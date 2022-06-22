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Контуры Горско-Золотого котла

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Сегодня наши войска взяли Рай-Александровку и Лоскутовку. Все поселки вокруг Горского и Золотого контролируются нашими войсками.
Ведутся бои в направлении Волчеяровки и Николаевки. Оставшиеся в Горском и Золотом силы противника перешли к круговой обороне.
Очередной котел для украинской армии полностью готов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7692944.html
Метки: война на украине, лнр, Луганская Народная Республика, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 5541 4323
    Игорь два часа назад

      Само по себе взятие в плен хоть 10 тыс хоть ста тыс противника в этой войне ничего не дает. Ну взяли бы вы в плен в 2000 100 к чеченцев, дальше.. Их надо купить чтоб снова не ловить. Так и тут, тупо гражданство, пособие и в плен никого брать не надо, толпа привалит мама дорогая.

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