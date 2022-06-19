Немцы строят Четвёртый рейх. Что это значит для России. Игорь Шишкин
Как в историческом контексте выглядит намерение Германии создать “самую сильную армию в Европе” и с чьей помощью немцы не раз укрепляли своё влияние на континент – об этом и не только рассказывает историк Игорь Шишкин.
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