Роберт Рождественский. Страницы родной поэзии. Виктор Маслов. Выпуск 22

Биография и лучшие стихи.



Роберт Иванович Рождественский – советский поэт и переводчик, автор текстов песен. Один из ярких представителей эпохи «шестидесятников».

Творческая биография Роберта Рождественского началась с публикации нескольких его «взрослых» стихов в Петрозаводском журнале «На рубеже» в 1950 году. Тогда поэту исполнилось 18 лет.

Если взглянуть на творчество Роберта Ивановича в целом, то тем, которых бы он не коснулся, не существует. Здесь и человеческие отношения, и трудности повседневной жизни, и радость бытия, и освоение космоса.



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Источник: www.youtube.com