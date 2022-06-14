Российская политика на перепутье: произойдёт ли смена элит. Алексей Чадаев
За что на самом деле сейчас идёт война и какую трансформацию проходит российская власть на наших глазах. Как добровольцы информационного фронта изменили ситуацию борьбы и почему, как и в прошлых противостояниях, сейчас усилился “вес” народа и его мнения. Об этом и многом другом рассказывает в интервью Сергею Харцызову политолог Алексей Чадаев.
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