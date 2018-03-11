Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Новые технологии, Политика, События Настоящего

Минобороны “приоткрыло” возможности новейшей ракеты «Сармат»

23:56. 11 марта 2018 Просмотров - 50 Нет комментариев Опубликовал:

 

Минобороны раскрыло возможности новейшей ракеты «Сармат»

 
У российской межконтинентальной ракеты РС-28 «Сармат» нет, и в ближайшее время не появится аналогов. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев. По его словам, до 2025 года на вооружение в РВСН должны поступить более 40 «Сарматов», которые заменят существующий арсенал Р-36М.
 
Как отметил Каракаев, ракета сможет поражать цели на любых расстояниях по всему земному шару и преодолевать любые рубежи ПРО. О новейшей российской разработке — в материале RT.
 
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал журналистам о некоторых возможностях межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат». 
 
«Она придёт на смену существующей ракете «Воевода». Массо-габаритные характеристики «Сармата» позволят размещать её в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов», — отметил Каракаев.
 
По его словам, испытания ракеты «Сармат», которая будет превосходить свою предшественницу по многим показателям, стартовали в декабре 2017 года. До 2025 года в РВСН должны поступить более 40 РС-28, которые заменят Р-36М.
 
«Ракетный комплекс «Сармат» не имеет, и в ближайшей перспективе не будет иметь аналогов в мировом боевом ракетостроении», — добавил командующий РВСН.
 
«Сармат» — это тяжёлая ракета пятого поколения, нацеленная на преодоление любой системы ПРО. По словам экспертов, внешне РС-28 будет напоминать свою предшественницу. Косвенно об этом свидетельствуют одинаковая масса (свыше 200 т) и жидкостный двигатель.
 
Однако по боевой эффективности «Сармат» значительно превосходит «Воеводу». Как сообщил 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин, дальность новейшей ракеты, а также количество и мощность боевых блоков больше, чем у Р-36М.
 
«У «Воеводы» дальность — 11 тыс. км, у новой системы ограничений по дальности практически нет. Как видно из видеоматериалов, он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. «Сармат» — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха», — заявил Путин.
 
Из видеоролика, который продемонстрировал президент в ходе послания Федеральному собранию, следует, что РС-28 может преодолеть как минимум 20 тыс. км.
 
Силовая установка позволяет «Сармату» стартовать в полтора раза быстрее, чем  «Воевода». Продолжительность разгонного участка РС-28 сопоставима с твердотопливными МБР лёгкого класса РС-12М2 «Тополь-М» и PC-24 «Ярс». Короткий разгонный участок обеспечивает более раннее разведение боевых блоков, что затрудняет обнаружение ракеты средствами ПРО.
 
Полезная нагрузка «Сармата» — 3 т. На ракете установлены самые современные средства противодействия радиолокационным станциям. Как полагают военные, даже перспективные технические средства вероятного противника не смогут отличить ложные боеголовки от настоящих.
 
В своём выступлении Путин подчеркнул, что «Сармат» будет «оснащён широким спектром ядерных боеприпасов, «в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО».
 
Главный научный сотрудник Военной академии РВСН Василий Лага пояснил журналистам, что головная часть РС-28 может быть оснащена примерно 20 типами боевых блоков различного класса мощности (малой, средней, повышенной, большой).
 
Кроме того, конструкция «Сармата» предусматривает размещение трёх планирующих крылатых блоков — визитной карточки ракетного комплекса «Авангард». Эти боеприпасы осуществляют полёт в плотных слоях атмосферы, находящихся в нескольких десятках километров от поверхности Земли. 
 
«Блок совершает полёт на гиперзвуковой скорости (около 20 Махов. - RT) на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны», — отмечается в заявлении Минобороны по итогам послания президента.
 
Различные виды манёвра крылатого блока снижают фактически до нуля вероятность того, что противник определит траекторию его полёта.
 
Появление подобного оружия также свидетельствует о рывке в отечественном материаловедении. Корпус блока изготовлен из композитов, которые выдерживают аэродинамический нагрев в несколько тысяч градусов. По словам Путина, в момент полёта температура на поверхности «Сармата» достигает 1600—2000 °C.
 
В Минобороны убеждены, что переход РВСН на РС-28 не приведёт к серьёзным финансовым затратам. Во-первых, под «Сармат» не будут создавать новую инфраструктуру. Во-вторых, период эксплуатации МБР в два с половиной раза превышает гарантийный срок «Воеводы».
 
РС-28 позволит значительно укрепить мощь РВСН, считает Василий Лага. По его мнению, в «Сармате» воплощены те уникальные характеристики, к которым всегда стремилась отечественная научная мысль.
 
«В этом комплексе воплотились новые технологические решения. Он не имеет ограничений по дальности, точности и многим другим параметрам. Этот комплекс может поражать цели на любых расстояниях по всему земному шару», — заключил эксперт.

 

На что способна ракета РС-28 "Сармат"

 

 

---

источник

Метки: межконтинентальная ракета, Россия, Сармат
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В России успешно провели испытания новой гиперзвуковой ракеты «Циркон»
...Уже несколько недель в минобороны США царит легкая паника...проект не получил. В минобороны США, по-видимому, посчитали...этой темой наконец-то приоткрыли и наши военные. ...даст нашему крейсеру качественно новые боевые возможности, повысит его живучесть, ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 22 октября 2015
... Башаром Асадом. «Приоткрою завесу наших переговоров ...сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор ...значительное увеличение количества новых целей террористической группировки...неоднократно подчеркивали, что возможность сухопутной операции ВС ...
Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2016
..., были передислоцированы в новые районы еще 29 июня. Минобороны уверяет, что «в.... В ходе проведения этих мероприятий возможно проведение террористических актов на территории... группировки ВСУ. На днях Порошенко приоткрыл "окно Овертона" минских соглашений, ...
Сводки от ополчения Новороссии 09 октября 2015
.... Таким образом, не имея возможности форсировать дипломатическое урегулирование в 2015...новых заграждений под Донецком. Об этом журналистам заявил заместитель командующего корпусом Минобороны...генерал-майор Леонид Пасечник решил приоткрыть завесу о том, для ...
Был ли Путин террористом?
...136-й мотострелковой бригады Минобороны России, был взорван ...тоже разновидность политического убийства, возможно даже более жестокого, чем ...всех этих моральных уродов, приоткрывших своё истинное лицо? 18... самым сильным за всю новейшую историю. И надо думать...
Бэкграунд, выпуск-274 за 15 сентября 2012
... все-таки попробуем приоткрыть завесу этой мрачной и... адмирала. Про авианосцы Минобороны вскоре объявляет, что ... в пользу принципиальной возможности достижения коммунистических отношений.Характерно...запустения, сегодня здесь новый стадион с современным ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>