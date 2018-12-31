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Восемь главных трендов, формирующих будущее мировой экономики. Инфографика

11:28. 31 декабря 2018 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:
По версии издания Visual Capitalist

Технологическое вторжение
Visual Capitalist считает, что до недавнего времени большую часть истории мировые компании ориентировались на промышленность. Сейчас реальность изменилась — технологии и коммерция сделали данные более ценными, чем материальные объекты.



Apple, Amazon и Microsoft вытеснили традиционные промышленные корпорации, которые производят физическое объекты.

Технологии вторгаются во все сферы бизнеса: розницу, рекламу, здравоохранение, финансы, производство, образование. Практически невозможно конкурировать с технологическими компаниями, которые создают мировые платформы, считает Visual Capitalist.

Эволюция денег
По мнению издания, определение «денег» очень размыто: банки создают триллионы денег из воздуха, а с помощью блокчейна можно быстро создать конкурентоспособную криптовалюту. Объём займов растёт: мир накопил $247 трлн долга, включая $63 трлн заимствованных правительствами крупнейших стран.



Мир избавляется от наличных, центробанки Швеции, Японии, Швейцарии и других стран выдают деньги под отрицательные кредитные ставки, а криптовалюты в общей сложности стоят более $200 млрд. Люди стали по-другому воспринимать деньги, и это один из основных факторов, который повлияет на будущее.

Ландшафт мирового богатства
Распределение мирового богатства постоянно меняется и ставит рекорды — некоторые технологические компании имеют капитализацию $1 трлн. Visual Capitalist предполагают дальнейший рост, основанный на прогнозах Всемирного банка.



Несмотря на возможный рост, существует множество факторов, которые беспокоят богатых людей: от инфляции до геополитических проблем, которые оказывают всё больше влияния на рынок.




Быстрорастущая экономика Востока
Китай несколько десятилетий продолжает экономический подъём, и в ближайшие несколько лет ожидается, что страна продемонстрирует свои возможности и амбиции. Точные прогнозы по этому рынку строить тяжело — размер экономики и населения Китая слишком велик, и экономика некоторых городов превышает целые страны.



В Китае более 100 городов, население которых превышает 1 млн человек, и в каждом городе развивается либо промышленность, либо добыча природных ископаемых, либо информационные технологии. К примеру, регион в дельте реки Янцзы, который включает в себя несколько городов, имеет ВВП $2,6 трлн — больше, чем в Италии.

Ускорение технологического прогресса
Мир меняется быстрее, чем раньше: каждый год происходит всё больше технологических прорывов, что можно описать как закон Мура. Растёт не только скорость новых изобретений, но и запуск стартапов.



Рынок может быстро задействовать новые технологии и распространять их быстрыми темпами: новые продукты доходят до пользователей за несколько месяцев после их изобретения. К примеру, Pokemon Go набрала 50 млн игроков за 19 дней. На фоне автомобилей (62 года), телефонов (50 лет) или банковских карт (28 лет), 19 дней — мгновение.

«Зелёная» революция
По мнению Visual Capitalist, цивилизация стоит на пороге перехода к устойчивым энергоресурсам. Чтобы оценить значение этого изменения, нужно построить общую картину изменения энергетики по времени. Издание приводит график потребления энергии с 1776 по 2018 год в США, который показывает, насколько меняется рынок технологий развития энергетики.



С той скоростью, с которой развиваются технологии, аналитики Visual Capitalist ожидают ещё более высокий темп развития энергетической инфраструктуры.

Изменения в демографии населения
Мировая экономика полностью изменится в ближайшие десятилетия — считают аналитики Visual Capitalist. В западных странах и Китае темпы роста населения уменьшаются, тогда как на африканском континенте и остальной части Азии происходит быстрый рост населения в сочетании с быстрой урбанизацией.



К концу 21 века только в Африке может быть не менее 13 мегаполисов с численностью до 50 млн человек, которые будут крупнее Нью-Йорка. К этому времени мегаполисы Северной Америки, Европы, Южной Америки и Китая перестанут входить в топ-20 самых густонаселённых городов мира.

Торговый парадокс
Рациональная и согласованная торговля между двумя странами — это процесс, который будет выгоден обеим сторонам. Основываясь на этом принципе, экономисты считают, что свободная торговля должна быть выгодна всем участникам рынка — после Второй мировой войны страны стремились снять торговые санкции.



Сейчас, по мнению Visual Capitalist, это уже не работает — на первый план выходит социальное и политическое влияние, и политики строят преграды в торговых отношениях. В качестве примера аналитики приводят налаженные отношения между США и Канадой, где обе стороны являются крупнейшими торговыми партнёрами. Но парадокс между политикой и свободной торговлей на глобальном уровне будет постоянно актуален, особенно в связи с торговой войной США против Китая.


Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: геополитика, инфографика, экономика
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