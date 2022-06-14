ПсАк “Фундук”.

Цель: Увеличении доверия со стороны населения и личного состава ВСУ к военно-политическому руководству страны;

обеспечении содействия со стороны общества действиям ВСУ, формирование протестных движений по противодействию возможной оккупации.

Потенциальные целевые аудитории: население, находящееся на территории, которая контролируется властями Украины.

ПсАк “Заслон”.

Цель: препятствование вооруженному вторжению войск (сил) ВС “Восточных” на территорию “южных”.

Общие целевые аудитории: члены семей личного состава ВС “Восточных”, который планируется к участию в боевых действиях против “Южных”, членов НВФ и личного состава ВС “Восточных”, который участвует в боевых действиях в зоне проведения АТО.

ПсАк “Голос разума”.

Цель: формирование общественных мнений международных аудиторий по захватнической политики “Восточных”, необходимости усиления против них экономических санкций и предоставления “Южным” военной помощи.

Общая целевая аудитория: руководство и гражданское общество стран Запада.

Индикаторами эффективности действий определить:

увеличение политического, экономического и военного давления на руководство “Восточных”, проведение мероприятий по сковывание действий “Восточных”;

увеличение политической, экономической, военной помощи “Южных” со стороны международного сообщества, отдельных государств и организаций;

появление заявлений о готовности к проведению (проведению) переговоров по мирному урегулированию ситуации.

ПсАк “Болотная площадь“.

Цель: снижении уровня доверия населения “Восточных” к своему военно-политического руководства, провоцировании протестных настроений против агрессивной политики президента “Восточных” и его окружения, которые приводят к международной изоляции и ухудшения социально-экономической ситуации в стране.

Общая целевая аудитория: гражданское общество “Восточных”.

ПсАк "Ласковая роса".

Цель: поддержание (формирование) у населения оккупированных территорий “проюжных” настроений и провоцировании протестных движений, направленных против “восточных” и оккупационной власти.

Общие целевые аудитории: население оккупированных территорий “Южных”.

ПсАк “Степной ветер”.

Цель: деморализация личного состава противника, провоцировании напряженности между членами НВФ и военнослужащими “Восточных”.