План психологической операции и работы всех Центров ИПсО ВС Украины.
ПсАк “Фундук”.
Цель: Увеличении доверия со стороны населения и личного состава ВСУ к военно-политическому руководству страны;
обеспечении содействия со стороны общества действиям ВСУ, формирование протестных движений по противодействию возможной оккупации.
Потенциальные целевые аудитории: население, находящееся на территории, которая контролируется властями Украины.
ПсАк “Заслон”.
Цель: препятствование вооруженному вторжению войск (сил) ВС “Восточных” на территорию “южных”.
Общие целевые аудитории: члены семей личного состава ВС “Восточных”, который планируется к участию в боевых действиях против “Южных”, членов НВФ и личного состава ВС “Восточных”, который участвует в боевых действиях в зоне проведения АТО.
ПсАк “Голос разума”.
Цель: формирование общественных мнений международных аудиторий по захватнической политики “Восточных”, необходимости усиления против них экономических санкций и предоставления “Южным” военной помощи.
Общая целевая аудитория: руководство и гражданское общество стран Запада.
Индикаторами эффективности действий определить:
увеличение политического, экономического и военного давления на руководство “Восточных”, проведение мероприятий по сковывание действий “Восточных”;
увеличение политической, экономической, военной помощи “Южных” со стороны международного сообщества, отдельных государств и организаций;
появление заявлений о готовности к проведению (проведению) переговоров по мирному урегулированию ситуации.
ПсАк “Болотная площадь“.
Цель: снижении уровня доверия населения “Восточных” к своему военно-политического руководства, провоцировании протестных настроений против агрессивной политики президента “Восточных” и его окружения, которые приводят к международной изоляции и ухудшения социально-экономической ситуации в стране.
Общая целевая аудитория: гражданское общество “Восточных”.
ПсАк "Ласковая роса".
Цель: поддержание (формирование) у населения оккупированных территорий “проюжных” настроений и провоцировании протестных движений, направленных против “восточных” и оккупационной власти.
Общие целевые аудитории: население оккупированных территорий “Южных”.
ПсАк “Степной ветер”.
Цель: деморализация личного состава противника, провоцировании напряженности между членами НВФ и военнослужащими “Восточных”.
Во, такой размах плихологической войны я понимаю. А у нас на сайте что? В Артеке вкусно покормили. Пять раз. Жукова, подтягивайте уже свой уровень – самое время для развития и денег больше платят.
Лучше эзотерикой продолжал бы
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