Авторский вечер поэта Роберта Рождественского (1980)
Авторский вечер поэта Роберта Рождественского
Звучат песни:
Поэма "Двести десять шагов". Главы: "Не успеваю", "Война", "Пуля", "Разговор о снеге с семилетним Гасаном", "Ретро"
Свет вечного огня
Исполнитель: Гуляев Юрий
Композитор: Мовсесян Георгий
Воспоминание о полковом оркестре
Исполнитель и композитор: Гуляев Юрий
Старые слова
Исполнитель: Гурченко Людмила
Композитор: Фельцман Оскар
Свадебный вальс
Исполнитель и композитор: Мартынов Евгений
Земля моя
Исполнитель: ВИА “Оризонт”
Композитор: Иванов Олег
Встреча
Исполнитель: Бабаджанян Араик
Композитор: Бабаджанян Арно
Эхо (песня из кинофильма "Судьба")
Исполнитель: Брегвадзе Нани (вокал)
Композитор: Птичкин Евгений
Желаю вам
Исполнитель: Брегвадзе Нани
Композитор: Гуляев Юрий
Начало
Исполнитель: Лещенко Лев
Композитор: Мовсесян Георгий
За того парня (из к/ф "Минута молчания")
Исполнитель: Лещенко Лев
Композитор: Фрадкин Марк
Притяженье земли
Исполнитель: Лещенко Лев
Композитор: Тухманов Давид
Погоня (песня из кинофильма "Неуловимые мстители")
Исполнитель: Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Виктора Попова
Композитор: Френкель Ян
Просьба
Исполнитель: Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Попова Виктора Силантьева Юрия. Солист – Костя Елисеев
Композитор: Пахмутова Александра
Игра
Исполнитель: Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Виктора Попова.
Солисты – Сережа Комиссаров и Рома Рязанцев
Композитор: Шаинский Владимир
Здравствуй, мама
Исполнитель: Сенчина Людмила (вокал) и Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Виктора Попова
Композитор: Тухманов Давид
Ревность
Исполнитель: Гнатюк Николай, Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Попова Виктора.
Композитор: Богословский Никита
Олимпиада
Исполнитель: Гнатюк Николай и Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Попова Виктора.
Композитор: Тухманов Давид
Стань таким
Исполнитель: Пьеха Эдита
Композитор: Флярковский Александр
Огромное небо
Исполнитель: Пьеха Эдита
Григория
Автор: Рождественский Роберт
Композитор: Фельцман Оскар
Мои года
Исполнитель: Кикабидзе Вахтанг
Автор: Рождественский Роберт
Композитор: Мовсесян Георгий
Война откатилась
Исполнитель: Кикабидзе Вахтанг
Композитор: Иоффе Владимир
Песня о счастье
Исполнитель: Сенчина Людмила (вокал)
Композитор: Журбин Александр
Сладка ягода (песня из кинофильма "Любовь земная")
Исполнитель: Сенчина Людмила
Композитор: Птичкин Евгений
Любовь настала
Исполнитель: Сенчина Людмила
Композитор: Паулс Раймонд
Мгновения (песня из к/ф “Семнадцать мгновений весны”)
Исполнитель: Кобзон Иосиф
Композитор: Таривердиев Микаэл
Любовь не гаснет первая
Исполнитель: Кобзон Иосиф
Композитор: Фрадкин Марк
Зимняя любовь
Исполнитель: Кобзон Иосиф
Композитор: Бабаджанян Арно
Баллада о знамени
Исполнитель: Кобзон Иосиф
Композитор: Фельцман Оскар
Родина моя
Исполнители: Кобзон Иосиф, Лещенко Лев, Гнатюк Николай и Большой детский хор Гостелерадио СССР под управлением Попова Виктора.
Композитор: Тухманов Давид
Долги ("Пришла ко мне пора платить долги")
Автор и исполнитель: поэт Роберт Рождественский
Ведущие: дикторы ЦТ С. Моргунова и Е. Суслов.
Запись по трансляции из Колонного зала Дома союзов.