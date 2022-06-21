Какова древнейшая история территории современной России?
«…народы Евразии не раз создавали цивилизации такого же исторического уровня, как и обитатели более теплых и плодородных земель, но в несравненно более тяжелых условиях», – пишет Андрей Буровский в своей книге «Наша древнейшая история».
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