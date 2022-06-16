Россия расколола западные элиты?
Какие настроения сейчас превалируют среди европейских и американских элит? Действуют ли санкции Запада, так как было задумано? Как Германия ведёт двойную игру? Говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.
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