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Авторский вечер поэта Роберта Рождественского (1980)

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Авторский вечер поэта Роберта Рождественского
Звучат песни:
Поэма "Двести десять шагов". Главы: "Не успеваю", "Война", "Пуля", "Разговор о снеге с семилетним Гасаном", "Ретро"

Свет вечного огня 
Исполнитель: Гуляев Юрий
Композитор: Мовсесян Георгий   

Воспоминание о полковом оркестре 
Исполнитель и композитор: Гуляев Юрий 

Старые слова 
Исполнитель: Гурченко Людмила 
Композитор: Фельцман Оскар  

Свадебный вальс 
Исполнитель и композитор: Мартынов Евгений

Земля моя 
Исполнитель: ВИА “Оризонт”
Композитор: Иванов Олег   

Встреча 
Исполнитель: Бабаджанян Араик 
Композитор: Бабаджанян Арно   

Эхо (песня из кинофильма "Судьба") 
Исполнитель: Брегвадзе Нани (вокал)
Композитор: Птичкин Евгений   

Желаю вам 
Исполнитель: Брегвадзе Нани 
Композитор: Гуляев Юрий   

Начало 
Исполнитель: Лещенко Лев 
Композитор: Мовсесян Георгий   

За того парня (из к/ф "Минута молчания")
Исполнитель: Лещенко Лев 
Композитор: Фрадкин Марк   

Притяженье земли
Исполнитель: Лещенко Лев 
Композитор: Тухманов Давид   

Погоня (песня из кинофильма "Неуловимые мстители") 
Исполнитель: Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Виктора Попова
Композитор: Френкель Ян   

Просьба 
Исполнитель: Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Попова Виктора Силантьева Юрия. Солист – Костя Елисеев
Композитор: Пахмутова Александра   

Игра 
Исполнитель: Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Виктора Попова.
Солисты – Сережа Комиссаров и Рома Рязанцев
Композитор: Шаинский Владимир   

Здравствуй, мама 
Исполнитель: Сенчина Людмила (вокал) и Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Виктора Попова
Композитор: Тухманов Давид   

Ревность 
Исполнитель: Гнатюк Николай, Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Попова Виктора.
Композитор: Богословский Никита   

Олимпиада 
Исполнитель: Гнатюк Николай и Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Попова Виктора.
Композитор: Тухманов Давид   

Стань таким 
Исполнитель: Пьеха Эдита 
Композитор: Флярковский Александр   

Огромное небо 
Исполнитель: Пьеха Эдита 
Григория 
Автор: Рождественский Роберт  
Композитор: Фельцман Оскар   

Мои года 
Исполнитель: Кикабидзе Вахтанг 
Автор: Рождественский Роберт  
Композитор: Мовсесян Георгий   

Война откатилась 
Исполнитель: Кикабидзе Вахтанг 
Композитор: Иоффе Владимир   

Песня о счастье 
Исполнитель: Сенчина Людмила (вокал)
Композитор: Журбин Александр   

Сладка ягода (песня из кинофильма "Любовь земная")
Исполнитель: Сенчина Людмила 
Композитор: Птичкин Евгений   

Любовь настала 
Исполнитель: Сенчина Людмила 
Композитор: Паулс Раймонд  

Мгновения (песня из к/ф “Семнадцать мгновений весны”)
Исполнитель: Кобзон Иосиф 
Композитор: Таривердиев Микаэл   

Любовь не гаснет первая 
Исполнитель: Кобзон Иосиф 
Композитор: Фрадкин Марк   

Зимняя любовь 
Исполнитель: Кобзон Иосиф 
Композитор: Бабаджанян Арно   

Баллада о знамени 
Исполнитель: Кобзон Иосиф 
Композитор: Фельцман Оскар   

Родина моя 
Исполнители: Кобзон Иосиф, Лещенко Лев, Гнатюк Николай и Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Попова Виктора.
Композитор: Тухманов Давид 

Долги  ("Пришла ко мне пора платить долги")
Автор и исполнитель: поэт Роберт Рождественский  

Ведущие: дикторы ЦТ С. Моргунова и Е. Суслов.
Запись по трансляции из Колонного зала Дома союзов. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w-K8iXpqSyw
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