ТОП-5 мировых изобретений, против которых боролась и проиграла наука

Так уж повелось, что человечество опасается всего нового. Даже великие умы прошлого в свое время не признавали такие величайшие изобретения, как фотоаппарат и телефон. Но не стоит в этом никого винить, как говорится, всему свое время.

1. Газовое освещение

Газовое освещение. | Фото: ТВ Центр.

Двести лет назад, когда электричества попросту не существовало, повсеместно пытались изобрести постоянный источник света. Так, в 1791 году французский ученый Филипп Лебон предложил придавать термическому разложению древесный уголь для получения некого светильного газа. Разработкой новой технологии инженер занимался на протяжении нескольких лет, пока не достиг нужного результата. Каково было разочарование Лебона, когда Французская научная академия отвергла его изобретение, заявив, что это невозможно. Но ученый не сдавался и, в конечном счете, спустя девять лет получил патент. На протяжении века это светильный газ был основным источником освещения во всем мире.

2. Пароход

Пароход. | Фото: EADaily.

Изобретение парового судна — еще одно доказательство, что не все великие открытия человечество принимало с распростертыми объятиями. В 1800 году американский инженер Роберт Фултон начал эксперименты по созданию паровой машины и установки ее на парусные суда. Смелая идея Фултона многими была воспринята в штыки. Даже Наполеон Бонапарт заявлял, что американский изобретатель всего лишь шарлатан. Люди утверждали, что ставить паровой двигатель на корабль глупость, поскольку ничто не может превысить эффективность парусов. Несмотря на всеобщее неодобрение, ученый продолжал работу и в 1803 году представил свой первый пароход, который прошел успешные испытания на реке Сена.

3. Фотоаппарат

Первый снимок Парижа с бульваром дю Тампль, 1838 год. | Фото: Википедия.

В эру, когда фотография потеряла всякую ценность сложно представить, сколько времени и сил было потрачено на это изобретение. Французский художник и химик Луи Дагер отдал одиннадцать лет жизни на создание технологии, с помощью которой были сделаны первые черно-белые снимки. По информации Novate.ru, в 1839 году на заседании Французской академии наук ученый продемонстрировал свои первые работы. Несложно догадаться, что многие с недоверием отнеслись к изобретению француза. Но ничего, здравый смысл все-таки одержал вверх, и вскоре фотография изменила мир.

4. Многоступенчатая ракета

Многоступенчатая ракета. | Фото: poDude.

Ранняя история ракетостроения тоже была не совсем гладкой. Впервые идею создания многоступенчатой ракеты выдвинул американский инженер Роберт Годдард еще в 1914 году. Также он написал ряд научных работ о возможности полета на Луну. В 1920 году всемирно известная газета The New York Times дважды высмеяла идею Годдарда, назвав его фантазером. В 1926 году ученый создал первый опытный образец многоступенчатой ракеты на жидком топливе. Позже, когда американцы высадились на Луну в 1969 году, газета опубликовала материал, в котором выражала сожалению о допущенной ошибке.

5. Телефон

Телефон. | Фото: ТАСС.

В научном мире долгое время велись споры о том, кто именно создал телефон. Сейчас известно, что подлинным изобретателем телефонии является итальянец Антонио Меуччи, однако именно шотландец Александр Белл сумел внедрить в массы этот революционное устройство. Но даже для такого прирожденного бизнесмена как Белл, эта задача оказалась не из легких. Презентовав первый рабочий телефон в 1876 году, шотландец не смог пробить волну общественного скепсиса. Доходило до смешного — люди боялись, что диковинный аппарат ударит их током, или кто-то сможет подслушать их разговоры через провода.