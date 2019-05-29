Катастрофа, погубившая этрусков и Древний Рим
12:36. 29 мая 2019 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В исторических кругах до сих пор нет однозначного мнения о том, куда исчезла развитая на то время культура и цивилизация этрусков. Но историки соглашаются, что на ее остатках появилась Римская империя. Версии в истории и археологии стандартные: закат цивилизации по причине войн, завоеваний чужаками, покорившие эту территорию, либо эпидемии и болезни. Нигде ни в одном источнике не говорится про масштабные катаклизмы как вероятную причину гибели и не только этой культуры.
Иногда энтузиасты продвигаются в своих исследованиях намного дальше чем целые коллективы именитых историков. Информация ниже на эту тему стала таким подтверждением. Предлагаю посмотреть вторую часть (из вышедших на сегодня трех) работ одного исследователя.
Видео рассказывает про нацарапанные на саркофагах свидетельства этрусков, которые прятались в подвалах от глиняных ливней, погубившие Рим:
Люди забивались в подвалы и сидели в домах в надежде, что там они спасутся. Но глиняные ливни не прекращались и Рим был погребен под ее слоями – все старые строения покрылись 8 м отложений. Вот и разгадка: куда ушли этруски.
На видео так же интересная информация по дешифровке этрусского языка. На это тоже стоит обратить внимание. Язык очень похож на какой-то славянский диалект народов восточной Европы. Как подтверждение работам Г.С. Гриневича о том, что этрусская письменность близка к русскому, что это один из славянских языков.
Римский Форум. Видно, что его основание находится ниже современного уровня грунта на многие метры.
Остия Антика. Раскопки 1938-42 гг. при Муссолини. В этот период был так же откопан и Рим
Как видно, раскопки подтверждают то, о чем говорится на видео. Что это была за глина с небес? Вулканический пепел? Газопылевое космическое облако? От пролетающей кометы очень мало пыли, не думаю, что ее хвост мог принести такие объемы глины на Землю.
Мое мнение – это вулканический пепел.
Помпеи с высоты птичьего полета. Как можно сделать вывод – откопан далеко не весь город.
Кстати, произошла эта катастрофа не тогда как говорят историки – не в октябре 79г.н.э. Это случилось в действительности 16 декабря 1631 г. Найденные средневековые артефакты говорят об этом. Но это информация про датировку события – тема отдельной статьи.
Кроме Помпеи, при извержении Везувия погиб еще один город – Геркуланум.
Геркуланум сегодня. Обратите внимание на уровень современного грунта и древний уровень на котором построены строения.
Так почему археологи здесь утвреждают однозначно, что эти города были погребены пеплом, а когда видят такую же картину, например в Риме – не могут принять эту версию? Думаю все из-за того, что в случае с раскопками Помпеи и Геркуланума они видят серый вулканический пепел (хоть и слежавщийся) и остатки тел, скелеты, которые спеклись от высокой температуры этого пепла.
А в случае с раскопками в отдаленных от вулканов местах – глину. В чем разница между глиной и вулканическим пеплом? В том, что глина – продукт водной эрозии. Но если пепел мог вызывать конденсацию на нем атмосферной влаги и выпадать грязевыми ливнями с одновременным окислением своих химических соединений, то противоречий нет. Горячий, раскаленный пепел быстрее будет окисляться в ливневых потоках. Т.к. в нем есть соединения железа, то из серого цвета будет получаться рыжий, желтый, красный и их вариации (в зависимости от степени окисления и количества соединений железа).
И эта жидкая грязь заливала все где выпадали с ливнями объемы пепла от вулканов. Это могло происходить не один раз в разной степени катастрофичности и даже в отдаленных местах.
chispa1707 сообщил о комментарии у себя в журнале:
Из общероманского barro — глина. Может стиль барокко тоже обозначает эпоху «налеплено из глины»?
Примеры из недавних извержений:
В 1783 году извержение вулкана Лаки в Исландии.
8 июня 1783 года сама гора Лаки на юге Исландии не взорвалась: она покрылась трещинами, из которых извергалась базальтовая лава. Извержение длилось 8 месяцев, а облако от него наблюдалось даже в Сирии. Почти весь остров был покрыт вулканическим пеплом. Ветер разнес вулканический пепел и серную кислоту на огромные расстояния, отравляя землю и воду. Только в Исландии погибло до 25 % населения.
Про извержения вулканов Кракатау в 1883г., Этна в 1669г, Тамбора в 1815г. многие слышали. Подробнее
А например, про африканские – вообще никто. В Африке (Сахаре) и Аривии количество кратеров столь огромно, что молчание геологии по этому поводу выглядит странным.
Список крупнейших вулканических извержений в далеком геологическом прошлом насчитывает многие десятки случаев.
А если геологи ошибаются в датировках? Что если это было в исторические времена?
***
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Иногда энтузиасты продвигаются в своих исследованиях намного дальше чем целые коллективы именитых историков. Информация ниже на эту тему стала таким подтверждением. Предлагаю посмотреть вторую часть (из вышедших на сегодня трех) работ одного исследователя.
Видео рассказывает про нацарапанные на саркофагах свидетельства этрусков, которые прятались в подвалах от глиняных ливней, погубившие Рим:
Люди забивались в подвалы и сидели в домах в надежде, что там они спасутся. Но глиняные ливни не прекращались и Рим был погребен под ее слоями – все старые строения покрылись 8 м отложений. Вот и разгадка: куда ушли этруски.
На видео так же интересная информация по дешифровке этрусского языка. На это тоже стоит обратить внимание. Язык очень похож на какой-то славянский диалект народов восточной Европы. Как подтверждение работам Г.С. Гриневича о том, что этрусская письменность близка к русскому, что это один из славянских языков.
Римский Форум. Видно, что его основание находится ниже современного уровня грунта на многие метры.
Остия Антика. Раскопки 1938-42 гг. при Муссолини. В этот период был так же откопан и Рим
Как видно, раскопки подтверждают то, о чем говорится на видео. Что это была за глина с небес? Вулканический пепел? Газопылевое космическое облако? От пролетающей кометы очень мало пыли, не думаю, что ее хвост мог принести такие объемы глины на Землю.
Мое мнение – это вулканический пепел.
Помпеи с высоты птичьего полета. Как можно сделать вывод – откопан далеко не весь город.
Кстати, произошла эта катастрофа не тогда как говорят историки – не в октябре 79г.н.э. Это случилось в действительности 16 декабря 1631 г. Найденные средневековые артефакты говорят об этом. Но это информация про датировку события – тема отдельной статьи.
Кроме Помпеи, при извержении Везувия погиб еще один город – Геркуланум.
Геркуланум сегодня. Обратите внимание на уровень современного грунта и древний уровень на котором построены строения.
Так почему археологи здесь утвреждают однозначно, что эти города были погребены пеплом, а когда видят такую же картину, например в Риме – не могут принять эту версию? Думаю все из-за того, что в случае с раскопками Помпеи и Геркуланума они видят серый вулканический пепел (хоть и слежавщийся) и остатки тел, скелеты, которые спеклись от высокой температуры этого пепла.
А в случае с раскопками в отдаленных от вулканов местах – глину. В чем разница между глиной и вулканическим пеплом? В том, что глина – продукт водной эрозии. Но если пепел мог вызывать конденсацию на нем атмосферной влаги и выпадать грязевыми ливнями с одновременным окислением своих химических соединений, то противоречий нет. Горячий, раскаленный пепел быстрее будет окисляться в ливневых потоках. Т.к. в нем есть соединения железа, то из серого цвета будет получаться рыжий, желтый, красный и их вариации (в зависимости от степени окисления и количества соединений железа).
И эта жидкая грязь заливала все где выпадали с ливнями объемы пепла от вулканов. Это могло происходить не один раз в разной степени катастрофичности и даже в отдаленных местах.
chispa1707 сообщил о комментарии у себя в журнале:
Из общероманского barro — глина. Может стиль барокко тоже обозначает эпоху «налеплено из глины»?
Примеры из недавних извержений:
В 1783 году извержение вулкана Лаки в Исландии.
8 июня 1783 года сама гора Лаки на юге Исландии не взорвалась: она покрылась трещинами, из которых извергалась базальтовая лава. Извержение длилось 8 месяцев, а облако от него наблюдалось даже в Сирии. Почти весь остров был покрыт вулканическим пеплом. Ветер разнес вулканический пепел и серную кислоту на огромные расстояния, отравляя землю и воду. Только в Исландии погибло до 25 % населения.
Про извержения вулканов Кракатау в 1883г., Этна в 1669г, Тамбора в 1815г. многие слышали. Подробнее
А например, про африканские – вообще никто. В Африке (Сахаре) и Аривии количество кратеров столь огромно, что молчание геологии по этому поводу выглядит странным.
Список крупнейших вулканических извержений в далеком геологическом прошлом насчитывает многие десятки случаев.
А если геологи ошибаются в датировках? Что если это было в исторические времена?
***
Ссылка на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки и материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен