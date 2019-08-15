ТОП-10 изобретений, погубивших своих создателей

Порой для того, чтобы придумать что-то новое, необходимо быть не только изобретательным, но и рисковым. И, несмотря на потенциальную опасность, создатели на себе испытывают работу своих детищ. К сожалению, иногда это становится последним, что они сделали в своей жизни. Вашему вниманию 10 изобретений, испытания которых закончились трагически для их авторов.

1. Подводная лодка Горация Ханли

Субмарина Горация Ханли. /Фото: uznayvse.ru

Уже во второй половине 19 века человек мечтал о глубоководном погружении. Одним из тех, кто решил воплотить идею создания подводной лодки, был Гораций Ханли. В 1861 году он построил первый опытный образец субмарины. Ход проектирования и сама конструкция аппарата были строго засекречены. Причина крылась в планах по дальнейшему использованию изобретения – подводные лодки Ханли предназначались для военных целей. По информации Novate.ru, субмарины собирались использовать для выполнения боевых задач в период Гражданской войны в США.

Однако судьба была не слишком благосклонна к изобретателю и его детищам. Первый опытный образец подвергся ликвидации, но не из-за конструктивных ошибок, а из страха, что он может достаться врагу. Вторая субмарина утонула по причине внешних повреждений корпуса. Испытания третьей модели Гораций Ханли решил провести лично. И поначалу прототип не только не затонул, но и выполнил боевую задачу: он уничтожил вражеский корабль. Однако следующее плавание закончилось для аппарата и его автора трагически – субмарина «поймала» вражеский снаряд и пошла на дно вместе с экипажем.

2. Летательный аппарат Отто Лилиенталя

Глайдер Отто Лилиенталя.

Чуть более ста лет назад человеку все-таки удалось оторваться от земли и взлететь. Но и ранее предпринимались многочисленные попытки покорить воздушную стихию с помощью громоздких летательных аппаратов с огромными крыльями. Среди тех, кто мечтал поднять человека высоко в небо, был Отто Лилиенталь.

Будучи талантливым инженером, он создал не одно летательное устройство. И хоть зачастую они настолько устрашающе выглядели, что походили на чудовищ, но взлетать с человеком «на борту» они все же могли. Свои шедевры, которые Лилиенталь именовал «глайдеры», он предпочитал испытывать на себе. И однажды такой полет закончился крайне неудачно: в 1896 году инженер рухнул на землю, из-за того, что двигатель проверяемого им аппарата заглох прямо в воздухе.

3. «Ракета» в космос Ван Ху

Ван Ху так и не стал космонавтом. /Фото: proza.ru

Еще одним «летающим изобретателем» был китайский чиновник Ван Ху. Вот только его попытка покорить небо произошла примерно за пятьсот лет до того, как это действительно удалось, и по технологии было больше похоже на современный запуск ракеты. Однако вместо желаемого полета в космос произошла трагедия.

Дело было так: Ван Ху придумал аппарат для запуска человека в космос, который представлял собой кресло с прикрепленными 47 пороховыми ракетами и воздушными змеями. Изобретатель решил сам испытать свое творение – он сел в кресло и повелел своим слугам поджечь ракеты. Те исполнили приказ, и увидели вместо запуска сильный взрыв. Когда дым рассеялся, на месте «старта» не было ни Ван Ху, ни его агрегата нигде не было. Слуги могли бы подумать, что их господин все же улетел в космос, однако пепел и клочья его халата на земле говорили о несчастливом конце незадачливого естествоиспытателя.

4. Парусный броненосец HMS Captain Купера Фипса

Броненосец, погубивший своего создателя.

Купер Фипс был известным британским кораблестроителем своего времени. Очередное его судно обещало быть качественным дополнением королевского флота, но на этот раз фортуна отвернулась от изобретателя, что стоило ему жизни. Парусный броненосец HMS Captain, который спроектировал Фипс, вошел в состав британского флота в 1869 году и просуществовал всего год в этом статусе.

Проблемы с кораблем начались с самого начала его эксплуатации – выяснилось, что из-за банального недостатка устойчивости судно не могло выполнять боевые задачи в открытом море. Но испытания на «большой воде» приняли решение все-таки провести. В них принял участие и сам Фипс, но закончилось это мероприятие катастрофой: в отрытом море корабль сильно раскачался и в конечном итоге перевернулся, затонув. Спастись удалось лишь 18 членам экипажа, остальных же судно утянуло за собой на дно, в том числе и Купера Фипса.

5. Мопед Сильвестра Ропера

Для Сильвестра Ропера возраст не был помехой для испытаний. /Фото: peoples.ru

Инженер Сильвестр Ропер всю жизнь что-нибудь изобретал и мастерил. А его умений и таланта хватало на то, чтобы сконструировать самые разные приборы. Но среди черт его характера было и настоящее безрассудство, которое порой толкало его на эксцентричные и одновременно опасные поступки. Потому что процесс конструирования Ропером первого мопеда, испытания которого стали для него фатальными, вряд ли можно назвать проявлением здравого смысла.

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Нередко считается, что изобретения – это удел молодых и энергичных людей. Сильвестр Ропер явно решил доказать обратное. Будучи семидесятилетним мужчиной, он придумал присоединить к своему велосипеду собранный им же паровой двигатель. Мало того, Ропер взялся самостоятельно испытать свое очередное изобретение. Однако оно же и стало для него последним. Удивительно, но в этом случае подвел не двигатель, но другой «мотор» – когда Ропер достиг на своем мопеде скорости в 60 км/ч, его сердце перестало биться, скорее всего, от перегрузки.

6. Деревянные крылья Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари

Дальневосточный Икар. /Фото: pinterest.com

В Средние века Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари был знаменитым на Ближнем Востоке как филолог – как известный лексикограф, он составил толковый словарь арабского языка. Но внезапно, по непонятным по сей день причинам, он решил «переквалифицироваться» в проектировщика. Закончилась эта смена деятельности плачевно.

Абу Наср Исмаил ибн Хаммад аль Джавари придумал и сделал своими руками деревянные крылья, с помощью которых собирался взмыть в небо. Он надел на себя эту конструкцию, взошел на крышу мечети города Нишапур и спрыгнул. Однако вместо ожидаемого полета изобретатель рухнул вниз и от полученных травм скончался.

7. «Титаник» Томаса Эндрюса-младшего

Самый известный затонувший корабль ушел на дно вместе с одним из своих создателей.

Талантливый ирландский судостроитель Томас Эндрюс-младший был привлечен к строительству самого большого корабля своего времени. Он был абсолютно уверен в безопасности лайнера, и поэтому отправился на нем в трансатлантическое плавание. Вот только вместо большого триумфа вышла трагедия, которую помнят до сих пор. А Эндрюс-младший оказался одной из жертв катастрофы всемирно известного «Титаника».

Как выяснилось позже, пароход имел ряд конструктивных недоработок, среди которых особенно выделялась некачественная сталь для обшивки – она теряла прочность при низких температурах. Когда «Титаник» стал тонуть, Томас Эндрюс-младший отказался покидать корабль, несмотря на неоднократные предложения эвакуироваться. Он помог более 700 пассажирам сесть в шлюпки, а сам пошел на дно вместе со своим детищем.

8. Аэромотовагон Валериана Абаковского

Уникальный аэромотовагон российского изобретателя Абаковского. /Фото: liveinternet.com

В начале 1920-х годов российский изобретатель Валериан Абаковский спроектировал уникальное средство передвижения для советских чиновников – аэромотовагон. Грандиозная конструкция представляла собой дрезину, оснащенную двигателем и авиационным винтом. Такие доработки позволили этому необычному транспорту развивать огромную по тем временам скорость – до 140 км\час. Вагон был поставлен на рельсы, чтобы доставить партийную верхушку из Тулы в Москву.

И первый «рейс» прошел вполне успешно. Но на этом везение автора и его шедевра закончилось. Причем вины изобретения в случившейся трагедии нет. На обратном пути аэромотовагон сошел с рельс, а вся команда, в том числе и Абаковский, погибла. Причиной катастрофы называют плохое качество железнодорожного полотна.

9. Парашют Франца Райхельта

Амбиции погубили французского портного.

Этот человек вообще не был ни инженером, ни проектировщиком. Зато у него была большая мечта – полет с безопасным приземлением. Для ее осуществления Франц Райхельт решил выбрать весьма оригинальный путь – он освоил профессию портного, чтобы суметь сшить первый в мире парашют.На пошив полноценной модели для испытаний ушло около двух лет.

Все это время Райхельт, который жил в квартире на пятом этаже, не раз «проверял» опытные образцы своих парашютов, сбрасывая манекены с ними из окна. Эти испытания шли с попеременным успехом. И вот в 1912 году он получил разрешение на прыжок с Эйфелевой башни. Посмотреть на это пришло немало парижан. Отговорить амбициозного портного-инженера не удалось, и он все-таки спрыгнул. Однако парашют не раскрылся, и Райхельт упал с огромной высоты на глазах у десятков людей. Спасти незадачливого изобретателя не удалось.

10. «Капсула» Карела Соучека

Капсула оказалась слишком опасной даже для каскадера. /Фото: decem.info

Одним из самых опасных природных явлений и сегодня остается водопад. Мало кто даже просто испытывал желание покорить этот бурлящий поток, который летит с огромной высоты. Но все же такие смельчаки находились. Одним из них был канадец Карел Соучек, у которого сама профессия предполагала риск – он работал каскадером. В 1984 году он задумал спуститься по Ниагарскому водопаду с помощью большой красной бочки, которую сам изобретатель назвал «капсулой», и выжить.

Экстремальное мероприятие прошло более-менее удачно – пролетев 300 метров высоты, Соучек остался в живых, отделавшись травмами. Но уже через год он решил повторить свой эксперимент в новых условиях – теперь местом действия был техасский стадион «Астродом». Каскадер спускался с высоты 85 метров в емкость с водой, причем весь трюк транслировался в прямом эфире. Но эксперимент закончился трагически: бочка не попала в воду, рухнув с огромной высоты прямо на землю, а Карел Соучек скончался от полученных травм через несколько минут после того, как его достали из его «капсулы».