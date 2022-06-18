Главная ось мирового столкновения: идеологии в геополитике. Константин Сивков
Главные мировые идеологии: либерализм, анархизм, консерватизм, фашизм, национализм, социализм и их ключевые характеристики. Какие две главные идеологические системы столкнулись сейчас и что решается в их столкновении. Об этом рассказывает Константин Сивков в очередной лекции из курса “Геополитика”.
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