Семейное образование: ожидание и практика
Чем отличается семейное образование от домашнего обучения, почему родители выбирают семейное образование, с какими проблемами сталкиваются родители, как выстроить отношение со школой, можно ли получить дотацию от государства, выгодно ли это экономически. На первом летнем заседании Клуба Правильных Людей в гостях у Юрия Харитонова тверской фермер Татьяна Анцина делится опытом семейного образования на примере образования своих троих детей.
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