Горско-Золотой котел
Горско-Золотой котел практически готов.
Наши войска взяли Мирную Долину. Информацию уже подтвердил и Генштаб ВСУ.
Между войсками наступающими от Врубовки и Мирной Долиной осталась только Рай-Александровка, через которую проходит последняя дорога ведущая в Горское. Но эта дорога уже под полным огневым контролем ВС РФ.
Соответственно, оперативное окружение Горско-Золотой группировки (до 2500 солдат и офицеров) стремительно превращается в котел.
Также противник признал, что ВС РФ уже закрепились в Устиновке и добились успехов у Белой Горы, продвигаясь к Лисичанску.
1. От Устиновки наши войска продвинулись на 2 километра к Белой Горе.
2. Также наши войска закрепились в Мирной Долине.
3. Кроме того, войска продвинулись у железной дороги и зашли в Подлесное.
4. Сопротивление противника было минимальным. Часть сил противника отошла к Лисичанску, часть к Артемовску, где готовятся к обороне.
5. Передовые позиции ЧВК «Вагнер» на вечер 21 июня находились уже в 5 км от Артемовска.
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