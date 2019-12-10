Гуманитарная катастрофа: рынок жрёт сам себя!

То есть человек после такой обработки стеснялся предельно-нагло пользоваться хищническими возможностями своего служебного и социального положения. Став главой крупной корпорации, он не только воровал, но и что-то делал общественно полезное, уравновешивая тот ущерб, который наносит обществу его статус крупного хищника.

Но не менее важным фактором давления на экономику Запада было многовековое наследие христианской цивилизации европейских народов (к каковым относилось тогда и население США). Этика служения – обществу, ближним, своей стране, своему народу – важное слагаемое наследия христианской цивилизации. Конечно, если человека с детства обрабатывать пропагандой «этики служения», день за днём, то это в значительной степени уравновешивает, а то и парализует его зоологические хватательно-поглотительные и иные низменные инстинкты.

​Экономика Запада, как к ней ни относись – прежде всего, продукт высокого давления . Иначе говоря, этот продукт не может формироваться без воздействия высокого давления. Советская угроза была для Запада второй половины ХХ века внешним давлением. Основным акторам нельзя было «шутки шутить», потому что «за углом караулит медведь». Просчитаешься в социальной политике – получишь себе Кастро и Че Гевару.



Это похоже на льва, который не только жрёт оленей, но ещё и заводит для них ветеринаров, родильные поляны, отвоёвывает для них тучные пастбища, оберегает их поголовье от иных хищников. В итоге на весах жизни оказывается, что поголовье оленей в саванне неуклонно растёт, потому что лев кушает их меньше, чем спасает.

Отголосок такой практики «старого Запада» – теория современных либерал-государственников, гласящая, что «воровать надо с прибыли». Вы наверняка её не раз слышали, даже от первых лиц государства: мол, есть такие менеджеры, которые воруют с прибыли предприятия, они молодцы, а есть негодяи – которые воруют с убытков. Эти никуда не годятся.

Третья важнейшая составляющая западной экономики второй половины ХХ века – колониальная. Это мощнейший приток средств и ресурсов из «третьего мира», при котором на каждого белого человека работало по 4-5 нищенствующих цветных рабочих, выполняющих, в рамках мирового разделения труда, самые грязные и низкооплачиваемые работы.

Всё это вместе составляло то «высокое давление», в рамках которого формировался западный миф.

Капитаны капитализма боялись советской угрозы. Они делились с низами – как своим, так и колониальным достоянием, чтобы не дать козырей советской пропаганды. Плюс к тому, эти капитаны выросли всё же в среде христианской цивилизации с её внушаемой «из каждого утюга» этикой служения. Они могли её внутренне цинично презирать – но вынуждены были учитывать в своих действиях.

+++

XXI век – первый из пяти веков, который имеет характер нисходящего, а не восходящего. Начиная с XV века (а строго говоря, и раньше) каждый новый век был веком прогресса относительно предыдущего. Это медленное, но целенаправленное восхождение было столь долгим, что многим мыслителям (например, К. Марксу) оно обманчиво казалось неизбежным и неотвратимым. Каждое новое поколение людей жило в мире более просвещённом и прогрессивном, чем их родители! И так на протяжении пяти (или больше) веков европейской истории.

Вы поймёте, о чём я говорю, если сравните семнадцатый век с шестнадцатым, восемнадцатый с семнадцатым, девятнадцатый с восемнадцатым, и совсем уж яркое сравнение – двадцатого с предыдущими. Казалось, что лестница прогресса не имеет обратного хода. Маркс отсюда (на современный взгляд, наивно) вывел неизбежность новой эры абсолютного прогресса: если мы пять веков туда идём, не сворачивая – значит, и дальше туда идти будем!

Да? Не обязательно.

Марксизм, как учение, вообще бессилен рассматривать нисходящий, дегенеративный исторический поток, при котором новый век окажется темнее и примитивнее предыдущего. Как быть, если человечество не развивает производительные силы, а сворачивает их?

Между тем, цивилизации не раз превращались в археологические слои, поверх которых ходят новые варвары, и это нужно было учитывать. А что, если восходящее развитие общества, науки и техники сменится регрессом и деградацией (как и случилось в XXI веке)? Если мы окажемся (уже оказались) в ситуации, когда прошлое наших отцов кажется нам далёким труднодостижимым будущим, а достижения прошлого века – недостижимыми технически в текущем веке?

Если вместо человека развивающегося, к которому мы за пять веков так привыкли (идущего от неграмотности через Вольтера к тому же Марксу) мы получим человека архаизирующегося (идущего от Маркса через Вольтера обратно к полной неграмотности)? Прямо скажем: советская цивилизация, и вообще человеческая цивилизация оказалась бессильной перед такой «нетипичной» для мышления прогрессистов ситуацией.

Принято было считать, что человек разумен, а дик только по необходимости. И как только у него появится возможность перестать жить дико – он тут же обеими руками за неё ухватиться. Между тем спасатели на водах знают, что утопающий очень часто мешает спасателю, хватает его так, что мешает вытащить себя и грозит утопить спасающего…

«Перестройка» и всё последующее – это яркий пример массового человеческого одичания, перерождение человека из развитого умственно существа в слаборазвитое и слабоумное. Год за годом всё очевиднее: человеческий поток хлынул обратно, к пещерам и первобытным саваннам. Чем архаичнее социальная практика – тем она понятнее одичавшему человеку, и потому легко им перенимается. А сложная – имеет недостаток в собственной сложности, не понимается, и отвергается непонятой.

+++

Западное общество «всеобщего благосостояния» лопнуло вдруг и повсеместно, как гнилая тыква. Один из факторов – безусловно, ликвидация «советской угрозы». Пуганые и стреляные хищники в результате смены поколений сменяются на непуганых и нестреляных. Они уже далеко не так осторожны в своей плотоядной агрессивности, как их отцы.

Они утрачивают выработанные советской палкой полезные инстинкты крупного собственника ХХ века: умеренность, сдержанность, высокообразованность, наконец, маскировку, средства мимикрии. У хищников «аппетит приходит во время еды», и каждый раз они «отчуждают в свою пользу» всё больше и больше.

Но ведь важна, товарищи, и другая сторона процесса: распад внутреннего давления, связанный с угасанием западно-христианской цивилизации с её пусть и рекомендательной, пусть и во многом показушной, но безусловной (на словах) этикой служения человека ближним. Идеология была такая: я обогащаюсь не сам для себя, а на пользу обществу. А её меняют на "сам для себя". Это же фундаментальный психосоциальный переход!

Актор в США 50-х годов ХХ века, как бы он ни презирал «про себя» религиозность окружающих, как бы ни использовал это «мракобесие» в качестве «полезных идиотов» – всё равно не мог не считаться с его гуманистической заряженностью. Взгляните на образ тётки «человека-паука» в старых фильмах о нём, и вы поймёте, что я имею в виду. Кстати, в новых фильмах это совершенно выветрилось: тётя стала молодой и совершенно чуждой религии.

Утрата внешней (советской) угрозы совпала с распадом внутренних сдерживающих факторов. Экономика для народа стала стремительно превращаться в охотничий участок ненасытных хищников. Они не просто перетягивают одеяло на себя – они его резко сдёргивают.

Потому на современном Западе происходит в наши дни ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА, которую журнал «Форбс» называет «коллапсом» (то есть «схлопыванием») «мировой экономики, а лауреат нобелевской премии по экономике Стиглиц – «массовым вымиранием людей в США от безнадёжности», которое он (Стиглиц) ранее видел только в СССР начала 90-х годов.

Очень ярко, пером гения, доносят до нас катастрофу в США новые романы Стивена Кинга: там в деталях прописано, как толпы безработных с вечера занимают очередь, ночуя в спальниках, чтобы к утру попасть на биржу труда и получить где-нибудь заветное, вожделенное место уборщика…

Похоже на то, что проснулся считавшийся умершим вулкан. Этот вулкан, подобный Везувию, называется «капитализм» и «свободный рынок». Он так давно спал, что люди стали селиться на его склонах, строить там жильё и виноградники, полагая, что извержений больше не будет. А он проснулся – и погребает Помпеи под пеплом…

Конечно, процессы угасания советской угрозы и христианской цивилизации не просто случайно совпали по времени. Они катализировали друг друга, будучи тесно взаимосвязаны. Всякий христианин буквально обречён строить социализм – а иначе он будет двуличным лицемером, не менее того. А в «перестройку» наших людей обучили (по меткому слову Ю. Шевчука) «верить в несправедливость добра». Подрывая основы советской цивилизации, Запад неизбежно подрывал и основы христианской цивилизации – понимал ли он это или не понимал.

Потому что расхождения по теоретическим вопросам, по «знакам и возглавьям», именам и символам между христианством и социализмом, никак не касались этики служения, единой для этих двух форм цивилизации (равно как и для всех форм цивилизации). Вопрос же был не в том, что делать: вопрос был – под звездой это делать или под крестом.



По сути, весь конфликт был номинальным, он сводился к символам и терминологическому языку. А сущностного конфликта между кодексом поведения христиан и коммунистов нет, и не может быть. Оттого они и обменивались все 100 лет своей свары упрёками в лицемерии: мол, вы не делаете того, к чему призываете!

Теперь смотрите: «А» упало, «Б» пропало. Что осталось на трубе?

Западный корпоративный хищник разом освободился и от внешнего и от внутреннего сдерживания. И – пошёл вразнос.

+++

Для современного капитализма мало того, что «полисмен» (роль которого играл СССР) исчез из виду, так ещё и внутренняя пропаганда высмеяла и ошельмовала христианские устои его цивилизации, фактически их сняв, исключив из процессов воспитания! Такое общество обречено стать фабрикой воров, не знающих ни страха, ни совести. Ибо их никто не сдерживает, да они и сами не умеют уже держать себя в руках, и критически посмотреть на себя со стороны.

Итог: «Форбс» пишет о «схлопывании» западной экономики, потому что все, кто мог дёрнуть слагающие её здание кирпичи – одновременно их дёрнули.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Юджин Стиглиц подводит итоги:

-… последний раз такую отрицательную динамику я наблюдал в России после развала СССР. За последние три-четыре года мы наблюдаем снижение продолжительности жизни в США. Эксперты, которые наиболее серьезно изучали статистику, назвали то, что происходит – «смертью от отчаяния»…

Экономика США находится в одном из слабейших периодов роста… Надежда на Трампа не оправдалась…. После распада Советского союза мы видели похожие темпы снижения экономики и снижение продолжительности жизни – сказал Стиглиц. – Важно отметить, что мы наблюдаем в США снижение продолжительности жизни белых мужчин. Интересный факт, что продолжительность жизни афроамериканцев продолжает расти», – уточнил Стиглиц[1].

Почему такое происходит – откроет нам другой знаменитый и добросовестный американский экономист Лоуренс Котликофф (лауреат Нобелевской премии по экономике за 1972 год).

Цитата не свежая, он сделал это заявление в 1993 году, но актуальность этой цитаты очевидна:

«В США в течение последних 10 лет (т.е. с 1983 по 1993 годы) конфискация собственности выросла от 10 миллионов долларов в 1985 году до 644 миллионов долларов в 1991 году. Эта цифра увеличилась почти вдвое в следующем году, когда правительство конфисковало собственности на сумму свыше 1 миллиарда долларов…



Быстро растущий список видов причин, из-за которых ваша собственность может быть конфискована, в настоящее время включает в себя свыше сотни видов придирок: начиная от уклонения от уплаты налогов, отмывания денег – и кончая нарушением законов об охране природы».

То есть: власть в США всегда подворовывала конфискациями частной собственности. Но в 1985 году она маленько себя в руках держала и украла у граждан методом «раскулачивания» 10 млн долларов. В 1991 году уже 644 млн, а дальше счёт пошёл на миллиарды: чего стеснятся, СССР «кончился»!

Два американских нобелевских лауреата по экономике и дают нам общую картину анатомии того «коллапса», о котором пишет «Форбс» в 2019 году.

Ну, а что? Понятно, по человечески! Начали с небольшого, понравилась сладость процесса, втянулись…

Вначале десятками миллионов воровали, потом сотнями, а потом и на миллиарды перешли – власть же, кто посмеет возражать?! Ну ведь в криминальный мир так обычно и втягиваются, есть даже нравоучительная сказка на этот счёт: «Пятачок погубил». Сюжет её в том, что воришка начал с пятачка, понравилось денежки грести на халяву, стал брать больше, больше – в чём и кается на суде…

Если брать данные Котликоффа, то США тоже «пятачок погубил».

Согласно ИХ статистике, которая отнюдь не склонна «драматизировать» – катастрофа очевидна. Минимальная зарплата в США осталась в 2019 году ровно той же, какой она и была в 2009 году — 7 долларов 25 центов. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры тем временем выросла почти в полтора раза, с 886 до 1234 долларов[2].

«Си-Эн-Би-Си» тем временем пишет, что богатейшие инвесторы планеты ждут в 2020 году обвала на рынках. Таковы результаты опроса «Ю-Би-Эс», проведённого среди 3400 самых богатых людей планеты. Пока что их мнение не единодушно, однако 55% уже полагают, что мир находится на пороге «большой распродажи»[3].

+++

Участники недавней конференции «Цифровая экономика: труд и человек» в рамках VI Международного форума Финансового университета сошлись на мнении что «среднему классу нужно ждать безработицу и смерть».



«Средний класс» – если кто не знает – это массовка завидных потребителей, которую Запад в «Холодную войну» сформировал для борьбы с коммунистами. Теперь эту массовку власти Запада сворачивают за ненадобностью, и сворачивают быстро.

«В будущем [имеется в виду капиталистическое будущее - ЭиМ] не окажется никакого единого образования, а пытаться сформировать его — бесполезно, уверен директор Школы перспективных исследований ТюмГУ Андрей Щербенок» [4].

«Прежде всего под угрозой…средний класс… В результате в будущем люди смогут получить или низкоквалифицированную работу, от официанта до грузчика, или же будут востребованы как супераналитики. Обычные, «средние» компетенции на рынке труда исчезают… Просто окончить средний университет и стать средним специалистом не получится. Средний класс исчезает», — полагает Андрей Щербенок.

Не то, чтобы он великий авторитет в футурологии – но ему ведь никто и не возражает. По сути, сейчас все сходятся именно на этом, им высказанном факте!

Но яйцо били, чтобы зажарить яичницу, а если её нет – зачем кололи яйцо? СССР ломали, чтобы жить, как «средний класс», и те, кто намеревался жить как «средний класс», а если его уже почти нет, а скоро совсем не будет – зачем тогда крушили СССР?! Ради вот этого дерьмового общества, в котором ты или миллиардер, или говорящее орудие, двуногий скот?!

В декабре 2012 года в сети набирает популярность видео, быстро ставшее вирусным, где показана реакция жителей Великобритании на стоимость различных процедур медицинского обслуживания в Штатах.

Видеоролик опубликовал британский информационный портал JOE: прохожих спрашивали, сколько, по их мнению, стоят некоторые медицинские процедуры в США при условии отсутствия страховки.

Напомним, в Британии действует (со времён Холодной войны – ввели со страху) Национальная система здравоохранения — она финансируется государством и контролируется правительством. Самой популярной стала реакция молодой женщины, которая, услышав, сколько стоит ингалятор для астматиков, воскликнула: «Боже, если ты беден, ты труп!»

А на вопрос, сколько будет стоить поездка на машине скорой помощи, многие отвечали: «А за это платят?» Видео охотно подхватили оппозиционные Трампу политики, такие как экс-кандидат в президенты Берни Сандерс и член палаты представителей Конгресса «социалистка» Александрия Окасио-Кортес.

+++

Почему вся эта чертовщина происходит? Представителю секты западников, которые истово и абсурдно веруют, что Запад строил некий свой мир благоденствия, а не просто защищался от «красной экспансии», то есть создавал средний класс не как массовку для изображения пропаганды, а ради людей – этого никогда не понять.

Другим – понять несложно. Капитал изголодался. Его кровожадные идолы алчут гекатомб жертв. Никакого собственного варианта будущего Запад не имеет и никогда не имел – он лишь приспосабливался и подлаживался под повестку, которую ему диктовали наши отцы и деды.

Всё, что Запад делал в ХХ веке – ему не хотелось делать. Его принуждали – а он верил, что «час освобожденья» придёт и он вернётся в его любимый XIX век…

Совершенно очевидно, что воровство и грабёж выгоднее, чем честный созидательный труд. Иначе ими бы просто не занимались: зачем рисковать и конфликтовать за сумму, которую можно получить без риска и конфликта?

Учитывая повышенную прибыльность воровства и грабежа, мошенничества, шантажа, насилия, террора над созидательной, производительной деятельностью – «человек экономический» обязательно придёт к грабежу или воровству, если поставить на первое место материальные приоритеты.

То же самое – и с частной компанией, акционерным обществом: там совет директоров просто подсчитает прибыль от честной деятельности, от нечестной… И ОБЯЗАН будет (потому что уставная цель директора – максимизировать прибыль компании) перейти к разбойным и воровским практикам. Это даже не выбор менеджера – это вменённая ему акционерами обязанность: выбрать самый прибыльный для компании вид деятельности.

А что может сдержать человека от аморальных практик? Очевидно, что или внутреннее убеждение, вера в душе (пусть это прибыльно, но мне моя вера запрещает этим заниматься). Или внешняя угроза: мол, мне этим никакая вера не запрещает заниматься, но вижу полицейского рядом и опасаюсь кошельки по карманам тырить…

В.Л. Авагян



***

.