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Путин: первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года

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Путин: первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года

Тяжёлая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Большом Кремлёвском дворце на встрече с лучшими выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии, а также высших образовательных организаций МВД и ФСИН.

Глава государства отметил, что «сегодняшние офицеры и солдаты России – наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной – самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие».

«Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении, вере в правоту своего дела, в той огромной, поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, – великая, несокрушимая мощь России, – сказал он. – Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооружённые милы с учётом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооружённых конфликтов совершенствовать их боевой состав. Среди приоритетных направлений – оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперёд. Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия в войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжёлой МБР “Сармат”. Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство».

Напомним, «Сармат» приходит на смену «Воеводе», которую знают на Западе как «Сатану». Ракета способна нести гиперзвуковые боеголовки и достигать пункта назначения не через Северный полюс, а через Южный, обходя системы противоракетной обороны. В Минобороны РФ «Сармат» назвали «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей» и обладающей «уникальными характеристиками, позволяющими гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны». Путин, поздравляя военных с удачным пуском в апреле 2020-го, заявил, что аналогов ракете «в мире нет и ещё долго не будет».

На встрече с выпускниками военных вузов Путин также отметил: «Предстоит шире, гораздо шире применять робототехнику, новейшие средства управления и разведки, беспилотные летательные аппараты, активно развивать системы вооружения, основанные на новых физических принципах. Имею в виду лазерное, электромагнитное и другое оружие. И конечно, продолжится интенсивная боевая учёба частей и соединений, отработка взаимодействия с нашими союзниками».

По материалам сайта Президента РФ, РБК, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_pervyj_sarmat_vstanet_na_bojevoje_dezhurstvo_v_konce_goda_573.htm
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