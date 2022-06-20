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Минюст Украины анонсировал масштабную конфискацию имущества россиян

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Использованные источники: ria.ru, tass.ru
Минюст Украины анонсировал масштабную конфискацию имущества россиян

На Украине в августе начнётся массовая конфискация активов россиян и сотрудничающих с властями России граждан. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Имущество большого количества изменников сейчас заблокировано, арестовано. Они не могут имущество продавать и отчуждать. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета. Сейчас среди аффилированных с РФ лиц прецеденты тоже есть. Например, собственники Сбербанка, “Проминвестбанка” своего имущества уже лишились. Это собственность РФ и приближённых к РФ бизнесов. Соответственно, первые прецеденты уже есть. Большой массив [изъятий] будет ближе к концу лета», – сказал он в эфире телеканала «Рада».

По его словам, имущество политиков, чиновников и бизнесменов будут конфисковывать с помощью Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Высшего антикоррупционного суда.

«Сначала СНБО будет применять санкции к определённому кругу субъектов, которые угрожают территориальной целостности и безопасности нашего государства», — уточнил министр.

Малюська добавил, что в настоящий момент конфискация не идёт, так как нужны новые решения о санкциях от СНБО. «Правительство уже предложило СНБО начинать вводить новые санкции, которые станут основанием для нашего обращения в суд и изъятия имущества», – сказал он.

Глава Минюста отметил, что идёт и конфискация имущества запрещённых судом оппозиционных партий. «Напомню, как следствие таких запретов все активы этих политических партий будут переходить в доход государства. Это тоже по сути коллаборационизм, только немного в другом формате», – заявил он.

Сегодня суд во Львове запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Она стала 11 политическим объединением, деятельность которого в последнее время запретил украинский суд. Всё их имущество передадут государству. Кроме того, от правоохранительных органов регулярно появляются сообщения об аресте имущества российских и белорусских компаний. Ранее директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявлял, что в стране арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 млрд долларов. 

По материалам РИА Новости, ТАСС, Ленты.ру

Источник: http://stoletie.ru/lenta/minust_ukrainy_anonsiroval_masshtabnuju_konfiskaciju_imushhestva_rossijan_868.htm
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24371 20329
    марина 57 мин. назад

      Да поскорей бы уже хохлы конфисковали активы т.н. русских в украине,как напрмер Сбербанк -где 43%акций у западных структур и даже у Сороса и сотни млн ежегодно уходят им диведендами??а они видите ли сегодня учли просьбу ВВП и понизили ставку на деньги же сограждан до 7%..За что такие проценты -обслуживание вкладов или все-таки прибыля -ежегодно более 1трлн.руб…
      И потом -недвига в Крыму по-прежнему не арестована хохлов ,а так Зели в Ялте или передану в госфонд может ??Кто что слышал по этому вопросу -игры богатых мальчиков??

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