Главная » Видео, Творчество

Роберт Рождественский. Страницы родной поэзии. Виктор Маслов. Выпуск 22

09:32. 2 мая 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

Биография и лучшие стихи.

Роберт Иванович Рождественский – советский поэт и переводчик, автор текстов песен. Один из ярких представителей эпохи «шестидесятников».
Творческая биография Роберта Рождественского началась с публикации нескольких его «взрослых» стихов в Петрозаводском журнале «На рубеже» в 1950 году. Тогда поэту исполнилось 18 лет.
Если взглянуть на творчество Роберта Ивановича в целом, то тем, которых бы он не коснулся, не существует. Здесь и человеческие отношения, и трудности повседневной жизни, и радость бытия, и освоение космоса.

Продолжение слушайте в передаче…

Почаще заглядывайте на сайт радио, в раздел анонсы. Вдруг, именно для Вас, в субботу, в 2,8,14 и 20 часов, будет звучать в эфире что-то очень интересное и важное…

Быть ДОБРУ!
—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Афоризмотерапия: Справедливость. Жизнь и смерть. Детство...
... транспорт. Маршрут с работы – дюжина страниц попутной книги, если сесть удастся... слухи. Ссорятся. Ждут из Саратова родных. Убивают время! После – моют руки...! Это здорово кто-то придумал! Роберт Рождественский, «Ровесникам» Восьмидесятою весной (настала и...
Самопрограммирование-2: Прощение - Характер
...Без него мне ещё тяжелей. Роберт Рождественский Долг – цемент, связывающий всё...только фразой, но целыми страницами определить его трудно. Нет ... и вернулся героем в родную деревню. Но девушка даже... разбогател и вернулся в родную деревню всеми уважаемым купцом....
Новости Украины и Новороссии 19 декабря 2016
... «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет на своей странице в соцсети уверяет собственников счетов... «Бьют свинцовые ливни» на стихи Роберта Рождественского из любимого всеми фильма «Неуловимые... молодёжи» и «Широка страна моя родная», а русская община Торонто — «Хотят...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
...-1747 Великодушному весь мир родня. Бенгальская пословица Любовь льёт...горсть вещих слов на белизне страницы Впечатана в века, как... так и не сумел. Роберт Рождественский Есть тот непостижимый миг,... строении и работе своего родного тела, его органов. Впрочем...
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
... телефонный справочник «Желтые страницы». Отделения Федерального Резервного...во Франкфурте следить за родным банком. Второй сын,...лица – Александр Гамильтон, Роберт Моррис и президент банка...большинство сенаторов удалились на Рождественские каникулы, получив от ...
Хватит называть еврейскую ОПГ "русской мафией"!!!
...Ильёй Авербухом из оскароносного фильма Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна»). ...Сам перевод и даже оформление страниц бессовестно стырили у американцев. ...родные российские правоохранительные органы — большой вопрос. Пришло время подводить итоги «Рождественской...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>