчет также представляется, мягко говоря, непродуманным. Буровые установки «Черноморнефтегаза» можно было считать стратегически важными объектами лишь во времена, когда они принадлежали Украине, полагают эксперты.

«Когда Крым был подконтролен Киеву, «Черноморнефтегаз» рассматривался как то предприятие, которое будет увеличивать добычу газа, чтобы на постоянной основе снабжать полуостров голубым топливом. На пике им даже удавалось выйти на более чем 2 млрд кубометров газа в год», – поясняет Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Что же касается «Черноморнефтегаза», то там добыча вскоре после 2014 года начала стремительно падать и стабилизировалась на отметке порядка 1,5 млрд кубометров в год. На полуострове газ необходим, в том числе для работы двух теплоэлектростанций и нескольких теплоэлектроцентралей. «Вспомните, к каким катастрофическим последствиям привел взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году», – указал Бартош. В связи с этим, рассуждает он, сложно представить ситуацию, чтобы на полуострове возникли проблемы с энергоресурсами. «Но это не отменяет необходимости разобраться в случившемся и понять, как эти объекты будут функционировать дальше. Очевидно, что это не последняя атака и, с учетом поставленного на Украину оружия, подобные ситуации могут повторяться», – предупреждает эксперт.

Военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему Верховный главнокомандующий РФ пока не отдает приказ о нанесении ударов по центрам принятия решений в Киеве. По его словам, «те, кто принимают такие решения, а такие решения обязательно согласуются с президентом, очевидно на данный момент считают это нецелесообразным». Он добавил, что также рано делать выводы и о переломе ситуации в Донбассе, однако считает, что, судя по цифрам потерь украинских военных, в целом оперативно-стратегическая инициатива в руках российской армии.

«Ориентироваться нужно, в первую очередь, на позицию официальных спикеров Минобороны России. Насколько я понимаю, пока подобного рода заявлений сделано не было. Все-таки нам противостоит достаточно сильная группировка украинских вооруженных сил, которая насчитывает от 50 до 70 тысяч человек. Очевидно, её окружение, расчленение и полное уничтожение, не решается за 1-2 недели. Это длительный процесс…».

Отвечая на вопрос о поставках западного оружия Украине, Коротченко подчеркнул: «Чтобы предотвратить поступление нового вооружения с Запада, необходимы интенсивные удары по железнодорожным ключевым объектам Украины для того, чтобы парализовать вражеские коммуникации… Это, прежде всего, мосты. Если удары по ним будут нанесены – сообщение такое будет парализовано, но это опять же вопрос оценки принятия соответствующего военно-политического решения теми, кто реализует спецоперацию…».

Тем не менее Украина может прибегнуть к любым агрессивным действиям, в том числе попытаться атаковать Крымский мост. Очевидно, что такой удар может быть нанесен при помощи высокоточного ракетного оружия. Здесь важны системы противовоздушной обороны и противоракетного прикрытия моста.

Противодиверсионный компонент реализуется, у нас развернуты системы С-400 дальнобойные, и, далее, непосредственно мост прикрывают зенитные ракетные комплексы «ТОР-М2». А это средства ПВО последнего рубежа, – высокоэффективные и обладающие практически стопроцентно гарантированной способностью поражения таких атакующих целей.

В этом плане, есть уверенность, что российским руководством проанализированы все возможные угрозы и оборона организована на должном уровне. Если Киев осмелится все же нанести удар по Крымскому мосту или другой стратегически важной цели на территории России, это вынудит нас разбомбить очередной важный украинский центр принятия решений…







Александр Владимирович Пронин – полковник, военный журналист.