Топ-7 изобретений Леонардо да Винчи, без которых мир казался бы невозможным

Художник, скульптор, архитектор, ученый, писатель, анатом… Проще сказать, кем не являлся легендарный Леонардо да Винчи. Несмотря на то, что большинство изобретений итальянца так и остались лишь чертежами, его бесспорно можно назвать величайшим представителем эпохи Возрождения. Предлагаем посмотреть на семь гениальных изобретений Леонардо да Винчи глазами обывателя 21 века.

1. Парашют

Парашют. | Фото: LiveJournal.

В свое время да Винчи, очарованный идеей летающего человека, создал эскиз прибора, позволяющего медленно дрейфовать в воздухе. В своей работе «О летании и движении тел в воздухе» 1485 года Леонардо сделал эскиз пирамидальной конструкции, обтянутой хлопковой тканью. Изобретатель писал, что взявшись за тканевый шатер шириной 12 локтей и вышиной в 12, человек может прыгать с любой высоты, не опасаясь что-либо повредить. Удивительно, но воссозданный в 2000-х годах по чертежам да Винчи парашют работал с точностью также, как это и описывал великий итальянец.

2. «Воздушный винт»

«Воздушный винт». | Фото: interesnik.com.

«Воздушный винт», пожалуй, один из самых интересных эскизов, найденных в рукописях Леонардо да Винчи. В них инженер рассказывал о необычном летающем аппарате, который мог подниматься в небо за счет движения лопастей. Гигантские винты, сделанные из тонкого льна, создавали аэродинамическую силу, которая по задумке автора должна была поднимать «воздушный винт» в небо. Чем не прототип современного вертолета?

3. Города будущего

Идеальный город да Винчи. | Фото: Naked Science.

Во времена, когда Леонардо проживал в Милане, в Европе свирепствовала сильнейшая эпидемия чумы. Ученый заметил, что крупные города были более уязвимы к вирусу, чем сельская местность. Так у да Винчи возникла идея создания «Идеального города» с минимальной антисанитарией. Проект города включал многие современные технологии, такие как система отводящих каналов, многоуровневые улицы и многое другое.

4. Робот-рыцарь

Робот-рыцарь. | Фото: Hopop.ru.

Леонардо да Винчи известен также как создатель одного из первого робота-гуманоида. Только, похоже, что в отличие от многих других изобретений робот в форме рыцаря все же был построен итальянцем. За счет сложной шестеренчатой системы рыцарь мог садиться, поднимать руки и даже двигать челюстью. По данным Novate.ru, Леонардо много времени проводил за изучением человеческой анатомии. Эти данные впоследствии легли в принцип работы робота.

5. Самоходная тележка

Самоходная тележка. | Фото: LiveJournal.

Если робота-рыцаря можно назвать первой человекоподобной машиной, то самоходная тележка является ярким примером первого самоуправляемого транспорта. Чертежи да Винчи не в полной мере раскрывают принцип работы тележки, но очевидно, что она передвигалась за счет пружинного механизма, вроде того, что используется в современных часах. Пружины могли заводиться вручную, а пока они разматывались, тележка двигалась вперед. Управление рулем программировалось с помощью ряда блоков в цепи передач.

6. Бронированный танк

Бронированный танк. | Фото: TOPOR.INFO.

Работая на герцога Лодовико Сфорца Леонардо нарисовал то, что стало венцом его творения в области военных машин — бронированный танк. В такой «черепахе» могли находиться сразу же восемь человек, а по диаметру танка располагалось 36 орудий. Впрочем, перспективная боевая машина так и не была реализована из-за ограниченности технологий того времени.

7. Водолазный костюм

Водолазный костюм. | Фото: Pinterest.

Проживая в Венеции в конце 15 века, Леонардо да Винчи предложил инновационную идею уничтожения вражеского флота. Все что нужно было сделать, это отправить группу воинов на дно гавани в специальных водонепроницаемых костюмах, где они бы незаметно повредили днища деревянных кораблей. Возможно, сейчас эта идея выглядит не так впечатляюще, но во времена да Винчи это было не слыхано. В таких костюмах водолазы могли дышать с помощью специального мешка с воздухом, а сквозь стеклянные маски видеть под водой.

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