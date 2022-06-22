Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос создания новой международной резервной валюты на основе стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) находится в проработке.

«Совместно с партнёрами по БРИКС ведётся разработка надёжных альтернативных механизмов международных расчётов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран “пятёрки”. Идёт расширение географии использования российской платёжной системы “Мир”. Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», – сказал он в приветствии участникам Делового форума объединения.



К слову, доллар сегодня на Мосбирже опустился ниже 53 рублей. По данным на 10:28 (мск), курс американской валюты упал на 89 копеек — до 52,89 рубля, курс евро снизился на 1 рубль 21 копейку — до 55,06 рубля.

Путин подчеркнул, что, укрепляя свой потенциал, Россия «готова работать открыто со всеми добросовестными партнёрами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов».

«В наших странах проживают более трёх миллиардов человек, формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП, 20% торговли, примерно 25% прямых инвестиций, а суммарные международные резервы государств БРИКС составляют порядка 35% мировых. Поэтому весьма актуальной, на наш взгляд, является и тема нынешнего форума – “Углубление делового партнёрства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития”, – заметил глава государства. – Важно и то, что повестка форума наполнена по-настоящему злободневными вопросами, такими как обеспечение устойчивого развития мировой экономики, сохранение её открытости, наращивание сотрудничества в сфере цифровой экономики, зелёного роста, модернизация промышленности и выстраивание новых транспортно-логистических цепочек. Россия поддерживает проект пекинской инициативы, принимаемой по итогам форума, где подтверждён настрой деловых кругов БРИКС на дальнейшую тесную совместную работу по всем упомянутым направлениям».

Российский лидер обвинил Запад в безответственном макроэкономическом курсе.

«Заниматься развитием бизнеса предпринимателям наших стран приходится в непростых условиях, когда западные партнёры пренебрегают базовыми принципами рыночной экономики, свободной торговли, неприкосновенностью частной собственности, проводят, по сути, безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, – констатировал он. – При этом постоянно вводятся всё новые и новые политически мотивированные санкции, усиливаются механизмы давления на конкурентов. Происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортно-логистические цепочки. И всё это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идёт в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран. Как результат – проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты».

Путин также отметил, как «важно, что, несмотря на все проблемы и трудности, деловые круги БРИКС последовательно расширяют взаимовыгодные связи в торговой, финансовой и инвестиционной сферах». Так, товарооборот РФ с государствами «пятёрки» в первом квартале года вырос на 38% — до 45 млрд долларов. Российское присутствие в странах БРИКС расширяется, констатировал глава государства: «Заметно растут объёмы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии».

Российский лидер обратил внимание на то, что наша страна «прежде всего ориентируется на стимулирование частной инициативы». «Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления. И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надёжных международных партнёров, и в первую очередь на страны БРИКС», – сказал он.

В заключение Путин пригласил представителей БРИКС на Восточный экономический форум, который пройдёт во Владивостоке в начале сентября. Там будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества стран объединения вопросы.

По материалам сайта Президента РФ, RT