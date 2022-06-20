Разбитая “витрина Запада”. Британия на пути в социальную пропасть
Как изменилась британская экономика за последние годы. Почему она больше не тянет социальную сферу. Может ли Британия в обозримом будущем пройти путь от “мирового господина” до страны третьего мира. Об этом и многом другом рассказывает Фёдор Лисицын.
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