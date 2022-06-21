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Какова древнейшая история территории современной России?

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«…народы Евразии не раз создавали цивилизации такого же исторического уровня, как и обитатели более теплых и плодородных земель, но в несравненно более тяжелых условиях», – пишет Андрей Буровский в своей книге «Наша древнейшая история».

Книга “Наша древнейшая история.” Буровский А.М. https://den-magazin.ru/utm/1233
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#ДеньТВ #КнижныйДень #НашеЗавтра #АндрейБуровский
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CxwWTYm9b9o
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