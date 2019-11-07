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«Майдан» по-ливански: народный протест или раскачивание лодки извне?

19:14. 7 ноября 2019 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: РИА ФАН @ Аббас Джума

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) разбирается, что происходит в Ливане после двух недель массовых народных протестов.

С чего все началось?

17 октября ливанское правительство выступило с предложением о введении нового налога на WhatsApp — шесть долларов ежемесячно. По оценкам экономистов, так как мессенджерами пользуются практически все (мобильная связь в Ливане очень дорогая), это помогло бы привлечь в бюджет около 200 миллионов долларов. И все, у людей лопнуло терпение. Улицы наводнили протестующие с флагами, в масках и без, с фаерами и баннерами. Не помогли утихомирить толпу ни отказ властей от налога, ни даже такая радикальная мера, как сокращение зарплат бывшим и нынешним министрам и депутатам на 50%. Ливанцы по-прежнему требуют отставки коалиционного кабинета, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Протесты продолжаются в режиме 24 часа в сутки. И первый серьезный результат уже есть — премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке. По его словам, государство зашло в тупик, и необходимы кардинальные меры.

От WhatsApp к «Хезболле»

«Сирия потеряна. Давайте спасем Ливан» — с таким заголовком недавно вышла колонка в газете The Washington Post. Ее автор Дэвид Игнатиус (часто пишет об американо-российских отношениях, информационных войнах и Ближнем Востоке) взял за основу два громких и на первый взгляд никак не связанных между собой события — выход Вооруженных сил США из Сирии (и последовавшую за этим турецкую военную операцию против курдов) и протесты в ливанских городах, которые не утихают уже больше двух недель.

Мысль такая: американцы предали курдов, и теперь ливанцы тоже боятся предательства со стороны Штатов. Мол, Ливан годами поддерживает баланс между Востоком и Западом, Ираном и Саудовской Аравией, суннитами и шиитами, христианами и мусульманами. А США не допускают того, чтобы в стране власть захватили «враги Запада». Имеется в виду шиитская политическая организация «Хезболла», лидер которой уже заявил, что «Америке нельзя доверять». Выступая перед своими сторонниками в Бейруте, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла сказал, что «Соединенные Штаты постоянно нарушают обещания, данные тем, кто от них зависит».

«Майдан» по-ливански: народный протест или раскачивание лодки извне?

Далее Игнатиус вбрасывает мысль о том, что в Ливане у США есть свои интересы, которые необходимо отстаивать. И тут же перескакивает на интересы Ближнего Востока, делая упор не на том, что именно, по мнению автора, в интересах арабов, а на том, что этим интересам якобы угрожает. Правильно, «Хезболла».

«Никому не выгодно ещё одно несостоявшееся государство, особенно на границе с Израилем», — пишет аналитик.

Другими словами, Игнатиус хочет сказать нам, что у США, арабских стран и Израиля общие цели и враги.

«Хезболле», по словам журналиста, не выгоден сильный Ливан (под «сильным Ливаном» автор, видимо, понимает проамериканский/просаудовский Ливан), так как она извлекает выгоды из хаоса. А стало быть, резюмирует автор, «банкротство Ливана для оказания давления на Иран было бы ещё одним безумием для администрации Трампа, которая и так совершила слишком много ошибок на Ближнем Востоке».

«Майдан» по-ливански: народный протест или раскачивание лодки извне?

Кстати, к борьбе с коррупцией в Ливане журналист WP призывает не потому, что заботится о благополучии ливанского народа, а потому, что отсутствие коррупции позволит эффективнее бороться с Тегераном.

«Майдан» по-ливански: народный протест или раскачивание лодки извне?

«Соединенные Штаты должны поощрять Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие региональные державы, выступающие против Ирана, также вкладывать больше денег в Ливан. При этом Штатам необходимо убедить государства Персидского залива, что их деньги не исчезнут из-за ливанской коррупции»,  — пишет Игнатиус.

(К слову, наименее коррупционная структура в Ливане — это как раз «Хезболла».)

Отдельно о том, как сами ливанцы относятся к «Партии Аллаха».

Не секрет, что среди демонстрантов немало мусульман-шиитов. Некоторые (я таких встречал лично) — из южных районов Бейрута, которые принято считать владениями «Хезболлы».

А кто-то из них, как мне рассказали, и вовсе родственники высокопоставленных членов организации. То есть они сами часть «Хезболлы». Но только как «сопротивления» (араб. «Мукавама» — международное движение против Израиля и США). А вот «Хезболлу» в большой политике поддерживают не все. Мол, взялись защищать Ливан от врага — защищайте. Тут у партии полный карт-бланш — «Хезболла» давно уже намного мощнее и влиятельнее ливанской армии. Но вот политические рычаги отдавать этой изначально силовой структуре хотят не все.

«Майдан» по-ливански: народный протест или раскачивание лодки извне?

Давайте жить дружно

В пятницу, 1 ноября, в Бейруте открылись банки и другие госучреждения. В какой-то момент даже показалось, что протест постепенно сходит на нет.

В прямом эфире, транслировавшемся по всей стране, президент Мишель Аун обратился к народу с признаниями в любви и призывом объединиться.

«Это будет нелегко, но мы нуждаемся в ваших усилиях», — сказал он тысячам своих сторонников, вышедших в тот день поддержать ливанского лидера.

«Майдан» по-ливански: народный протест или раскачивание лодки извне?

Улицы в одночасье окрасились в оранжевый цвет логотипа «Свободного патриотического движения» — партии «аунистов», состоящей в основном из христиан и небольшого количества мусульман-шиитов.

Мишель Аун также напомнил ливанцам о своем вкладе в борьбу с боевиками. Речь идет о контртеррористических операциях в Восточном Ливане.

Но праздник длился недолго. Местный «майдан» снова активизировался. Те же лозунги, те же транспаранты. Люди до сих пор требуют отставок и принципиально новое правительство, в которое войдут независимые от партийных повесток технократы.

«Майдан» по-ливански: народный протест или раскачивание лодки извне?

Город в городе

То, что в Бейруте что-то не так, заметно уже в аэропорту. Полицейский пикап неспешно объезжает периметр. Обмен валют не работает. А в салоне связи не выдают нормальный чек за проданную сим-карту, посылая за ним в головной офис.

«Только он все равно закрыт. Ну сами понимаете, демонстрации…» — виновато мямлит продавец.

А потом ты приезжаешь в центр города. Дороги перекрыты. Дети не могут попасть в школы. А попадая в центр, оказываешься в каком-то «Неверленде». Вокруг подростки с флагами, кальянами, чаем и кофе — прыгают, танцуют, рисуют маркерами на стенах и асфальте. Повсюду изображения сжатого кулака — символа сопротивления. Анархические лозунги, рожи Джокера.

«Майдан» по-ливански: народный протест или раскачивание лодки извне?

О беспорядках первых дней напоминают разбитые витрины и разгромленный офис турагентства «Баракат» на площади Рияд Салах. Там же расположились шатры с трибунами. В одном идут дебаты, в другом яростно проповедует сторонник движения ReLebanon, призывающий к тотальной политической «перезагрузке». А рядом всех желающих кормят бесплатным рисом с овощами.

В общем, город в городе, где ситуация давно вышла за рамки обыкновенного протеста. Тут влюбляются, создают движения, воруют у государства Интернет и электричество. И верят, что завтра все изменится.

«Майдан» по-ливански: народный протест или раскачивание лодки извне?

Итого

Несмотря на то, что корни ливанского протеста действительно народные, реакция США и Израиля дает основания беспокоиться за будущее страны. Такое на Ближнем Востоке происходит не впервые, и всем известно, что случилось в Ираке, Ливии и Сирии. Поэтому нельзя быть уверенными в том, что мирная демонстрация в Ливане не перерастет в нечто более опасное. Тем более что происходящее порой напоминает хорошо продуманное шоу. Несмотря на суматоху, прослеживается дисциплина основных активистов. Функционируют пункты раздачи еды, без перерыва работают большие экраны, а из колонок доносится музыка. Страшно представить, сколько денег все это стоит. И мне не кажется, что все вокруг держится на пожертвованиях и помощи волонтеров.

«Майдан» по-ливански: народный протест или раскачивание лодки извне?

Кстати, не обошлось и без кастрюль — по ним вчера стучали в городе Сайда.

Схема прослеживается, как было в начале прошлого года в Иране, когда люди были недовольны экономической ситуацией в стране. Но затем в толпе стали раздаваться провокационные лозунги против исламской революции и лично иранского лидера Али Хаменеи.

Правда, сами демонстранты в Ливане отрицают присутствие иностранной помощи.

И многие говорят от души — большинство, кого я встретил, искренне хотят что-то изменить.

«Это наша революция. Мы не хотим «майдана». Мы хотим очистить страну от коррупции. Не мешайте нам, и мы спасем государство», — сказал активист Айман. На груди у него значки — российский и ливанский флаги.

«Мы останемся тут и будем бороться до конца. Даже если придется пожертвовать своим будущим ради этого»,  — серьезно говорит маленькая и хрупкая Жана.

Я им верю. Но пока не уверен, что в этой игре правило пишут они.

Аббас Джума специально для ФАН

Источник: https://nstarikov.ru/majdan-po-livanski-narodnyj-protest-ili-raskachivanie-lodki-izvne-110048

Метки: чит.клуб

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