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Россия расколола западные элиты?

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Какие настроения сейчас превалируют среди европейских и американских элит? Действуют ли санкции Запада, так как было задумано? Как Германия ведёт двойную игру? Говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PYQc0uGkINI
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