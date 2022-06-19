Решение отправиться на Луну было принято не президентом Кеннеди, как могло показаться из его речи, а непосредственно NASA после того, как человек по имени Джордж М . Лоу (George М. Low) надавил на его внутреннюю комиссию (15, с. 65). Это был тот самый хвост, который вилял собакой. И в тот же день NASA разработало собственный план и решило запустить программу "Аполлон". (Удивительно, но с тех пор схемы принятия решений практически не изменились!) Если бы эксперту-ракетостроителю Вернеру фон Брауну (Wernher von Braun) позволили запустить его ракету осенью 1956 года, мы бы уже тогда отправили на орбиту наш первый спутник. Но использовать опыт бывшего нациста считалось политически некорректным. Наши замечательные лидеры настаивали, чтобы первая передовая ракета была непременно американской. В начале 1960-х годов единственными, кто знал, как построить ракету, были участники германской программы V2. Все они работали над нашей ракетной программой в городе Хантсвиль, штат Алабама. Удивительное дело, но военные, редко расстающиеся с добычей войны, отпустили их работать в NASA. Немецкая программа V2 в Норвегии была отдана нацистскому СС. Точно так же и наша программа содержалась в рабстве ЦРУ. Как именно эта махинация была проведена и поддерживалась, я не знаю, но как тигра можно всегда опознать по полоскам, так же можно быть уверенным в том, что если где-то есть большие деньги, то рядом окажется ЦРУ. А денег у NASA очень много! Кеннеди оценил стоимость отправки человека на Луну в 20 миллиардов долларов. Окончательная стоимость проекта, если брать в расчет все расходы с 1962 по 1973 год, превысила 39 миллиардов (13, с. 54). В долларах 1990 года это составляет приблизительно 200 миллиардов.



Писатель и продюсер Норман Мэйлер (Norman Mailer) говорил, что он не может решить, был ли проект "Аполлон" самым выдающимся достижением XX века или наиболее ярко выраженным симптомом нашего фундаментального сумасшествия (13, с. 15).



Некоторые современные критики называют лунный проект NASA римским цирком. Однако мне это выражение кажется слишком сильным. Более подходящее название для него – "Космическая опера".



В каждой из пилотируемых экспедиций возникали серьезные проблемы, но всякий раз отважные американские астронавты и/или невоспетые гении NASA спасали положение! Но об этом мы еще подробно поговорим.



После прилунения Аполлона-11 американская публика стала утрачивать интерес к последующим миссиям. Конгресс боялся потерять лицо из-за войны в Лаосе, полицейского удара во Вьетнаме, расовых противоречий, восстаний хиппи и студенческих демонстраций.



Наши лидеры работали не покладая рук, чтобы пойти большой войной на Вьетнам. Но многие мальчишки из фермерских трущоб, опора всех предыдущих армий, не изъявляли желания участвовать в этом "празднике".



Десятки тысяч уклонистов покидали США и уезжали в Канаду, а то и вообще растворялись в неизвестном направлении.



Потенциальные призывники, казалось, инстинктивно чувствовали истину, на осознание которой мне потребовалось без малого 20 лет: Вьетнам, по сути, был войной ЦРУ за право мирового господства над поставками героина из "Золотого треугольника" (Золотой треугольник – условное название района в юго-восточной Азии площадью около 350 000 квадратных километров, который является одним из крупнейших в мире по производству наркотиков, начиная с 1950 года. Охватывает горные районы Бирмы, Лаоса, Вьетнама, Таиланда и Китая).



NASA планировало первую пилотируемую лунную экспедицию на октябрь 1967 года.



На то было три политические причины. Во-первых, русские собирались произвести посадку на Луне и таким образом отпраздновать 50-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.



Во-вторых, 1968 год представлял собой начало периода повышенной солнечной активности. И, в-третьих, это могло повлиять на предстоявшие президентские выборы в США (19, с. 80).

Американцы в массе своей так до конца и не прониклись космической лихорадкой. Несмотря на то что они сначала громко приветствовали запуски ракет, к моменту второго прилунения даже самые ярые патриоты сомневались в необходимости получения дополнительных лунных фотографий. Но NASA упрямо продолжало гнуть свою линию (19, с. 43).



В мае 1995 года Конгресс урезал бюджет NASA до уровня 1961 года. Надеюсь, что и мне удалось приложить к этому руку: я отправил по экземпляру своей книги каждому конгрессмену, кто имел хоть тень сомнений относительно действий NASA.



Однако даже колоссальное урезание бюджета его не остановило. Из этого можно заключить, что проекты NASA финансируются напрямую Федеральным резервом и группой частных банков.



Тем временем Америку разрывали на части расовые восстания, студенческие бунты и кипящая злость, когда бедные стали осознавать, что они сами оплатили большую часть этих грандиозных космических приключений.



Появившиеся луномобили ("Роверы") ненадолго подогрели интерес публики к лунным путешествиям. Но и они скоро наскучили американцам, несмотря на передачу цветного видеоизображения.



Если бы мы тогда знали, что каждый такой "Ровер на выброс" стоил более 12 миллионов долларов, восстаний и бунтов в Америке было бы намного больше.



Окончание программы "Аполлон" ознаменовало собой смену направления развития науки – с профессионального в сторону военного и коммерческого. Гарри Хёрт (Harry Hurt) кратко резюмировал эту тенденцию:



"С той поры космическое агентство занималось исключительно запудриванием мозгов на тему, запечатленную астронавтами Аполлона-11 на табличке, которую они оставили на Луне: "Мы пришли ради мира во всем мире".



Первая серия полетов космических челноков "Шаттл" открыла путь для коммерциализации и милитаризации космоса, оставив пилотируемое исследование солнечной системы для прибыли и разработки Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известной как "Звездные Войны"" (13, с. xii).



Возможно, позиция Хёрта мне гораздо ближе, чем я изначально предполагал, и его выводы вполне могут измениться после того, как он прочтет эту книгу.

Фотографии и спецэффекты

Я помню, как смотрел репортаж о первой посадке астронавтов на Луне и удивлялся, почему изображение на экране телевизора было таким темным. Первые телетрансляции представляли собой фильмы ужасов.



Мы наблюдали за двумя расплывчатыми белыми привидениями, которые почти ничего не делали, болтаясь в тени лунного модуля. Создавалось впечатление, что NASA потеряло сотню лет технического прогресса в области телевидения.



И все же я верил. Потом в течение нескольких лет я видел по телевизору цветные видеофрагменты последующих лунных экспедиций и снова верил.



Качество трансляции улучшалось с каждой новой экспедицией. К концу программы "Аполлон" луномобиль избороздил поверхность Луны вдоль и поперек – и NASA начало разговоры о предстоящих марсианских приключениях. Я все еще продолжал верить в "яблочный пирог", в ЦРУ и в NASA.



Спустя несколько лет я посмотрел фильм "Козерог-1". Его сюжет сводится к инсценировке ЦРУ посадки людей на Марсе. Соотнес ли я эту историю с нашей лунной программой? Нет – ведь я свято верил в NASA и ЦРУ!

Однако спустя 10 лет в одном телешоу я увидел, как американский флаг колыхнулся на безвоздушной Луне…

Зерно сомнения

Вот тогда оно и зародилось в моем сознании. С тех пор я стал смотреть видеоролики NASA внимательнее и с меньшими эмоциями.



По мере того как розовые очки постепенно сползали мне на нос, я стал замечать несоответствия и в других эпизодах. Астронавты вместе с рюкзаками весили менее 34 кг на Луне, но умудрились оставить глубокие следы в лунном грунте.



В то же время выбросы из сопел ракетного двигателя, который опустил 15-тонный посадочный модуль на поверхность Луны, не только не оставили воронки, но даже не сдули пыль с места посадки.



Кроме того, на Земле отчетливые следы могут появиться только при наличии увлажняющего элемента. Но на Луне нет влаги!



Недавно я прочитал книгу Уильяма Брайана (William Brian) "Лунные врата" и нашел подтверждение своим подозрениям: флаг действительно колыхнулся на церемонии его установки во время миссии Аполлон-14. Автор взял этот видеоматериал в 1980 году из голливудской кинохроники.



Когда луномобиль двигался по поверхности Луны, пыль и гравий выбрасывались вращающимися колесами назад и падали на поверхность "волнами", как на Земле, где более легкие частицы дольше остаются взвешенными в воздухе. Которого на Луне нет по определению.



По сути, единственными материальными доказательствами того, что мы были на Луне, являются фото- и видеоматериалы, а также собранные 380 кг лунных камней.



Но эти камни сами по себе, не подкрепленные реальными фотографиями с Луны, бессмысленны, потому что они легко могли быть состряпаны в лабораториях NASA под воздействием высоких температур и давления.



Я занялся внимательным изучением всех снимков NASA, какие только смог раздобыть, и обнаружил, что почти на всех общедоступных фото- и видеоматериалах заметны неувязки. Фотографии, которые вы найдете в этой книге, были опубликованы и ранее. Съемка велась лучшей в то время камерой "Хассельблатт".



Я спросил себя: "Зачем подделывать фотографии события, которое произошло на самом деле?"



Поэтому я их называю спецэффектами. Однако там, где для создания похожих на реальность фантазий Голливуд нанимает только профессионалов самого высокого класса, NASA, по-видимому, использовало любителей, которые пытались воссоздать ослепительный солнечный свет на Луне, используя прожекторы в темной студии.



Многие снимки имеют сходящиеся тени, которые означают наличие двух или более источников освещения.



А ведь Солнце отбрасывает только параллельные тени, будь то на Земле или на Луне.



Присмотритесь к фону большинства фотографий NASA – вы увидите отчетливую границу, за которой все становится гладким и невыразительным. Это явный признак студийной съемки. На всех снимках американский флаг хорошо освещен, даже если находится в тени лунного модуля.



Кроме того, NASA ни разу не запечатлело ни звезд, ни планет. Причина проста: до начала эпохи компьютеров точное расположение звезд было бы невозможно смоделировать с точностью, достаточной, чтобы обмануть даже астрономов-любителей.

Космические близнецы

Любопытно, что NASA начало заниматься фальсификацией уже в ходе программы "Близнецы", постепенно готовя общественность к предстоящему шоу.

Рис. 4. Майкл Коллинз в "самолете невесомости"



Эта фотография астронавта Майкла Коллинза, занимавшая целый разворот книги "Несущие огонь" (рис. 4), была сделана профессиональным фотографом NASA в самолете во время выполнения "петли", временно обеспечивающей невесомость.



Стены салона выложены мягким материалом, чтобы обезопасить "обитателей" от неизбежного падения после выхода самолета из петли.



Здесь Коллинз, репетируя выход в открытый космос, держит в правой руке реактивную трость.

Рис. 5. Мнимый выход Майкла Коллинза в открытый космос



Следующая фотография (рис. 5) взята из середины той же книги. На ней якобы изображен выход Коллинза в открытый космос во время экспедиции Близнецы-10, за три года до его путешествия на Аполлоне-11 к Луне. На снимке он держит реактивную трость левой рукой.



Фотографии слишком похожи, не правда ли? Подозрения не давали мне покоя, и я заказал отпечатки двух предыдущих снимков, а также зеркально отображенный негатив второго снимка.



Потом я увеличил негатив с Близнецов-10 так, чтобы изображения на обоих снимках стали одинакового размера.



Я стал поворачивать увеличенное фото по часовой стрелке, пока углы наклона реактивной трости на обеих фотографиях не совпали (рис. 6).

Рис. 6. Наложение негатива второй фотографии на оригинал первой



Даже выражение лица астронавта на двух изображениях одинаковое! Коллинз пытался нас убедить, что этот снимок сделан другим человеком много месяцев спустя.



Однако кажется по меньшей мере странным, что выходящий в космос астронавт не вооружился аппаратурой для фотосъемки.



Попытку объяснить эту странность мы находим на странице 124 книги Питера Бонда (Peter Bond) "Герои в космосе", опубликованной в 1987 году: оказывается, Коллинз потерял свою фотокамеру во время выхода в открытый космос!



Вот так NASA пыталось выдать фотографию, сделанную в самолете, за снимок в открытом космосе.

Рис. 7. Идеальное совпадение двух фотографий!



Однако упрямые факты говорят сами за себя: негатив одной фотографии, наложенный на отпечаток другой, дает практически идеальное совпадение (рис. 7).



Зачем NASA понадобилось стряпать фальшивки и лгать нам уже в июле 1966 года? (Кстати, мне потребовалось целых 18 месяцев, чтобы получить от NASA эти фотографии с негативами!)

Огнеупорная антенна Близнецов



Уолли Ширра и Том Стэффорд ждали спасателей после приводнения на Близнецах-6А. Они утверждали, что состыковались в космосе с Борманом и Ловеллом, которые были на борту Близнецов-7.



В передней части спускаемого аппарата мы видим основание длинной плексигласовой антенны (рис. 8).



Заметим – она абсолютно невредима, несмотря на то, что не складывается, поскольку кабина капсулы не содержит соответствующего гнезда.

Рис. 8. Приводнение Близнецов-6А (S65-618869) (здесь и далее в скобках приведены официальные серийные номера фотографий NASA)



Капсула покрыта защитным слоем, который выдерживает температуру до 3000°С. Именно такой температуре подвергается спускаемый аппарат при вхождении в плотные слои атмосферы.



Все, что не защищено этим слоем, неминуемо сгорит. Соответственно, от плексигласовой антенны не должно было остаться даже воспоминаний…



Впоследствии апологеты NASA утверждали, что антенну установили спасатели – и после обнаружения капсулы.



Но ведь, согласно данным того же NASA, ее единственное назначение – передавать сигнал, который позволит обнаружить приземлившуюся (или приводнившуюся) капсулу. После того как капсула будет обнаружена, антенна становится абсолютно бесполезной.



Единственное логичное заключение, которое приходит на ум, – капсула вообще не входила в атмосферу из космоса, а была выброшена с парашютом из транспортного самолета ЦРУ.

Собиратель образцов

Официальное название этой фотографии – "Астронавт собирает лунные образцы. Аполлон-12" (рис. 9). NASA утверждает, что эта фотография Ала Бина сделана 20 октября 1969 года Питом Конрадом.

Рис. 9. Астронавт собирает лунные образцы. Аполлон-12 (AS12-49-7278)



В любой момент времени на Луне было только двое астронавтов. Если увеличить отражение Конрада в защитном стекле скафандра Бина, то станет видно, что у него к груди прикреплена фотокамера – как у Бина.



Левая рука его опущена вниз, а правая согнута в локте и находится на уровне живота. На заднем плане виден плоский пейзаж и резко очерченный горизонт.



Если присмотреться к отражению тени Бина в стекле его шлема, то по ее длине можно определить, что он находится на расстоянии менее 3 м от Конрада и поверхность между ними достаточно ровная.



Однако снимок сделан с высоты почти двух метров – при том, что камера находится у Конрада на груди! Поскольку никакого штатива между Бином и Конрадом нет, значит, либо была использована еще одна камера, либо фотограф был невидимым и имел рост под 3 метра…



Есть на фотографии и другие несоответствия.



1. В левой верхней части снимка видны две наклонные конструкции, напоминающие кронштейны для монтажа осветительной аппаратуры. Поверхность между источником света и Бином освещена неравномерно, но самый яркий участок находится вокруг астронавта. Такое освещение обычно дает прожектор. Задний план сразу за Конрадом очень хорошо освещен, что тоже наводит на мысли о студийных лампах. Ведь солнечный свет там, где нет облаков, деревьев или гор, будет распределен равномерно.



2. В правой руке Бин держит полированную металлическую трубку, у которой нет теневой стороны. Неужели при солнечном освещении, на 20 % более ярком, чем на Земле, была использована фотовспышка?



3. Конрад отбрасывает вторую тень: она идет вперед и направо от него, проходя под углом почти 180 градусов к его первой тени. Почему NASA скрыло от нас, что в Солнечной системе 2 солнца?



На мой взгляд, эта фотография является одной из наиболее разоблачающих во всем проекте "Аполлон".

Театральный задник

Рис. 10. Чарльз Дюк и луномобиль. Алоллон-76 (AS16-107-17446)



NASA назвало эту фотографию "Аполлон-16 на Луне" (рис. 10). Пейзаж сразу же за объектом внимания становится абсолютно бездетальным.



Как и на большинстве снимков NASA, фон очень резко контрастирует с передним и задним планами. NASA утверждает, что причиной этого является маленький диаметр Луны.



Но оптическая перспектива не зависит от расстояния до горизонта. Оказывается, Чарльз Дюк стоял около геологического чуда и даже не заметил его!



Если, конечно, это чудо не является выполненным на любительском уровне театральным задником, фоновой зарисовкой для сомнительного снимка, сделанного в секретной правительственной киностудии.



Большой камень, находящийся на переднем плане слева, отчетливо помечен большой буквой "С" (Любопытно, что в некоторых вариантах этой фотографии буква "С" отсутствует.



Либо очевидная нелепость была замечена NASA и своевременно подретуширована, либо эта "буква" является частичкой пыли, попавшей на негатив во время печати фотографии.



Апологеты NASA, что неудивительно, изо всех сил ратуют именно за второе объяснение). Правый нижний угол камня имеет помятость, характерную для смоченной и сложенной бумаги.



Это делает валун похожим на бутафорский, какие используют в Голливуде. Их раньше делали из смоченной водой бумаги и склеивали – они имели такие же характерные помятости.



Аналогичные бутафорские камни обычно помещают около соответствующих меток, установленных дизайнерами сцены. Неужели NASA отправило на Луну искусственные камни?



Тени астронавта и луномобиля падают в направлении, отличающемся от направлений теней, которые отбрасывают валуны, расположенные ближе к камере.



Я понятия не имею, как такое возможно – ведь Солнце может давать только параллельные тени. Обратите внимание: луномобиль оставил колею, изгибающуюся почти под прямым углом.



Вы когда-нибудь видели, чтобы автомобиль мог такое совершить? Создается впечатление, что руки сценариста приподняли переднюю часть агрегата, протащили его вперед и повернули, после чего сделали снимок.



Только двухколесная машина могла бы оставить такой след.



А сколь отчетливы следы астронавтов и колея от луномобиля! Человек, который долгое время занимался изучением различных зверей в австралийской пустыне, заметил, что отчетливые отпечатки в глубокой пыли требуют влаги, иначе получатся лишь размытые углубления.



Я провел несколько экспериментов и убедился в его правоте. Отчетливые следы можно оставить только на песчаном пляже вблизи воды, независимо от размера частиц песка.



Существуют некоторые сверхмелкие частицы искусственного происхождения, которые смогут сохранить отчетливый отпечаток при нормальной температуре, но на Земле точно не существует естественного сухого вещества, обладающего такими свойствами. На Луне же не может быть влаги.



Тем более в дневное время, когда поверхность прогревается до 120 градусов. Космический вакуум сильно понижает точку кипения, и вода в почве вскипела бы в считанные мгновения. Несмотря на это, практически на каждом снимке с Луны видны отчетливые следы.



В передней части луномобиля видна антенна. На фотографии отображены метки видоискателя (крестики). Отчетливо видно, что верхняя часть антенны наложена поверх такой метки и частично перекрывает ее.

Я и моя тень

NASA утверждает, что эта фотография (рис. 11) тоже была сделана во время экспедиции Аполлона-16.



Поверхность горы на заднем плане не очень ярко освещена, на ней лежит тень – несмотря на то, что на Луне нет туч! Эта гора могла быть только частью очень неумело сделанного любительского фонового рисунка.

Рис. 11. Джон Янг и лунный модуль. Аполлон-16 (AS16-113-18340)



Тень от тонкого древка флага отчетливо видна у его основания и заканчивается чуть заметным утолщением – это тень самого флага. На заднем плане виден лунный модуль.



Он тоже отбрасывает очень худую тень, едва ли толще, чем флаг. На Земле тени от Солнца всегда пропорциональны размерам отбрасывающих их объектов. Неужели на Луне действуют другие оптические законы?



Ближе к переднему плану видна длинная черная линия. Это – электрический провод, который должен вести в ЛЭМ, однако он таинственно исчезает у камня около основания флага.



Если бы такой провод был проложен на песчаном пляже, то загорающим пришлось бы довольно долго ходить взад-вперед, чтобы "похоронить" его. Но ведь на Луне было, по идее, всего двое. Сколько пар ног (и рук) на самом деле трудились над этой сценой, чтобы так закопать этот провод?



Джон Янг подпрыгнул – и оторвался от поверхности Луны примерно на 45 см. Всем известно, что белые люди прыгать не умеют, но это что-то невероятное!



При лунном притяжении, которое составляет всего 1/6 земного, его вес вместе с экипировкой должен быть около 30 кг. Я – инвалид, вешу более 90 кг, но даже я могу подпрыгнуть на 10 см (на Луне это было бы 60 см).



Можно предположить, что молодой, физически подготовленный астронавт мог бы прыгнуть чуть выше. И, главное, – где его тень?



NASA утверждает, что тень от флага – это на самом деле тень астронавта. Но тогда эта тень должна быть намного толще. И – самое невероятное! – получается, что астронавт перепрыгнул собственную тень, чего не может сделать даже быстроногая газель.



Либо скорость света на Луне намного меньше, либо люди с "правильными данными" могут передвигаться быстрее скорости света. Но как ни крути, тени у Янга нет!



Я могу предложить единственное объяснение этой аномалии – Янг, как и антенна луномобиля на предыдущей фотографии, был "наложен" на снимок позже.!!



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Рене Р. „Как NASA показало Америке Луну”