На Украине в августе начнётся массовая конфискация активов россиян и сотрудничающих с властями России граждан. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Имущество большого количества изменников сейчас заблокировано, арестовано. Они не могут имущество продавать и отчуждать. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета. Сейчас среди аффилированных с РФ лиц прецеденты тоже есть. Например, собственники Сбербанка, “Проминвестбанка” своего имущества уже лишились. Это собственность РФ и приближённых к РФ бизнесов. Соответственно, первые прецеденты уже есть. Большой массив [изъятий] будет ближе к концу лета», – сказал он в эфире телеканала «Рада».

По его словам, имущество политиков, чиновников и бизнесменов будут конфисковывать с помощью Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и Высшего антикоррупционного суда.

«Сначала СНБО будет применять санкции к определённому кругу субъектов, которые угрожают территориальной целостности и безопасности нашего государства», — уточнил министр.

Малюська добавил, что в настоящий момент конфискация не идёт, так как нужны новые решения о санкциях от СНБО. «Правительство уже предложило СНБО начинать вводить новые санкции, которые станут основанием для нашего обращения в суд и изъятия имущества», – сказал он.

Глава Минюста отметил, что идёт и конфискация имущества запрещённых судом оппозиционных партий. «Напомню, как следствие таких запретов все активы этих политических партий будут переходить в доход государства. Это тоже по сути коллаборационизм, только немного в другом формате», – заявил он.

Сегодня суд во Львове запретил деятельность партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Она стала 11 политическим объединением, деятельность которого в последнее время запретил украинский суд. Всё их имущество передадут государству. Кроме того, от правоохранительных органов регулярно появляются сообщения об аресте имущества российских и белорусских компаний. Ранее директор Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявлял, что в стране арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 млрд долларов.

По материалам РИА Новости, ТАСС, Ленты.ру