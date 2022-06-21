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Пётр Железный/Игорь Юркин и Егор Яковлев

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Продолжение проекта о Петре Первом на «Цифровой истории». Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Игорь Николаевич Юркин. В этом выпуске речь идёт о развитии промышленности в петровскую эпоху. За счёт чего Пётр был в тренде своего времени? Как происходило импортозамещение во время его правления? Какими были отношения Петра Первого с отцом русской доменной металлургии Андреасом Виниусом и Никитой Демидовым?
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vfky3M799-s
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