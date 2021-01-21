О́стия , ныне Древняя О́стия (Ostia Antica) — римский город в Лацио, в устье Тибра; расположенный в 28 км к юго-востоку от Рима; главная гавань Древнего Рима, традиционно считавшаяся также его первой колонией . По легенде, Остия была заложена царём Анком Марцием в VII в. до н. э., чтобы предотвратить проникновение в Рим вражеских кораблей по реке.



…Сооружения ”богов”. Функциональная роль колоннад – вовсе не пешеходные зоны Остии. Их назначение – направить пролетающий вражеский ЛА под поражающий огонь ступенчатого театрона.



Если посмотреть на план поселения, две пересекающиеся колоннадные улицы имели ломаную конфигурацию.



И эти 4 отрезка колоннадного креста образовывали 4 квадранта пространства (на схеме они обозначены цифрами от 1 до 4). И теперь уже было не важно, с какой стороны, с какого квадранта, будет осуществляться прорыв неприятельского ЛА – в любом случае этот аппарат будет захвачен и снесён по отмеченной траектории под огонь римского театра.

Но, зададимся вопросом: что защищали эти сооружения ПВО? Какие объекты находились под их прикрытием?

И ответ – перед глазами: конечно же, морской порт, эти водные врата Рима!

Остия: 2 варианта реконструкции древнего порта



Теперь – основное: раз порт был под защитой системы ПВО, то полагать возведение этих сооружений делом людских рук – невозможно. Потому как, и летательные аппараты, и защита от них – это только прерогатива ”богов”.



Либо, как другой вариант, нужно предположить, что чуть ранее нашего времени здесь существовала развитая человеческая цивилизация, имевшая и НЛО-аппараты, и совершенное оружие, что вроде как мало вяжется с нашей историей. Вот потому, включая логику, будем полагать строительство порта и средств его обороны только лишь делом рук ”богов”.

И следующее, что бросается в глаза – необычная форма внутреннего водоёма порта. Выполненного в форме шестиугольника, гексагона. Спрашивается – почему? И вообще: зачем было создавать эту внутреннюю гавань? Ведь, чтобы попасть в неё, кораблям нужно было пройти ряд узостей и каналов, выполненных ещё и с 90-градусными поворотами. Причём все эти маневры нужно было произвести в условиях отсутствия ветра, врукопашную!



Итак, зачем был создан этот шестигранник? Почему бы не обойтись лишь общей и единственной акваторией?

С мегалитическими многоугольными конструкциями мне уже приходилось встречаться, что нашло отражение в статьях “Чанд Баори” и “Звёздные храмы богов”.

В первой из них речь идёт о ступенчатых индийских колодцах, этих объектах ПВО, где эти многогранники исполняли роль оружейных модуляторов. И на следующей фотографии как раз и показан этот 8-гранный модулятор, установленный на линейном ступенчатом колодце Dada Hari ni Vav в Ахмадабаде, провинции Гуджарат.

Второй такой модулятор мы находим в конструкции Баальбека – этот 6-угольный двор его станции ПВО.

8-гранник ступенчатого колодца Dada Hari ni Vav в Ахмадабаде и гексагон Баальбека

Тогда, распространяя принцип общего, может 6-гранник Остии – это тоже оружейный модулятор?

Но, оружие здесь уже есть, оно рядом – в поселении. Это наши колоннадные улицы в совокупности с римским театром. И, кроме того, и в Ахмадабаде, и в Баальбеке наши многогранники – цельные, в то время как гексагон Остии имеет разрыв в одной из сторон. И этот разрыв напрочь исключает использование шестигранного кольца в роли модулятора, этакого местного генератора низкочастотного сигнала. И наша следующая задача: определить назначение этого гексагона.

Ещё раз посмотрим на изображение морского порта. Что характерно: к акватории 6-гранника подведены воды Тибра! Подведены по специально обустроенному водному каналу. Который тоже выполнен с несколькими поворотами. И который, вместе с конструкциями береговых сооружений, обеспечивает суммарное действие 2-х энергетических потоков: мегалитического и водного.

Известно, что в любой точке планеты действуют 4 направленных электромагнитных потока: с севера, юга, востока и запада. И нам надо определить – как они будут воздействовать на мегалитический гексагон древнего порта, который, как видно из рисунка, ориентирован одной из своих сторон (верхней) на магнитный север N.

Из рассмотрения схемы понятно, что действия северного и южного потоков, за счёт симметрии формы, будут взаимно скомпенсированы. Восточный же поток, для простоты анализа, разделим на 2 составляющих: северо-восточный и юго-восточный, а западный – на северо-западный и юго-западный, действующие по нормали к сторонам гексагона.



И тогда северо-западный и юго-восточный потоки опять-таки компенсируют друг друга, а вот между северо-восточным и юго-западным потоками – будет энергетический небаланс, определяемый разрывом юго-западной стороны шестигранника.

Под действием небаланса этих 2-х потоков на подкове гексагона будет наблюдаться перепад напряженности электромагнитного поля: внутри её величина будет меньше, чем снаружи.



На рисунке это отражено в виде 2-х кривых линий малинового цвета, которые наглядно демонстрируют движение потоков мегалитической части сооружения. Ещё один поток энергии, отображаемый голубой линией, несёт в себе вода, поступающая к гексагону по упомянутому каналу. Где этот поток определяет воздействие уже водной части рассматриваемого устройства.

Взаимодействие 2-х обозначенных энергопотоков – мегалитического и водного – приводит к образованию вихревой структуры, вектор которой направлен сверху вниз, и что предопределяет её особый фактор. Именно эта вихревая структура (отображена зелёной линией) подсасывает энергию извне, из окружающего пространства, и именно эта энергия является свободной и может быть направлена на обеспечение работы наземных потребителей.



Ареал которых можно определить из той же схемы: эта вихревая структура обязательно будет воздействовать как на окружающие мегалитические строения порта, так и на подстилающую водную поверхность залива и канала, а через последний – и на воды реки Тибр.

Вот так! Наши ”боги” не только построили в Остии морской порт, они создали здесь ещё и станцию свободной энергии! И нам ничего не остаётся, как только исследовать вопросы её применения.

По станциям свободной энергии, созданных ”богами”, уже накоплена обширнейшая информация. И в ряду первых, конечно же, стоит станция ”Ловозёрские тундры”. Которая вначале обеспечивала энергией всю систему обороны шумеров. Громаднейшую систему ПВО, полностью охватывающую территорию современной Европы.



Систему, которая прикрывала всю их империю, расположенную на землях Европы и севера Африки. А как оригинально осуществлялась передача энергии к потребителям! – для этого вовсе не требовались ни кабели, ни СВЧ-волноводная техника, для этого использовалась обычная вода, как солёная, так и пресная. Сообщающаяся акватория которой находилась повсюду – бассейны рек, морей и океанов.

Правда, когда стало понятно, что ”богам” указали на дверь, что они вынужденно должны будут покинуть Землю, вот тут-то они, надеясь в будущем вернуться, и переиначили назначение подковы Ловозёрских тундр – в источник энергии, питающий психотронное оружие планетарного масштаба воздействия.



Но, этим планам не суждено было сбыться – по распоряжению Правительства СССР в 80-х годах прошлого столетия в энергетическом фокусе каменной подковы, в теле г.Ангвундасчорр (1116м), был произведён подрыв ядерного фугаса, и вся техническая начинка управления инопланетным оружием – была разрушена.

Горно-водные подковы: Ловозёрские тундры (Кольский п-ов) и Мачу-Пикчу (Перу)



Следующий объект нашего внимания, горно-водная подкова Мачу-Пикчу, был обнаружен на Южно-Американском континенте. Для всех это место сегодня является экзотической туристической достопримечательностью, где непонятно кто возвёл высокогорные строения опять же непонятного назначения.



Но, уже точно установлено, что ранее здесь функционировал мощнейший источник, снабжавший энергией многочисленные золоторудные разработки в бассейнах рек Урубамбы и Апуримака.



Это и Писак, и Ольянтайтамбо, и Льяктапата, и Уайньяй-Уайна, и Чокекирао и, конечно же, – Мачу-Пикчу. Получаемая в районе Мачу-Пикчу свободная энергия поступала по водам этих рек и их многочисленных притоков, как по электрическим проводам, к золотым приискам, где обеспечивала работу горных механизмов и инструментов.

Энергообеспечение бассейнов 2-х рек и подземная транспортная сеть Южной Америки

Мало того, практически под всей западной частью материка была проложена транспортная сеть подземных туннелей. Сеть, включающая в себя 2 основные магистрали, идущие эквидистантно-параллельно Тихоокеанскому побережью, почти строго в направлении север-юг. И по ним, как по 2-м улицам с односторонним движением осуществлялось бесперебойное и безопасное движение подземных вагонеток, перевозящих золотоносный материал на станции переработки в Карале.



Основная идея такой организации движения состояла в том, чтобы весь поток транспортных средств нигде не был встречным. Этот же принцип, исходя из той же целесообразности решения, мог использоваться и на промежуточных ветках, во множестве соединявших между собой 2 основные магистрали.



Когда направление движения по смежным коротким линиям чередовалось: на восток – на запад – на восток – на запад и т.д. В каких-то точках подземного комплекса мог осуществляться выход туннелей и на поверхность, где наши транспортные средства могли продолжать своё движение, следуя к местам назначения уже чисто воздушным путём.

И вот здесь эту новую транспортную сеть обеспечивали энергией уже другие 2 станции. Одна – “Кито”, находилась на севере материка, на территории сегодняшнего Эквадора, вторая – “Мауле”, на юге, близ чилийского Сантьяго.

Правда, нужно отметить: в результате искусственно созданного “богами” катаклизма на планете за 3 тыс. лет до н.э. все южно-американские станции прекратили свою работу.

Ещё можно указать на станции “Лимпопо” и “Оранжевая” – в Южной Африке, и “Джебель Джар” – на Ближнем Востоке, созданные ”богами” для той же золотодобычи (подробнее в статье ”Золото Нижнего мира”).

Но, самая интересная станция свободной энергии, возведённая ”богами”, была обнаружена в верховьях реки Нил, вернее – на его притоке – Кагере. Сама Кагера от своих истоков течёт на север в широкой заболоченной долине, принимая воды многочисленных небольших озёр. Затем, пройдя мимо расположенных почти в линию больших озёр, она поворачивает на восток и впадает в озеро Виктория.

Станция “Кагера” на Ниле

Сама станция, тоже названная ”Кагера”, являлась дождевым водохранилищем, располагавшимся на территории Rumanyika Orugundu Game Reserve, этой охотничьей танзанийской резервации. По форме в плане – это неправильный ромб с осями, ориентированными по 4-м сторонам света: короткая (запад-восток) – величиной 4,8 км, длинная (юг – север) – протяжённостью 7,8 км. Что составляет площадь -18,7 кв. км.



Водохранилище отстоит на 6-8 км к югу от русла Кагеры и представляет собой заглубленный в землю водоём. Где его внешний уровень находится на высоте 1450 м, а ложе – на 1330 м. Отсюда – глубина искусственного озера – 120 м. Уровень вод Кагеры напротив водохранилища соответствует высоте 1200 м, что обеспечивает перепад между ними величиной 130 м. В своей северной точке, в углу ромба, водоём имеет выход, по которому запасённая вода может течь на север, для впадения в Кагеру.

Резервация Rumanyika Orugundu Game Reserve, имея площадь 800 кв. км, являлась громадным водосборником станции. А окружающий рельеф таков, что все воды с площади стекали в нижнюю точку этой малозаметной котловины – в ромб водохранилища. Думаю, что здесь не обошлось и без внешнего вмешательства: окружающий рельеф таков, будто в нём гигантским плугом нарезали сходящиеся в одну точку дугообразные и линейные борозды.



И на фотографиях хорошо видны узорчатые следы воды, стекавшей по всему периметру низины, потоки которой как раз и обеспечивали работу мегалитической части станции – её ромбообразной подковы.

А теперь посмотрим на взаимодействие вод хранилища и Кагеры, изображенные на представленной карте. Здесь толстая синяя линия – это лишь фарватер Кагеры, всё её русло здесь гораздо шире и может достигать величины 6-8 км. Зеленоватая, более тонкая линия – это путь водного потока, вытекающего из хранилища, а белый круг – линия генерируемого водоворота. Вот этот водоворот, вращающийся по часовой стрелке, нас, в первую очередь, и будет интересовать.

Проанализируем и цифры течения Кагеры. Исходя из максимального мгновенного расходы воды в 225 м³/сек, ширины русла – в 6 км и глубины его – не более 5 м, можно видеть, что скорость здешнего течения реки крайне мала – она составляет ≈ 1 см/сек. А вот скорость выходного потока хранилища, точно, будет не в пример высока.



К сожалению, я не могу оценить её количественно, но та конфигурация узких каменных губ ромба, через которые вырывается выходной его поток, плюс 130-метровый перепад высот, всё это говорит об одном – вода текла здесь с огромной скоростью.



И, как следствие, этот быстрый поток, прямо-таки вонзающийся под острым углом в тихие воды Кагеры, и образовывал обязательный водоворот. Вот через этот водоворот и происходила закачка свободной энергии из окружающего пространства, а круговые размеры водоворота ещё и обеспечивали режим левитации. То есть, воды Нила сразу получали сложный вид энергии: НЧ-модулированный СВЧ-поток, готовый без каких-либо дополнительных ухищрений обеспечить режим левитации на воде. И, немаловажно: эта река являлась каналом передачи энергии (более подробно – в статье ”Глаз Ра”).

И вот на историческом полотне уже видим, как по берегам Нила, этой величайшей жизненной зоны и такой же значимой транспортной магистрали, были построены пирамиды, храмы, дворцы, мастабы. По Нилу производилась перевозка камня, погрузка и разгрузка которого на баржи осуществлялась с левитационной поддержкой. Этой энергетической поддержкой, обеспечивающей уменьшение веса камня. Такая же левитационная поддержка происходила и при перемещении камня от реки к местам строительства, его подъёме на высоту, при возведении перечисленных объектов, и их облицовке.

Но, что интересно для нашей темы, в 1954 году под кучей щебня чуть южнее Великой пирамиды в Гизе были обнаружены две замурованные в траншеях Царские ладьи. Первая из них – сохранилась довольно хорошо, и её удалось полностью восстановить. В 1980-х годах провели радиоуглеродный анализ древесины, из которой построена ладья. И он дал ошеломляющий результат: 3400 год до н. э.!

В облике лодки, которая, вроде бы, должна идти под вёслами – много несуразностей.

Во-первых – всё, что связано с греблей. И сразу – это местонахождение гребцов. Вся их команда из 10 чел. почему-то была сильно смещена вперёд, а не находилась в центре судна. Сами же гребцы должны были выполнять свою работу стоя: для них вовсе не были предусмотрены банки.



Очень длинные 10 гребных вёсел: их верхние части обязательно должны мешать друг другу. Те верёвочные петли, что укреплены по 2-м бортам, и тот наружный каркас, в котором стоят гребцы, – это несовместимые конструкции: они не позволяли осуществить гребок веслом. Тогда остаётся принять, что все 10 центральных весёл – не предназначены для гребли. Что их задача – быть неподвижными и закреплёнными на судне в 2-х точках каждое. Так, как это показано на снимке.

Во-вторых – вызывающая много вопросов конструкция 2-х вёсельного руля. Зачем там, в кормовой части, 2 весла? И почему бы не обойтись одним? Почему эти вёсла должны касаться воды, будучи оба почти в вертикальном положении? И почему их оси вращения позволяют им отклоняться только вперёд и назад, но не в стороны, как это подобает рулевому веслу?

Макет Царской ладьи



Но, как оказалось:

- на лодке действительно перевозили Главного пассажира – фараона; физически, по его требованию;

- экипаж ладьи состоял из 12 персон: 1 – капитан, стоящий на переднем мостике, 10 матросов – на центральных вёслах и 1 – на 2-х рулевых;

- ладья, находясь на водах Нила, использовала для своего движения энергию реки и не нуждалась в каких-либо дополнительных источниках энергии, в том числе – и мускульных;

- судно, при этом, могло двигаться вперёд и назад, с разной интенсивностью хода; по течению реки, поперёк или против; могло разворачиваться на месте – по часовой или против часовой стрелки, опять же – с разной угловой скоростью; плавно или интенсивно менять курс следования.

И всё это благодаря взаимодействию 2-х энергий: энергии станции ”Кагера”, передаваемой по водам Нила, и сводной энергии гребцов, запасённой в их организмах. Взаимодействию, поясняемому законом Ампера. Ведь человеческий организм – это источник продольно-волновой энергии. Точно такой же по форме, что и источник реки. Где у человека: правая рука – излучающая энергию, левая – принимающая.

И теперь:

Если 2 матроса будут касаться своих вёсел одной рукой: на правом борту – правой, на левом – левой, ладья с наименьшей интенсивностью будет перемещаться вперёд. И понятно, если подобным образом за вёсла возьмутся остальные 8 матросов центральной палубы, ладья побежит вперёд совсем резво. А меняя число матросов, удерживающих свои вёсла, можно регулировать скорость хода.

Только что наше судно двигалось носом вперёд. А если нужно изменить направление хода, на движение кормой вперёд? Всё – просто: нужно развернуть этих 10-х матросов лицом назад и поменять руку, удерживающую своё весло. Этот же способ хорош в управлении, если на полном ходу требуется экстренное торможение.

Далее, если матросов правого борта оставить смотреть вперёд, а левого – развернуть назад со сменой руки, то наше судно будет вращаться против часовой стрелки, не сходя с места. Развернув матросов обоих бортов в противоположном направлении, мы заставим судно вращаться в обратном направлении – по часовой стрелке. Меняя число матросов, участвующих в развороте ладьи, меняем и интенсивность маневра.

Для рулевых вёсел – картина почти та же самая. Где, если оба рулевых весла свисают вертикально вниз (обязательно касаясь воды) – движения ладьи не будет. Не будет движения, если оба весла одновременно и на один и тот же угол будут повёрнуты назад или вперёд. А теперь заставим нашего рулевого подать лопасть правого весла вперёд, а левого – назад. Это всё равно, что лётчик в полёте дал правую ногу, т.е. переместил правую педаль вперёд.



И вот здесь наше судно начнёт разворачиваться влево. Дадим вперёд лопасть левого весла, отклонив на тот же угол назад правое, наш корабль будет поворачивать вправо. Меняя углы отклонения вёсел от вертикального положения, будем менять интенсивность разворота. Что интересно, судно можно поворачивать вокруг его носа даже на стоянке.

И понятно, что всю эту разномастность движений команды должен чётко регулировать капитан судна. Стоящий, как ему и положено, на своём мостике. С матюгальником.

Большая баржа царицы Хатшепсут, на которой были перевезены оба её обелиска. Храм Дейр-эль-Бахри, Фивы



А вот новый рисунок – это единственное дошедшее до нас изображение древнеегипетского корабля, способного перевозить грузы огромного веса. Хорошо видно, что, несмотря на свои величественные размеры, корабль имеет традиционную для всех египетских лодок форму, а само судно нагружено двумя каменными обелисками, уложенными рядом друг с другом.



Заметной особенностью является то, что обелиски лежали на палубе, хотя, по нашей логике и для обеспечения остойчивости, они должны быть положены ниже, в трюм. И ещё: на палубе нет гребцов. И что гребцы размещались на лодках, пришвартованных у кормы баржи, а вот рулевые весла – почему-то находились в носовой части судна.



И эти стоящие на носу баржи гребцы, еле достающие вёслами до воды – вовсе не гребли ими, через эти вёсла энергией реки осуществлялось перемещение судна. А две пришвартованные к корме лодки, через вёсла своих полубортов, – тоже и аналогичным образом участвовали в этом движении.

Знаем, что каменный груз терял здесь свой вес за счёт левитационной поддержки. И как на конструкционный элемент этой поддержки нужно указать на каменную пластину-прослойку, уложенную под обелиски. Когда эта прослойка, через возбуждение узлов её кристаллической решётки, обеспечивала упорядочение вертикальных микропотоков энергии реки, а значит – и левитацию груза.

Важен и вывод, прозвучавший в отмеченной статье: выявленный способ передвижения на Ниле – это не частный случай плавания лишь одной Царской ладьи. Нет, это был самый распространённый в те времена способ движения, стандартный, обыденный, не вызывающий никаких вопросов.



Применимый здесь только в водах Нила, где действовала энергия станции “Кагера”.

Этот вывод, полагаю, важен и тут – в акватории порта Остии и водах Тибра. Основа такого заключения логически проста: возведённая здесь энергостанция должна обеспечить самоходное движение барж как против течения Тибра, от Остии до Рима, так и в обратном направлении.



Кроме того, зная возможности ”богов”, нельзя исключить использование её энергии при буксировке судов по территории порта и выполнении на них погрузочно-разгрузочных работ.

Проанализируем процесс прихода кораблей в порт и выхода из него. Как видно из следующей схемы, его акватория почти вкруговую ограничена молом, в западных стенках которого есть 2 разрыва для прохода судов, и между которыми обустроен остров Faro под установку маяка.



Понятно, что 2 этих разрыва обеспечивают и 2 односторонних потока движения кораблей: один – на вход в гавань, второй – на выход из неё. Что упорядочивает это движение, не позволяя появления заторов в узких местах, обеспечивая безопасность судоходства.

Вполне очевидно, что при наличии ветра суда могли самостоятельно двигаться в этих узостях. В противном случае вход-выход судов мог осуществляться буксировочными средствами порта. И эта технология уже нам известна: по бокам судна пришвартовывались буксировочные лодки, которые за счёт энергии местной станции-гексагона перемещали корабль в требуемую точку акватории.

Маяк, по некоторым сведениям, по своей конструкции был уменьшенной копией маяка в египетской Александрии. И тут же возникает новый вопрос: а каковы были характеристики этого места?

Если взглянуть на древнюю Александрию, что была расположена на перешейке между морем и озером, о ней известно не так много. Город был вытянут вдоль дельты Нила и имел крупнейший порт, через который осуществлялась торговля Египта с миром (хлеб, папирус, ткани, золото, слоновая кость и т. д.) – вплоть до Карфагена и Рима. В городе был возведён и римский театр – этот характерный признак ПВО ”богов”.

Порт Александрии и Фаросский маяк

Порт был поделен на две части молом и, как утверждают, при Птолемее I Сотере (305–283 гг. до н. э.), на скалистом островке Фарос, перед входом в гавань, был построен величественный маяк высотой 120 м. Это о нём Лукиан потом скажет как о самом прекрасном и величайшем сооружении во всем мире.



Почти тысячу лет фаросский маяк указывал путь плывущим в порт Александрии морякам, пока его не разрушили два сильных землетрясения (в 700 и в 1307 гг.).

Нам же важно отметить, что Александрийский порт был связан через искусственный канал с водами Нила, и он не нуждался в собственном источнике энергии, вот потому у него мы не видим гексагональной внутренней гавани.



Ведь вся акватория Нила, как отмечалось, и без того снабжалась энергией от станции ”Кагера”. Обеспечивая режимы самоходности портовых судов и левитационной поддержки перевалки грузов. И что сооружение не только римского театра, но и порта с маяком Александрии – это тоже дело рук ”богов”.

Но, вернёмся к маяку Остии, попытавшись представить его конструкцию. Утверждают, что не бесспорно, высота маяка превышала 50 м. И понятно, что на самом верхнем этаже сооружения должен быть установлен мощный светильник.



Который, как и в Александрии, полагаю, был электрическим. И СВЧ-энергия к которому поступала через окончания дуг мола, пройдя к острову по 2-м водным промежуткам. Вода же здесь не могла быть препятствием, так она сама является своеобразным видом энергии.

То, что “боги” широко использовали электричество, подтверждает новая информация из древнего Египта – барельеф в храме богини Хатхор, что близ города Дендера. На нём изображен колбообразный сосуд, внутри которого на опоре лежит извивающаяся змея. Её хвост исходит из цветка лотоса с очень длинным стеблем и тянется по полу мимо стоящего человека и подставки под колбой, напоминающей современный фарфоровый изолятор, к некоему ящику. На ящике находится божество с двумя ножами в руках, поднятыми вверх.

Если взглянуть на эти рисунки глазами современного человека, можно распознать в них все элементы схемы включения электрической лампы. Тут и прозрачная колба с извивающейся в виде змеи нитью, и цветок лотоса со стеблем, изображающий электрический патрон с кабелем, идущим к рубильнику.

Но, вернёмся к нашему маяку. Мы бы, люди, уж точно бы выполнили его импульсным: вспышки света можно наблюдать гораздо уверенней и дальше, нежели чем его постоянный поток. А так как ”боги” никогда не были глупее нас, будем считать, что и они выполнили этот маяк импульсным.



Методов импульсного свечения у нас несколько. Это и применение специальных ламп, периодически зажигающихся на короткий промежуток времени. Это и установка зеркальных вращающихся ламп или тех же вращающихся внешних зеркал или линз, где использование вращающихся конструкций обеспечивает кратковременное попадание луча света в глаз наблюдателя.



И хотя здесь лампа излучает постоянный световой поток, тем не менее, обеспечивается эффект импульсного свечения. Какую схему выбрали ”боги” – мы не знаем, да это и не важно, они могли свободно избрать любой вариант.

Логика подсказывает: в светлое время суток работа маяка должна приостанавливаться. А это означает, что ”богами” должен быть предусмотрен выключатель его электропитания. И ещё мы должны представлять: питание маяка производилось СВЧ-энергией, опасной для биологической жизни. А потому должны были приняты меры по защите обслуживающего персонала.

Любой человек, не понаслышке знакомый с электричеством, понимает: как вариант, лампу проще всего выключить шунтирующей перемычкой, оптимально находящейся в нижней части сооружения. Но, тогда в самой башне маяка должны быть 2 электрических проводника, уходящих от основания башни к лампе.



И здесь уже нужно обратиться к накопленному опыту: какие токопроводящие мегалитические конструкции могли использовать ”боги”? Их две: влажный, постоянно смачиваемый водой песок и известковые балки из травертина. И наш выбор невелик – конечно же, проще всего в конструкции башни маяка использовать травертиновые закладки. Эти вертикально установленные балки из известкового туфа, которые широко применялись нашими ”богами” ещё при строительстве римского Колизея (подробнее – в статье ”Римские театры богов”).

Если сравнить вопросы функциональности 2-х станций свободной энергии – на Ниле и на Тибре, то первая автоматически обеспечивала ещё и режим левитации. А что же здесь? Неужели перевалка всех грузов, направляемых в Рим, осуществлялась только врукопашную, без обычной для ”богов” левитационной поддержки? По размышлению понимаешь: такого просто не могло быть! Ну, не могли “боги”, затратив столько сил и энергии на строительство порта в Остии, отказаться от столь необходимой функции. И вывод один: нужно искать элементы конструкции порта, обеспечивающие левитацию грузов.

Обратимся к станции ”Кагера” – там режим левитации обеспечивался за счёт конструктивно установленного диаметра водоворота, который и осуществлял НЧ-модуляцию вихревого потока свободной энергии. Частота которой как раз и обеспечивала левитацию каменных элементов будущих строительных объектов. А что же здесь, на станции ”Остия-Антика”? Какие её элементы могли обеспечить эту левитационную поддержку? Разбираемся: из круговых элементов станции можно указать лишь на гексагон, только он может откликаться на воздействие пришедшего вихря свободной энергии.



Проверим – насколько точно вписывается какая-либо основная гармоника СКЧ (собственной космической частоты планеты) в имеющиеся размеры нашего 6-гранника. Не знаю, специально ли так сделано или нет, но оказывается, что 15-я (октавная) гармоника СКЧ совершенно точно определяет существующий описанный диаметр гексагона D = 700 м.

А теперь посмотрим на реальную конструкцию этого шестигранника, который не так давно откопали археологи. И что видим: его внутренняя сторона, как это показано на комбинированном рисунке, сплошь выполнена в виде множества однотипных помещений, своеобразных мегалитических ячеек.



Эти помещения расположены в один ряд, и ими снабжены буквально все смотрящие на воду внутренние стенки как шестигранника, так и соседних сооружений внутреннего порта. Кто-то говорит, что это складские помещения, кто-то – магазины, но, тем не менее, вот они наши искомые элементы левитационной поддержки!

Функционально каждая такая выложенная из кирпича ячейка находится, во-первых, в теле гексагона, от которого принимает возбуждающую энергию, а во-вторых – имеет внутреннюю полость, откликающуюся на конкретную низкую резонансную частоту. Это, по сути, – дольмен, камера которого тоже имеет обязательную низкочастотную настройку.



А теперь посмотрим, как работает такая ячейка. Так как портовая станция постоянно принимает поток свободной СВЧ-энергии, то он будет воздействовать не только на воду, но и на окружающие сооружения 2-х портов. Этим излучением будет пронизан и гексагон, который, в свою очередь, инициирует НЧ-излучение в камерах всех своих дольменных ячеек.



И теперь, чтобы получить левитационную поддержку, разгружаемые суда и принимаемые груз баржи должны располагаться рядом с дольменными камерами, как раз напротив них. И только в этом случае на них будут действовать 2 потока: свободной энергии и быстрозатухающего НЧ-излучения ячейки.

Теоретически известно, что эффект левитации предмета возникает при действии на него совокупности 2-х излучений: продольно-волнового СВЧ-потока и НЧ-сигнала, вводящего кристаллическую структуру предмета в состояние акустического резонанса.



В связи с чем, можно предположить, что разные каменные ячейки через отличающиеся размеры могли иметь разную НЧ-настройку – с тем, чтобы обеспечить режим левитации для грузов, имеющих различные частотно-резонансные характеристики. А работающий здесь персонал знал: корабли с таким-то грузом нужно ставить вот под эти ячейки, а с таким – под другие.

Порт Остии имел 2 основных типа собственных судов. Первый – это буксировочные лодки. Встречавшие корабли с грузами на входе в порт и, после пришвартовки, буксировавшие их либо во внешнюю часть порта – дожидаться своей очереди на разгрузку, либо сразу, сопровождая вовнутрь гексагона – для скорейшей обработки грузов.



С помощью этих лодок, самодвижущихся за счёт энергии станции порта, корабли выводились и на внешний рейд. Второй тип – самодвижущиеся баржи, на которые с прибывших кораблей перегружались товары.



Как уже было показано, эти баржи устанавливались попарно с кораблями напротив дольменных ячеек внутреннего порта, где действовала левитационная поддержка разгрузочно-погрузочных работ. Далее эти баржи выводились по каналу в воды Тибра, по которым они самостоятельно следовали в пункт назначения – в Рим. По тому же пути, в обратном направлении, двигался поток разгруженных барж. И понятно: судоходное движение по реке было строго упорядоченным.

Оглядываясь на изложенные материалы, видим, что строительством Остии Антики занимались только ”боги”. Причём, вряд ли обе территории – порт и поселение, возводились в разное время. Ну, подумаем: зачем строить поселение, имеющее элементы системы ПВО, когда нечего охранять в округе?

И ещё: почему порт территориально разделён с поселением Остии? Почему бы не сгруппировать их в одном месте? И ответ – ясен: да, только потому, что энергетические объекты ПВО и станция свободной энергии будут отрицательно воздействовать друг на друга, мешая нормальной работе каждого.



Вот потому строить в устье Тибра ещё и морской порт просто оказалось не с руки – там вся перевалка грузов, и никак не иначе, могла осуществляться лишь вручную, без какой-либо левитационной поддержки.

Ответы на другие вопросы: каким образом ”боги” строили порт, какой при этом применяли инструмент? – можно найти из их опыта возведения станции дальней космической связи на Кайласе.



Где они использовали ваджру – этот мощный инструмент для обработки рельефа местности и столь же грозное оружие, её изображение – на первой фотографии (подробнее – в статье ”Ваджра – это просто!”). А результат работы этого инструмента, в виде отрытой в горах Кайласа Симметричной долины, представлен уже на втором снимке.



Где вид и размеры созданного рельефа дают полное представление о способах рытья канала или формирования акватории порта Остии. Способах, которые не идут ни в какое сравнение с работой людских землеройных машин, а уж тем более – с использованием ручного труда в виде кайла и тачки…

Александр Махов,

г. Москва, апрель 2019 г.



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