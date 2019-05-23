Новости Украины и Новороссии 23 мая 2019

21 мая Владимир Зеленский расставил на ключевые должности в Администрацию президента людей, связанных с олигархом Игорем Коломойским, а также своих соратников по «Кварталу 95». Собственно, из этих двух групп и сформировано руководство АП.

Украинское издание «Страна» составило список всех назначенных и разобралась, кто есть кто в Администрации нового президента.

Новый глава АП Андрей Богдан

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента страны. Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента вечером 21 мая.

Андрей Богдан родился в 1976 году во Львове, юрист. Работал в адвокатской компании «Правис» и помощником судьи Киевского апелляционного суда, в 2004 году стал партнером в адвокатской фирме «Пукшин и партнеры». В 2007 году стал руководящим партнером адвокатской фирмы «Юридические советники» (в 2009 году фирма вернула прежнее название — «Пукшин и партнеры»).

В 2007 г. баллотировался в Верховную Раду по спискам блока «Наша Украина — Народная самооборона», а также в 2014 года — по спискам партии Блок Петра Порошенко» Солидарность». Там он был № 74 списка и должен был со временем попасть в Раду.

Однако когда дошла до него очередь, то БПП его регистрацию отменила, так как к тому времени он уже был известен как адвокат Геннадия Корбана, защищавшего его, когда Гепрокуратура посадила его в тюрьму. А также, как один из ведущих адвокатов Игоря Коломойского.

Собственно, в последнем статусе Богдан и попал в команду к Зеленскому, став одним из руководителей его штаба.

Молва называла Богдана связным между Зеленским и Коломойским.

Дескать, именно через Богдана олигарх держит под своим контролем Слугу народа. Впрочем, и сам Богдан, и Зеленский, и Коломойский это отрицали.

Однако, по данным «Страны», вокруг назначения Богдана случился серьезный внутренний конфликт в команде нового президента.

Поначалу Зеленский склонялся назначить главой АП кого-либо из своих давних соратников по «Кварталу». Например Ивана Баканова или Сергея Шефира.

Также против Богдана, как человека Коломойского, выступали западные партнеры, которые беспокоит рост влияние олигарха.

Однако, как сообщают источники в команде Зеленского, Коломойский выдвинул ультиматум — или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке «Слуге народа» на выборах президента.

В конце концов Зеленский был вынужден назначить главой АП Богдана, а также ввести в Администрацию ряд близких к олигарху людей.

Впрочем, соратникам Зе по «Кварталу» также досталось немало должностей.

Первый помощник Сергей Шефир

Первым помощником президента Украины назначен упомянутый выше Сергей Шефир.

Сергей Шефир родился в 1964 году в Кривом Роге. Он был не только бизнес-партнером, но и является давним другом Владимира Зеленского — дружит с ним с 1995 года. Они вместе основали «Студию «Квартал 95».

Интересно, что согласно финансовому отчету штаба Зеленского, Шефир вложил в предвыборную компанию новоизбранного президента 3 миллиона гривен.

Судя по утечкам в СМИ, Шефир отвечал в штабе Зеленского за финансовые вопросы и вообще считался очень влиятельным человеком.

Первый заместитель главы АП Сергей Трофимов

Исполнительный директор «Квартала» Сергей Трофимов назначен первым заместителем главы АП. Он сотрудничал со студией с 2005 года.

«Назначить Трофимова Сергея Владимировича Первым заместителем Главы Администрации Президента Украины», — говорится в указе Зеленского.

Замглавы АП Кирилл Тимошенко

30-летний Кирилл Тимошенко стал одним из заместителей главы Администрации президента. Он является руководителем продюсерской компании GoodMedia, которая занималась всем медийным сопровождением кампании Зеленского.

В послужном списке компании GoodMedia — подготовка инаугурации президента Петра Порошенко в 2014 году, съемки ролика с участием генпрокурора Юрия Луценко ко Дню Независимости и форум Порошенко «Открытый диалог».

Сам Тимошенко в 2015 году баллотировался в Киевраду по спискам партии УКРОП, его отец Владлен Тимошенко — глава областной организации УКРОПа и депутат облрады в Днепропетровской области.

По данным «Страны» в партию УКРОП Тимошенко привел тогдашний ее лидер Геннадий Корбан (Тимошенко с ним работал в 2015 году по выборам по 205 округу).

Но в последние годы Кирилл Тимошенко преимущественно сотрудничал с медиа-проектами Игоря Коломойского (в частности, с 1+1), после чего и пошел в штаб Зеленского.

Замглавы АП Юрий Костюк

Еще одним заместителем главы АП стал сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк.

Во время избирательной кампании он входил в креативную группу штаба Зеленского — предлагал собственные варианты видеороликов и билбордов.

Замглавы АП Руслан Рябошапка

Еще один заместитель главы АП — Руслан Рябошапка. Ранее он был представлен, как член команды Владимира Зеленского, на плечи которого ляжет правоохранительная и антикоррупционная политика.

Рябошапка с 1998 года работает в Минюсте. Примерно с 2003 года занимается антикоррупционной тематикой. При Ющенко его назначили главой Бюро антикорполитики в рамках Секретариата президента (так тогда называлась АП).

С 2011 года работал в одном из департаментов Кабмина Азарова. А в 2013–2014 годах перешел на работу в украинский офис Transparency International.

После Майдана Рябошапка стал замминистра юстиции, а позже чуть больше года проработал членом НАПК. Ушел он оттуда, обвинив руководство агентства в саботировании проверки деклараций чиновников.

По информации «Страны» он является человеком, тесно связанным с Андреем Богданом.

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук

21 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Стефанчука советником президента Украины — представителем президента в Верховной Раде.

Руслан Алексеевич Стефанчук — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат.

Согласно информации из открытых источников, Стефанчук является идеологом партии «Слуга народа» и отвечает за разработку законопроектов.

Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков.

Как помощник сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым. В 2011–2013 заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.

Помощник президента Андей Ермак

Помощником президента назначен Андрей Ермак — юрист-международник и кинопродюсер.

Андрей Ермак — юрист-международник, основал «Международную юридическую компанию», работающую в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Является учредителем Garnet International Media Group и продюсером фильмов «Правило боя» и «Межа».

Советник президента Михаил Федоров

Михаил Федоров стал одним из советников президента. Михаил Федоров — специалист по компьютеризации и диджитализации, владелец диджитал-агентства SMMSTUDIO, одним из клиентов которого был «Концерт-Квартал». Сам он родом из Запорожья.

Ранее был представлен, как член команды Владимира Зеленского и заявлял, что в их планах оцифровать данные, оптимизировать государственные процессы путем внедрения инновационных компьютерных технологий.

В штабе Зеленского он отвечал за построение пула собственных медиа — самого большого Telegram-канала среди политиков, Instagram-сообщества и сетки собственных YouTube-каналов.

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