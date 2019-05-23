Новости Украины и Новороссии 23 мая 2019
- 08:36 В Сенате США утверждена резолюция по Украине.
- 08:00 Гигантский портрет Петлюры торжественно открыли в Киеве (ВИДЕО).
- 07:26 «Кум Путина» пояснил, почему уже разочарован в Зеленском (ВИДЕО).
- 04:39 Квартал Коломойского: кто есть кто в новой Администрации президента Украины (ФОТО).
- 04:19 1,5 миллиона жителей Донбасса могут остаться без воды.
- 03:21 Указы Путина помогли решить большинство вопросов с гражданством для крымчан и жителей Донбасса, — Козенко.
- 02:27 Киевскую семью, пострадавшую на Украине за георгиевские ленты, депортировать из Крыма не будут (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:00 У Зеленского рассказали об идеологии партии «Слуга народа».
- 00:00 «У них есть гордость!» — Савченко выразила поддержку Донбассу (+ВИДЕО).
- Вчера 22:14 Парада в Севастополе не будет.
- Вчера 22:13 Донбасс-Россия: Гжельский государственный университет открывает двери для молодежи ДНР.
В Сенате США утверждена резолюция по Украине
В Сенате США утверждена к одобрению резолюция, посвященная 5-й годовщине госперевота. В тексте документа говорится о почтении к памяти «небесной сотни» и осуждении «продолжающейся российской агрессии».
Столь отрадную для всех профессиональных украинцев новость сообщает пресс-служба Посольства Украины в США.
Так, комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал резолюцию к принятию полным составом верхней палаты Конгресса. Резолюция внесена на рассмотрение верхней палаты Конгресса США, сопредседателями Сенатского украинского кокуса, сенатором-республиканцем Робертом Портманом и демократом Ричардом Дурбиным. Ее соавторами являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.
В документе, в частности, приветствуется «достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной Церкви Украины».
Также подтверждается неизменная приверженность Правительства США поддержке усилий украинской власти по внедрению демократических и рыночных реформ, восстановлению территориальной целостности государства, а также оказанию дополнительных летальных и не летальных видов помощи по безопасности для укрепления обороноспособности Украины «на земле, в море и в воздухе».
В документе отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права.
Не забыли в Сенате и о «Северном потоке — 2»: газопровод в тексте документа назван «значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усилению ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями».
Ну а резолюция в целом является отличным маркером в контексте Владимира Зеленского, набираемой им команды и в целом смены власти на Украине.
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Гигантский портрет Петлюры торжественно открыли в Киеве (ВИДЕО)
Вчера по случаю 140-летия со дня рождения Симона Петлюры в Соломенском районе Киева открыли гигансткий портрет на стене жилого дома в его честь.
Уличные художники работали над муралом пять дней, использовав на него 370 баллонов аэрозольной краски.
Рисунок теперь «украшает» боковую стену дома по адресу ул. Зои Космодемянской, 14/18.
В открытии приняли участие директор института русофобии, или как его называют на Украине, Института национальной памяти Владимир Вятрович, депутаты Киеврады, военный капеллан и местные жители.
В целом, местные жители одобрили данную инициативу, но не все.
«А почему бы и нет», — говорили одни, «на фасаде дома трещина, ему много лет, а рисовать Петлюру можно и на хороших домах», — утверждают другие.
Как сообщала «Русская Весна», в Запорожье облили краской мурал с изображениями командира УНР и украинского военного.
Справка РВ
Петлюра — политический деятель начала 20 века, борей за «самостийность», глава Директории Украинской народной республики в 1919–1920 годах, «главный атаман войска и флота». В берлинских архивах хранится около 500 документов, доказывающих личную причастность Петлюры к еврейским погромам бежал в Польшу, а оттуда — в Западную Европу в 1921 году, был убит в Париже в 1926 г.
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«Кум Путина» пояснил, почему уже разочарован в Зеленском (ВИДЕО)
Глава политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал слова Владимира Зеленского, которые он произнес во время инаугурации 20 мая, об освобождении пленных.
По его мнению, усиливая санкции против России, освободить заложников будет невозможно.
«Мы не просто об этом говорили, мы это делали. Да, мы освобождали людей, наша партия и в том числе я занимаюсь этим вопросом. Да, мы проводили обмены вместе с властью, действительно, но это были обмены. Да, мы хотели мира, и не просто хотели, а мы предложили мирный план, который был разработан и который был согласован как переговорная позиция в Донецке, в Луганске и в Москве», — заявил он в эфире украинского ТВ.
«И мы настаивали на этом, на том, чтобы Киев дал согласие на переговоры для реализации тех пунктов минских соглашений, которые предусмотрены этими соглашениями, которые утверждены решением Совета безопасности ООН и которые могут быть реально, подчеркиваю — реально, реализованы.
Потому что согласие предварительное для того, чтобы обсуждать именно эту повестку дня, этот мирный план, предложенный мною, мы получили и из Донецка, и из Луганска, и из Москвы. Это было сделано публично, и вы об этом хорошо знаете», — сказал Медведчук, котрого украинские неонацисты называют не иначе как кумом Путина, намекая на то, что президент России является крёстным отцом ребенка Медведчука.
«И то, что сегодня новая власть, и господин Зеленский провозгласил в своей инаугурационной речи, естественно, вызывает оптимизм, но этот оптимизм длился недолго.
Потому что вы абсолютно правильно заметили, что он заявил в своей инаугурационной речи, что он готов ради мира делать все, терять свои рейтинги, даже должность, но действия боевые должны быть прекращены, а территории возвращены. А через несколько часов, допустим, — что является показателем, — он в беседе с делегацией США, возглавляемой министром энергетики Перри, заявил о том, что Украина благодарна за санкции США против России и просит их усилить.
Это как понимать? Мы должны договариваться в том числе и с Москвой, мы должны договариваться о мире с Донецком и с Луганском — и для этого надо усилить санкции против России?» — добавил Медведчук.
Как сообщала «Русская Весна», Владимир Зеленский заявил, что для его команды первоочередной задачей является освобождение украинских военнопленных моряков и заключенных.
Как известно, Виктор Медведчук занимается обменом с 2014 года, за это время при его участии было освобождено 485 человек.
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На видео с 22:58
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Квартал Коломойского: кто есть кто в новой Администрации президента Украины (ФОТО)
21 мая Владимир Зеленский расставил на ключевые должности в Администрацию президента людей, связанных с олигархом Игорем Коломойским, а также своих соратников по «Кварталу 95». Собственно, из этих двух групп и сформировано руководство АП.
Украинское издание «Страна» составило список всех назначенных и разобралась, кто есть кто в Администрации нового президента.
Новый глава АП Андрей Богдан
Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента страны. Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте президента вечером 21 мая.
Андрей Богдан родился в 1976 году во Львове, юрист. Работал в адвокатской компании «Правис» и помощником судьи Киевского апелляционного суда, в 2004 году стал партнером в адвокатской фирме «Пукшин и партнеры». В 2007 году стал руководящим партнером адвокатской фирмы «Юридические советники» (в 2009 году фирма вернула прежнее название — «Пукшин и партнеры»).
В 2007 г. баллотировался в Верховную Раду по спискам блока «Наша Украина — Народная самооборона», а также в 2014 года — по спискам партии Блок Петра Порошенко» Солидарность». Там он был № 74 списка и должен был со временем попасть в Раду.
Однако когда дошла до него очередь, то БПП его регистрацию отменила, так как к тому времени он уже был известен как адвокат Геннадия Корбана, защищавшего его, когда Гепрокуратура посадила его в тюрьму. А также, как один из ведущих адвокатов Игоря Коломойского.
Собственно, в последнем статусе Богдан и попал в команду к Зеленскому, став одним из руководителей его штаба.
Молва называла Богдана связным между Зеленским и Коломойским.
Дескать, именно через Богдана олигарх держит под своим контролем Слугу народа. Впрочем, и сам Богдан, и Зеленский, и Коломойский это отрицали.
Однако, по данным «Страны», вокруг назначения Богдана случился серьезный внутренний конфликт в команде нового президента.
Поначалу Зеленский склонялся назначить главой АП кого-либо из своих давних соратников по «Кварталу». Например Ивана Баканова или Сергея Шефира.
Также против Богдана, как человека Коломойского, выступали западные партнеры, которые беспокоит рост влияние олигарха.
Однако, как сообщают источники в команде Зеленского, Коломойский выдвинул ультиматум — или Богдан назначается главой АП, либо он отказывает в поддержке «Слуге народа» на выборах президента.
В конце концов Зеленский был вынужден назначить главой АП Богдана, а также ввести в Администрацию ряд близких к олигарху людей.
Впрочем, соратникам Зе по «Кварталу» также досталось немало должностей.
Первый помощник Сергей Шефир
Первым помощником президента Украины назначен упомянутый выше Сергей Шефир.
Сергей Шефир родился в 1964 году в Кривом Роге. Он был не только бизнес-партнером, но и является давним другом Владимира Зеленского — дружит с ним с 1995 года. Они вместе основали «Студию «Квартал 95».
Интересно, что согласно финансовому отчету штаба Зеленского, Шефир вложил в предвыборную компанию новоизбранного президента 3 миллиона гривен.
Судя по утечкам в СМИ, Шефир отвечал в штабе Зеленского за финансовые вопросы и вообще считался очень влиятельным человеком.
Первый заместитель главы АП Сергей Трофимов
Исполнительный директор «Квартала» Сергей Трофимов назначен первым заместителем главы АП. Он сотрудничал со студией с 2005 года.
«Назначить Трофимова Сергея Владимировича Первым заместителем Главы Администрации Президента Украины», — говорится в указе Зеленского.
Замглавы АП Кирилл Тимошенко
30-летний Кирилл Тимошенко стал одним из заместителей главы Администрации президента. Он является руководителем продюсерской компании GoodMedia, которая занималась всем медийным сопровождением кампании Зеленского.
В послужном списке компании GoodMedia — подготовка инаугурации президента Петра Порошенко в 2014 году, съемки ролика с участием генпрокурора Юрия Луценко ко Дню Независимости и форум Порошенко «Открытый диалог».
Сам Тимошенко в 2015 году баллотировался в Киевраду по спискам партии УКРОП, его отец Владлен Тимошенко — глава областной организации УКРОПа и депутат облрады в Днепропетровской области.
По данным «Страны» в партию УКРОП Тимошенко привел тогдашний ее лидер Геннадий Корбан (Тимошенко с ним работал в 2015 году по выборам по 205 округу).
Но в последние годы Кирилл Тимошенко преимущественно сотрудничал с медиа-проектами Игоря Коломойского (в частности, с 1+1), после чего и пошел в штаб Зеленского.
Замглавы АП Юрий Костюк
Еще одним заместителем главы АП стал сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк.
Во время избирательной кампании он входил в креативную группу штаба Зеленского — предлагал собственные варианты видеороликов и билбордов.
Замглавы АП Руслан Рябошапка
Еще один заместитель главы АП — Руслан Рябошапка. Ранее он был представлен, как член команды Владимира Зеленского, на плечи которого ляжет правоохранительная и антикоррупционная политика.
Рябошапка с 1998 года работает в Минюсте. Примерно с 2003 года занимается антикоррупционной тематикой. При Ющенко его назначили главой Бюро антикорполитики в рамках Секретариата президента (так тогда называлась АП).
С 2011 года работал в одном из департаментов Кабмина Азарова. А в 2013–2014 годах перешел на работу в украинский офис Transparency International.
После Майдана Рябошапка стал замминистра юстиции, а позже чуть больше года проработал членом НАПК. Ушел он оттуда, обвинив руководство агентства в саботировании проверки деклараций чиновников.
По информации «Страны» он является человеком, тесно связанным с Андреем Богданом.
Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук
21 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Стефанчука советником президента Украины — представителем президента в Верховной Раде.
Руслан Алексеевич Стефанчук — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат.
Согласно информации из открытых источников, Стефанчук является идеологом партии «Слуга народа» и отвечает за разработку законопроектов.
Руслан Стефанчук родился 29 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков.
Как помощник сотрудничал с народным депутатом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым. В 2011–2013 заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады Украины.
Помощник президента Андей Ермак
Помощником президента назначен Андрей Ермак — юрист-международник и кинопродюсер.
Андрей Ермак — юрист-международник, основал «Международную юридическую компанию», работающую в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и авторского права. Является учредителем Garnet International Media Group и продюсером фильмов «Правило боя» и «Межа».
Советник президента Михаил Федоров
Михаил Федоров стал одним из советников президента. Михаил Федоров — специалист по компьютеризации и диджитализации, владелец диджитал-агентства SMMSTUDIO, одним из клиентов которого был «Концерт-Квартал». Сам он родом из Запорожья.
Ранее был представлен, как член команды Владимира Зеленского и заявлял, что в их планах оцифровать данные, оптимизировать государственные процессы путем внедрения инновационных компьютерных технологий.
В штабе Зеленского он отвечал за построение пула собственных медиа — самого большого Telegram-канала среди политиков, Instagram-сообщества и сетки собственных YouTube-каналов.
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1,5 миллиона жителей Донбасса могут остаться без воды
Свыше 1,5 миллиона жителей ДНР и подконтрольных Киеву районов могут остаться без воды. В коммунальном предприятии «Компания “Вода Донбасса”» заявили об отключении с 23 мая со стороны Киева всех мощностей предприятия.
«Коммунальным предприятием «Компания „Вода Донбасса“ получено уведомление от ЧАО „ДТЭК ПЭС-Энергоуголь“ о прекращении поставки электроэнергии на объекты компании с 23 мая», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
Под угрозой окажутся фильтровальные и насосные станции канала «Северский Донец — Донбасс» (СДД), которые обеспечивают водой население Донбасса по обе стороны линии разграничения, что чревато тяжелыми экономическими и социальными последствиями.
Как ранее сообщала «Русская Весна», критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась по причине отказа энергоснабжающих предприятий в заключении договоров с КП «Компания «Вода Донбасса”» из-за имеющейся задолженности в размере 1 миллиарда гривен.
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Указы Путина помогли решить большинство вопросов с гражданством для крымчан и жителей Донбасса, — Козенко
Депутат Государственной думы РФ, координатор Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко заявил, что после принятия указа о предоставлении в упрощённом порядке гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также отдельным категориям крымчан, следующим логичным шагом стал отзыв трёх зарегистрированных законопроектов. По мнению парламентария, положения этих документов полностью регулируются указами президента.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе депутата.
«После подписания Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным указа о предоставлении права получения российского гражданства в упрощённом порядке для отдельных категорий граждан Украины следующим логичным шагом считаю отзыв ранее зарегистрированных в Государственной Думе законопроектов. Это проекты № 434992-7 об упрощении процедуры получения трудовых патентов гражданами ЛНР и ДНР, № 434985-7 о продлении сроков пребывания на территории РФ жителей республик Донбасса, а также законопроект № 403168-7 о предоставлении крымчанам, до 2014 года проживавшим в Крыму, права получения гражданства по упрощённой процедуре. Положения этих документов теперь полностью регулируются указами Президента.
С самых первых дней работы в Госдуме мы готовили документы, направленные на решение проблемных вопросов получения российского гражданства крымчанами, на максимальную поддержку наших соотечественников на Донбассе, ставших жертвами военной агрессии Украины.
Конечно же, самая большая благодарность — нашему Президенту. Именно его волевое решение стало определяющим. Спасибо моим коллегам, которые всегда поддерживали эти инициативы. Спасибо крымчанам и россиянам, жителям республик Донбасса, которые вдохновляли на все эти законодательные инициативы.
Чуть больше недели назад вернулся из Донбасса, с празднования пятилетия Донецкой и Луганской народных республик. Для жителей этот долгожданный указ является решением вопроса по существу.
Начинается не просто новая пятилетка. Это новая эпоха, которая в чём-то, возможно, повторит путь, пройденный Крымом. И мы, в свою очередь, готовы поделиться опытом вхождения в состав РФ.
Общаясь с людьми, мы обсудили и дальнейшие перспективы — постепенное переоформление документов, как это происходило в Крыму. Паспорта, СНИЛС, правоустанавливающие документы, водительские права. Это огромный шаг на пути к полной и окончательной интеграции ЛНР, ДНР и Российской Федерации. Это, пожалуй, самый главный и самый ценный подарок для жителей республик к пятилетию.
Интеграционный комитет „Россия — Донбасс“ обязательно продолжит работу по сближению наших регионов», — сказал Андрей Козенко.
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Киевскую семью, пострадавшую на Украине за георгиевские ленты, депортировать из Крыма не будут (ФОТО, ВИДЕО)
Семью, пострадавшую на Украине из-за георгиевские ленты, никто не депортирует из Крыма
Информация о том, что избитым в 2016 году нацистами в Киеве за георгиевскую ленточку женщине и ее дочери грозит депортация из Крыма взорвала не только интернет, но и всколыхнула российское общество «в реале». Вчера Наталья Кудуева разместила у себя в соцсети пост, в котором благодарила тех, кто оказал содействие в решении ее проблемы.
Среди перечисленных оказался также общественный деятель, политолог и публицист Евгений Тинянский, который прокомментировал «Русской Весне» сложившуюся ситуацию:
– Да, информация о возможном выдворении Натальи Кудуевой наделала много шума, и отголоски этого шума мы слышим и сейчас. Следует сделать ударение, что информация прошла на фоне ряда позитивных информационных поводов. В частности, на фоне прошедшего Дня Победы, на фоне столь ожидаемого облегчения и либерализации получения гражданства РФ гражданами Украины. И тут вот вам: людей, пострадавших за идею, за Победу, за символы и ценности выдворяют?
Эта ситуация автоматически ставила под сомнение искренность всех, хоть и припоздавших, но позитивных инициатив, переводила их на рельсы лицемерия. Наносила огромный ущерб идеологической, патриотической составляющей полуострова, не только искажала реальную картину и отношение главы Крыма Аксенова к данной тематике, но и ставила под удар уже федеральную повестку.
При этом на ситуации начали лихо отплясывать украинские ресурсы, неонацисты. Появились заголовки о том, что “любительниц георгиевских ленточек” выдворяют. Также проявила себя и малочисленная крымская маргинальная прослойка псевдоактивистов, поспешившая облить всех помоями .
Я связался с Алексом Крепчинским, человеком, который за свои средства помог Кудуевым покинуть Украину и поддерживает с ними связь, он дал мне ее контакты. Мы созвонились, встретились. В процессе беседы выяснилось, что не до такой степени все критично, как это было показано в первоначальном сюжете, который и поднял весь этот шум. Также настораживало то, что в сюжете отсутствовали комментарии республиканского МВД, а также сельского главы по месту регистрации Кудуевых. Кроме того, оказалось, что регистрация у Кудуевых есть и никаких оснований для выдворения нет.
Следует понимать эмоциональное состояние Натальи, столько пережившей и столько прошедшей на пути к российскому гражданству. А тут ей звонит хозяйка жилья, где она зарегистрирована и с которой у нее не совсем ладятся отношения и говорит ей такое, что дает Наталье почву для переживаний. В эмоциональном состоянии она связывается с каналом Таврида и на эмоциях выдает свое субъективное понимание ситуации.
Я не думаю, что ее можно обвинить в чем-то. Все мы в некотором смысле обязаны ей за продемонстрированный в 2016 году пример мужества. Руководство же канала без проверки выдает в эфир информацию, которая бросает тень не только на крымские власти. Тень ложится уже на федеральный уровень и дает почву для спекуляций. Можно ли винить канал? С одной стороны нет, я уверен, что они по-человечески хотели помочь.
С другой стороны, нужно быть профессионалами, проверять информацию, а не бежать впереди поезда, генерируя инфоповоды и не задумываясь о последствиях. Это мое частное мнение.
Посовещавшись с Общественным Советом при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым, в котором я являюсь секретарем, связавшись с руководством комитета, мы пришли к выводу, что надо уже сейчас включаться в процесс и решить две задачи: оказать содействие Кудуевым и нивелировать тот негативный информационный фон, вредящий имиджу Крыма и страны в целом.
В процессе нашей работы выяснилось, что никаких претензий со стороны участковых и МВД в целом к Кудуевым нет. Связались с главой Нижнегорского района Александром Петровым с просьбой оказать содействие. Оказалось, что Петров в курсе ситуации, готов содествовать и глава Крыма Сергей Аксенов уже взял ситуацию под свой личный контроль и поручил всем оказать содействие в рамках своей компетенции.
Позже МВД по Республике Крым выступило с заявлением, что Кудуевы находятся в Крыму законно и угроз никаких нет.
Также мы с Натальей были приглашены на прием к министру внутренней политики, информации и связи Крыма Сергею Зырянову. В процессе встречи Сергей Геннадиевич подтвердил, что ситуация находится под личным контролем у главы Крыма и выразил готовность лично, в рамках своих полномочий, принять участие в решении вопросов, связанных с законным приобретением семьей Кудуевых гражданства РФ.
Когда уже стало понятно, что ситуация решена, вдруг стали выплывать разные люди из среды публичной политики со своими предложениями помощи и участия. Забавно было за этим наблюдать.
Интересно, а где все они были, когда другие люди по собственной инициативе окунались в процесс, включая главу республики? Чего выжидали?
В свою очередь, хочу поблагодарить всех перечисленных, всех, кто принял деятельное участие в решении данного вопроса. Ситуация показала, что часто, даже не будучи между собой знакомыми, мы можем работать и взаимодействовать, как одна команда и в итоге выдать результат, который ставит жирную точку в теме, на которой пытались паразитировать недоброжелатели. Всем спасибо!
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Тинянский Евгений, специально для «Русской Весны»
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У Зеленского рассказали об идеологии партии «Слуга народа»
Идеологией партии Владимира Зеленского «Слуга народа» является либертарианство.
Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.
«В основе идеологии нашей партии — лежит идеология либертарианства», — сказал он.
Мы с этого начали формировать наши с Зеленским отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — отметил Стефанчук.
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«У них есть гордость!» — Савченко выразила поддержку Донбассу (+ВИДЕО)
Депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила поддержку жителям ДНР и ЛНР.
В эфире телеканала ZIK политик заявила, что у них есть своя гордость.
«У Донбасса есть гордость, у них очень много людей имеют гордость. Мы не берем ту вату, мы берем тех людей, которые, хотя являются коллаборантами и взяли оружие и идут воевать против украинского государства, но у них есть гордость, они идут на риск так же быть мертвыми», — сказала Савченко.
При этом она резко высказалась о жителях западных областей Украины, заявив, что у них «есть больше гонор и гордыня».
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Парада в Севастополе не будет
Начальник Госохраны Украины Гелетей-Иловайский подал в отставку.
Эх, так и не дождались мы от Гелетея "победного парада в Севастополе".
Также Гелетей был одним из немногих, пожалуй единственным свидетелем применения ядерного оружия на Украине.
В общем, Украина теряет лучшие кадры.
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Донбасс-Россия: Гжельский государственный университет открывает двери для молодежи ДНР
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