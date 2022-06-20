Роберт Рождественский – советский и российский поэт – вошёл в литературу, как яркий представитель «молодой поэзии» 1950-1960-х годов вместе с группой талантливых сверстников, среди которых выделялись Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина и Андрей Вознесенский

Творчество Рождественского всегда отличали искренность и свежесть поэтического языка, а коньком поэта были ярко выраженная гражданственность, высокая патетика и масштабность

Во многом его поэзия перекликалась с творчеством Владимира Маяковского. Произведения первой половины его жизни тоже были патетическими, в стиле манифестов. Но со временем стихи Рождественского стали более лиричными и душевными

Первая публикация юного Роберта Рождественского – стихотворение «С винтовкой мой папа уходит в поход…» – датировано 8 июля 1941 года

В 1950 году в журнале «На рубеже» (Петрозаводск) появились первые взрослые публикации стихов начинающего поэта

В этом же году Рождественский неудачно поступал в Литературный институт им. М. Горького. Год учился на историко-филологическом отделении Петрозаводского государственного университета. В 1951 году со второй попытки поэту удалось поступить в Литинститут

В 1963 году Роберт Рождественский участвовал во встрече Хрущева с интеллигенцией, где и подвергся разносу за стихотворение «Да, мальчики». Затем секретарю ЦК КПСС Капитонову не понравилось стихотворение «Утро», в результате чего Роберт вынужден был вообще уехать из Москвы в Киргизию

Позже соратники считали его «самым советским», поскольку власть к нему тогда уже благоволила. В 1979 году Роберт Иванович был награжден Государственной премией СССР. Он также всегда был активным общественным деятелем.

При этом именно Рождественский возглавил комиссию по литературному наследию Осипа Мандельштама и позаботился о скорейшей реабилитации поэта. Он возглавлял комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой и сумел добиться открытия в столице ее музея

Кроме того, именно Рождественский был председателем Комиссии по литературному наследию Владимира Высоцкого и являлся составителем первой изданной в СССР в 1981 году книги стихов Высоцкого «Нерв»

В 1993 году поэт подписал «Письмо сорока двух»

Роберт Рождественский трижды был членом жюри Каннского кинофестиваля. Впервые он оказался на Каннском фестивале в 1968 году, а в 1979 году уговаривал знаменитую писательницу Франсуазу Саган дать приз фильму «Сибириада» Андрея Кончаловского

Поэт переводил стихи советских и зарубежных авторов

Роберт Рождественский – создатель текстов множества всенародно любимых песен для и кино- и телефильмов

Он сотрудничал со многими популярными композиторами. Его соавторами были Арно Бабаджанян, Марк Фрадкин, Давид Тухманов, Оскар Фельцман, Микаэл Таривердиев, Александра Пахмутова, Евгений Птичкин, Ян Френкель, Максим Дунаевский, Владимир Шаинский, Раймонд Паулс, Евгений Мартынов и многие другие известные композиторы-песенники

Фрагмент его «Реквиема» (Помните! Через века, через года – помните!) используется телевидением современной России в художественном оформлении минуты молчания

В Алтайском крае ежегодно в июне проводится литературный фестиваль Роберта Рождественского, где местные жители вспоминают своего земляка.

20 июня 2022 года отмечается 100-летний юбилей поэта

Трек-лист сборника "Роберт Рождественский | Поэт-песенник СССР | Песни СССР":

01. Анна Герман – Эхо любви (00:00)

02. Лев Лещенко – Притяжение земли (03:17)

03. Витас – Песня о счастье (07:33)

04. София Ротару – Родина моя (11:36)

05. Муслим Магомаев – Свадьба (16:59)

06. Лариса Мондрус – Билет в детство (20:20)

07. Василий Васильев – Песня Яшки-цыгана (Из кинофильма – Неуловимые мстители) (25:06)

08. ВИА Пламя – Здравствуй, мама (27:30)

09. Дэн Спэтару - Пой, гитара (Из кинофильма – Песни моря) (31:32)

10. Лев Барашков – Песенка про сатану (Из кинофильма – Неуловимые мстители) (34:58)

11. Эдита Пьеха – Огромное небо (37:07)

12. Тынис Мяги – Олимпиада-80 (42:11)

13. Ольга Воронец – Сладка ягода (48:35)

14. Владимир Трошин – Бьют свинцовые ливни (Из кинофильма – Неуловимые мстители) (52:55)

15. Тамара Миансарова – Назло (54:30)

16. Жан Татлян – Песня о капели (57:48)

17. Людмила Гурченко – Куплеты шансонетки (Из кинофильма – Неуловимые мстители) (01:00:42)

18. Дэн Спэтару – Ты, я и мой зонтик (Из кинофильма – Песни моря) (01:03:52)

19. Муслим Магомаев – Загадай желание (01:06:15)

20. Эдита Пьеха – Романс (Из кинофильма – Бриллианты для диктатуры пролетариата) (01:09:23)