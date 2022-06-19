Битва при Лесной. Мать полтавской победы!/Борис Кипнис
Продолжение проекта «Цифровой истории» о Петре Первом. Борис Кипнис рассказывает о матери полтавской победы – битве при Лесной, о деяниях мастера провокаций Апраксина и украинского гетмана Мазепы.
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Первая часть рассказа: https://www.youtube.com/watch?v=q3hNcqo5qdY&t=1248s
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