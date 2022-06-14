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Семейное образование: ожидание и практика

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Чем отличается семейное образование от домашнего обучения, почему родители выбирают семейное образование, с какими проблемами сталкиваются родители, как выстроить отношение со школой, можно ли получить дотацию от государства, выгодно ли это экономически. На первом летнем заседании Клуба Правильных Людей в гостях у Юрия Харитонова тверской фермер Татьяна Анцина делится опытом семейного образования на примере образования своих троих детей.

Полное видео (47 мин.) по ссылке: https://nday.club/video/pochemu-my-vybiraem-dom. Бесплатно, при условии регистрации.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5wlA6EXRw8Y
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