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Российская политика на перепутье: произойдёт ли смена элит. Алексей Чадаев

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За что на самом деле сейчас идёт война и какую трансформацию проходит российская власть на наших глазах. Как добровольцы информационного фронта изменили ситуацию борьбы и почему, как и в прошлых противостояниях, сейчас усилился “вес” народа и его мнения. Об этом и многом другом рассказывает в интервью Сергею Харцызову политолог Алексей Чадаев.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IZ6UDshS-5A
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