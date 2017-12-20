Мы хотим хлеба и убить всех русских
17:11. 20 декабря 2017 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На тему попытки мятежа в Восточном Берлине в 1953 году. В дополнение к материалу про "антинародные танки" https://colonelcassad.livejournal.com/3882111.html.
Фрагменты из книги Окорокова "Секретные войны Советского Союза";.
События в Берлине 1953 года.
… 7 сентября 1949 г. первая сессия Национального парламента провозгласила создание нового государства – Федеративной Республики Германии (ФРГ). Вскоре под эгидой США, Англии и Франции стала создаваться западногерманская армия в составе 25 дивизий (по другим данным – 12 дивизий).
… Немало бывших нацистов занимало ответственные посты в государственных структурах ФРГ. Так, после 1945 года комиссаром полиции в Штутгарте служил бывший гауптштурмфюрер СС Герман Вейгольд, работавший во время войны в штабе областного руководителя СС и полиции в Голландии; начальником уголовной полиции в Опладене – бывший сотрудник IV управления (гестапо) Главного имперского управления безопасности штурмбаннфюрер Эрих Преккелъ; руководителем IV отдела в федеральном ведомстве по охране конституции и правительственным директором в федеральном министерстве внутренних дел бывший гауптштурмфюрер СС Якоб Гроббен и другие. Директором завода кока-колы стал бывший обергруппенфюрер СС Август Хайсмейер, являвшийся в годы войны высшим руководителем СС и полиции "Шпрее" и начальником главного управления в имперском руководстве СС [1297].
… Значительный процент "бывших" был и на государственных предприятиях ГДР. Так, из 2070 рабочих трансформаторного завода в Дрездене были 148 бывших офицеров, 31 бывший полицейский, 55 бывших членов СС и СА Бывших членов НСДАП насчитывалось 301 человек. На судоверфи "Варновверфт" в городе Варнемюнде 20-25% рабочих были бывшими госслужащими времен Третьего рейха, а более 400 человек ранее состояли в НСДАП. На крупнейшем химическом заводе "Лойна" из 21 тысячи рабочих были 3545 бывших нацистов и 124 бывших офицера [1296]. Забегая вперед, заметим, что в июне 1953 года именно на предприятиях с наибольшей прослойкой "бывших" состоялись самые радикальные по выдвигаемым требованиям и способу действий акции протеста.
… Заметим также, что и в ФРГ начала 1950-х годов активно велась борьба с инакомыслящими (прежде всего коммунистами и их сторонниками), по масштабам ничуть не уступавшая "акциям", проводившимся в ГДР против "реакционеров". Напомним лишь расстрел полицией демонстрации противников милитаризации, проходившей в Эссене 11 мая 1952 года. В результате был убит один человек, десятки получили ранения, сотни арестованы [1300].
… "Проблема Германии" легла на благодатную почву "холодной войны". Еще в феврале 1947 г. президент Г. Трумэн обнародовал известную "антикоммунистическую доктрину". В январе 1948 г. конгресс США принял закон № 402, предписывающий американским СМИ, работающим на заграницу, "оказывать планомерное и систематическое воздействие на общественное мнение других народов" [1307]. А 15 апреля 1950 г. Г. Трумэн одобрил выработанную Советом национальной безопасности секретную директиву № 68, в которой Советский Союз был объявлен "врагом номер один". Директивой ставилась задача "обеспечить коренное изменение природы советской системы, посеять внутри системы семена ее разрушения, поощрять и поддерживать беспорядки и мятежи в избранных, стратегически важно расположенных странах – соседях СССР" [1308]. В конце того же года консультанты госдепартамента США У. Кэррол и X. Шпейер подготовили секретный доклад, в котором говорилось, что только "агрессивная психологическая война, ведущаяся целеустремленно", позволит достичь ослабления ГДР [1309]. Среди составных частей этой войны назывались демонстрация Западом военной силы в Германии, саботаж, покушения и похищения. В докладе делался вывод о необходимости создания при поддержке США "единого, сильного и растущего движения сопротивления в советской зоне, которое… являлось бы надежным и дисциплинированным, действовало бы по плану и ждало своего часа" [1310].
На основании доклада Кэррола – Шпейера в США в октябре 1952 года был принят комплексный план психологической войны против ГДР (так называемый PSB D-21). Помимо уже и так применявшихся пропагандистских мер предполагалось организовать на базе имевшихся антикоммунистических организаций – "группы борьбы против бесчеловечности", "комитета свободных юристов" и т. д. активные ячейки борьбы против режима СЕПГ. Большое внимание в докладе уделялось вопросам экономической войны против ГДР. Был подготовлен анализ слабых мест экономики ГДР, на которые предполагалось воздействовать путем торговых санкций и переманивания в ФРГ ведущих специалистов.
… В мае 1953 года американским Советом по вопросам психологической стратегии был разработан план оказания продовольственной помощи народам Восточной Европы в качестве важнейшей составной части психологической войны. Основные положения плана были изложены 13 мая 1953 года в меморандуме Джорджа Моргана, исполнявшего обязанности директора Совета. В документе прямо говорилось, что реализация данной программы "даст целый ряд преимуществ США, поскольку американский контроль за распределением продовольствия позволит установить более тесные контакты с порабощенными народами, а информация о гуманитарной помощи Соединенных Штатов распространится по всему миру". При этом главный упор все же делался на то, что указанная программа разработана прежде всего "в интересах национальной безопасности США" [1311].
Здесь важно сделать некоторое отступление, касающееся деятельности в Германии американских разведывательных служб.
Первая группа сотрудников разведки США появилась в Берлине 4 июля 1945 года, в тот же день, когда в столицу Германии согласно межсоюзническим договоренностям вошли войска западных держав. Позднее была организована резидентура американской разведки, так называемая "Берлинская база операций" (английская аббревиатура – ВОВ) [1312]. Уже в январе 1946 года "Берлинская база" стала крупнейшей резидентурой спецслужб США за границей. К осени 1946 года на территории советской оккупационной зоны была создана большая и разветвленная разведывательная организация, в которой, кстати, было много бывших офицеров вермахта. В марте 1947 года значительная часть агентуры была арестована советскими органами безопасности.
С 1953 года (после начала войны в Корее) в Берлине развернула свою деятельность группа отдела спецопераций ЦРУ, которая от "пассивного" шпионажа перешла к "активным" действиям, направленным на ослабление ГДР. Одним из главных проектов психологической войны ЦРУ против Восточной Германии была так называемая "группа борьбы против бесчеловечности", состоявшая на дотациях американцев с 1949 года (с 1950 года ЦРУ оплачивало более половины расходов группы). Формально эта организация занималась только разоблачением "бесчеловечной практики" "тоталитарного режима" в ГДР. В ноябре 1951 года группу возглавил доцент философии Эрнст Тиллих, избравший по рекомендации ЦРУ путь "активных операций".
… Методы их проведения были самыми разнообразными: взрывы железнодорожных путей, минирование вагонов и мостов (например, подрыв моста через Финов-канал) [1313]. Один из агентов группы, некий Бурянек (или Бурианек), в 1951 году во время проводившегося в Берлине Всемирного фестиваля молодежи разбрасывал через специально проделанную дыру в днище своего автомобиля на улицу бомбочки, источавшие зловонный запах. Тем самым он пытался сорвать молодежную демонстрацию. Арестовали Бурянека 29 февраля 1952 года, когда он нес к железнодорожному мосту в районе Берлин-Шпиндлерсфельде чемодан со взрывчаткой. При попытке задержания американский агент оказал вооруженное сопротивление [1314].
"Группа борьбы" пыталась взрывать линии электропередачи, шахты и заводы. Для этого "борцы с тоталитаризмом" просили американских разведчиков даже разработать замаскированную под брикеты угля взрывчатку, чтобы выводить из строя "локомотивы восточной зоны" [1315].
Саботаж проводился и более "цивилизованными" способами. В ФРГ и Западном Берлине печатались продовольственные карточки ГДР, которые для того, чтобы вызвать трудности со снабжением, старались отоваривать в одном городе. На поддельных бланках рассылались указания заводам немедленно прекратить производство той или иной продукции. Процветал и специфический "немецкий" вид саботажа: перевод активов восточногерманских фирм в ФРГ, куда после денацификации перебрались многие бывшие владельцы. Применялось для "борьбы с коммунизмом" и сбрасывание с американских самолетов над территорией ГДР колорадских жуков, а также организованный вывоз в Западный Берлин цветных металлов (до конца марта 1950 года удалось конфисковать 5,5 млн. килограммов).
… Помимо "группы борьбы", с американцами и англичанами сотрудничали "восточные бюро" политических партий ФРГ. Прежде всего "восточное бюро" СДПГ, которое только с 8 марта по 6 мая 1957 года распространило в ГДР 6,5 млн. листовок. Активно действовал и "следственный комитет свободных юристов". Их "коньком" была рассылка писем с угрозами крестьянам, которые осмеливались принимать от государства бывшую помещичью землю.
… Тесные контакты берлинской резидентуры ЦРУ были установлены и с антисоветскими эмигрантскими организациями. В том числе русскими. В числе последних своей активностью выделялся Национально-трудовой союз (НТС), который вел пропаганду против частей Советской армии в ГДР [1318].
Говоря о западных спецслужбах, действовавших в ГДР в начале 1950-х годов, нельзя не упомянуть и об "организации Гелена", которая отличалась большей профессиональностью, чем "юристы", "восточные бюро" и "боевые группы".
… Документы, касающиеся психологической войны против государств социалистического лагеря, были разработаны и в других западных странах, в частности в Великобритании. Ее долгосрочная операция "Льотэй" [1321], проводившаяся с конца 1940-х вплоть до начала 1990-х годов, считается в истории британской разведывательной службы "Сикрет интеллидженс сервис" (МИ-6) наивысшим достижением.
По данным Хайнца Фельфе, агента советской разведки в структуре западногерманской разведслужбы (БНД), именно в рамках программы "Льотэй" и была проведена попытка путча в Германии летом 1953 г. Инициаторами путча (кодовое название операция "Юно") выступили ЦРУ и "организация Гелена" [1322].
В связи с этим интересно упомянуть одно из конфиденциальных писем генерала армии В. Чуйкова (с 31 марта 1949 г. – главнокомандующий ГСОВГ) на имя верховного комиссара США в Германии, датированное 1 октября 1952 года. В нем, в частности, отмечалось, что Западный Берлин превратился в "рассадник шпионской, диверсионной и террористической деятельности против Германской Демократической Республики и восточного сектора Берлина". А также указывалось на многочисленные случаи провокационных действий западной агентуры против представителей советской военной миссии [1323].
Важно остановиться еще на одном факте, предшествовавшем "Берлинскому мятежу". Он связан с инициативой по объединению Германии, предпринятой Л.П. Берией уже после смерти Сталина (5 апреля 1953 г.). Сведения об этих шагах сохранились в архивных документах и свидетельствах участников событий, в частности, в воспоминаниях бывшего начальника разведывательно-диверсионного бюро ("бюро № 1") госбезопасности генерала П.А. Судоплатова. По его словам, "объединение мыслилось как создание германского государства с коалиционным правительством, в формировании которого все державы-победительницы должны принять равное паритетное участие" [1324].
… Впоследствии получит распространение утверждение, что Запад был застигнут восстанием врасплох. Ни в ФРГ, ни в США не ожидали, что волнения начнутся именно 16 июня и возглавят их строительные рабочие Берлина. Однако анализ событий, их организации и обеспечения говорит об обратном. Так, например, по данным советской разведки, еще накануне июньских выступлений численность американских и английских военнослужащих в ФРГ увеличилась на 12 тысяч человек. С 14 июня в Западном Берлине было введено круглосуточное дежурство персонала в больницах, а 15 июня вблизи границы с советским сектором открыты пункты скорой помощи [1336]. В ночь с 15 на 16 июня на западноберлинский аэродром Темпельхоф (американский сектор) через каждые 30 минут стали приземляться транспортные самолеты с боеприпасами. 16 июня английские и американские войска в городе были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Началось демонстративное выдвижение к границам ГДР танков, бронетранспортеров и другой техники. Для пропагандистской работы были подтянуты кроме РИАС также и армейские радиоустановки, нередко участвовавшие в координации действий повстанцев. С 15 июня с американских самолетов над столицей ГДР стали периодически сбрасываться листовки с призывами выступить против правительства ГДР. В качестве экспертов в Западный Берлин прибыли начальник разведки США А. Даллес, его сестра Э. Даллес, занимавшая видный пост в госдепартаменте, генерал М. Риджуэй – бывший главнокомандующий многонациональными силами ООН в Корее и ряд других влиятельных должностных лиц США. Активизировалась и деятельность западных разведслужб. Начиная с 16 июня на крупнейшие биржи труда в Западном Берлине были направлены офицеры ЦРУ и военной разведки, которые стали вербовать безработных для участия в намечавшихся на 17 июня акциях протеста в столице ГДР. Западным берлинцам предлагали от 20 до 50 марок за участие в демонстрациях после возвращения из столицы ГДР. Недалеко от границы с Восточным Берлином американские офицеры раздавали "добровольцам" бутылки с зажигательной смесью [1337]. Одновременно советской радиоконтрразведкой была зафиксирована интенсивная работа в эфире Мюнхенского разведцентра и других радиопередатчиков. В городе Гросспашлебен военными контрразведчиками ГСОВГ во время работы на передатчике был захвачен радист американской резидентуры Винтцлер, а оперативной группой уполномоченного МВД СССР в Германии – агент-радист, житель города Галле Эккариус. Оба передавали в разведцентр информацию о ходе массовых беспорядков в ГДР. На следствии они сознались, что были завербованы (один в 1951 г., а другой в 1952 г.) американцами во время своих выездов в Западный Берлин.
В Восточный Берлин стали перебрасываться группы пропагандистов, распространявших антисоветскую литературу, а также агенты-диверсанты. По словам очевидцев, в среде "путчистов" выделялись хорошо организованные и вооруженные отряды. Впоследствии один из арестованных, В. Кальковский признал, что был заслан в Восточный Берлин с группой в 90 человек "для поджогов и грабежей магазинов" американским офицером Хивером [1338]. Другой задержанный, Г.-А. Нимец, сообщил, что его группа имела оружие и бутылки с зажигательной смесью и перед переходом демаркационной линии была проинструктирована американским офицером [1339]. Кроме того, по Восточному Берлину были зафиксированы передвижения автомобилей (номера ЗР 2318 и KB 027192 [1340]) с американскими офицерами, призывающими протестующих к совершению актов насилия, диверсий и поддерживающих связь между группами демонстрантов [1341].
Показательно, что согласно информации уполномоченного МВД СССР в Германии полковника Фадейкина, доложенной Берии поздней ночью 17июня, "…в течение дня и вечера 16июняс.г, со стороны бастующих не было выдвинуто ни одного лозунга против Советского Союза". Все выпады были направлены исключительно против правительства ГДР и СЕПГ. Правда, вскоре направленность лозунгов расширилась. Стали звучать и антисоветские призывы. Например: "Мы хотим хлеба и убить всех русских" (по-немецки этот лозунг рифмуется). На Унтер-ден-Линден был избит и ограблен советский гражданин. На площади Потсдамерплатц недалеко от Дома правительства протестующие вступили в перестрелку с полицией и обезоружили семь ее сотрудников [1342].
В сложившейся обстановке командование ГСОВГ получило приказ "сохраняя выдержку и спокойствие, взять под охрану все важные государственные и общественные объекты". При этом военную силу разрешалось применять только "в случае крайнего обострения обстановки".
Правда, лично Берия допускал возможность применения тяжелой техники. Вот что по этому поводу вспоминал В. Молотов: "Берия был в Берлине на подавлении восстания – он молодец в таких случаях. У нас было решение применить танки. Помню, что решили принять крутые меры, не допустить никакого восстания, подавить беспощаднейшим образом. Допустим, чтобы немцы восстали против нас?! Все бы закачалось, империалисты бы вступили, это был бы провал полнейший" [1343].
… Позже органами МГБ ГДР было установлено, что "погромные действия" в основном осуществлялись членами Союза немецкой молодежи и "Группы борьбы против бесчеловечности". Последняя занималась также активной пропагандой и сумела распространить в Берлине и ГДР около 500 000 листовок.
… Приведем несколько выдержек из сообщений полковника Фадейкина об обстановке в провинции.
"… В гор. Магдебурге демонстранты штурмуют здание почтамта и тюрьмы.
… В гор. Биттерфельде бастующие совершили нападение на здание окружного отдела МГБ ГДР, смяли охрану и захватили оружие.
… В гор. Лейпциге мятежники ворвались в здание суда, захватили городскую радиостанцию и передают выступление с антиправительственными призывами.
… В гор. Мерзебурге толпа ворвалась в городской отдел МГБ, разгромила его и забрала с собой начальника горотдела Клауберга. В настоящее время толпа штурмует Мерзебургскую тюрьму. Идет перестрелка. Разгромлен окружной комитет СЕПГ" [1347].
… Наибольшего размаха акции протеста достигли 17 июня в округе Галле, известном как центр химической промышленности Германии. Во всех 22 районах округа прошли демонстрации и забастовки. Ключевую роль в этих событиях сыграло то обстоятельство, что именно на предприятиях химической отрасли был самый высокий процент "бывших" членов НСДАП, офицеров и чиновников, многие из которых отсидели в тюрьме и ненавидели ГДР и русских.
… Согласно подсчетам правоохранительных органов ГДР и советской военной администрации в Восточном Берлине и по всей республике, в акциях протеста приняло участие: 17 июня – свыше 470 тыс. человек, 18-го -свыше 242 тыс., 19-го – около 50 тыс., 20-го- 13 тыс. Всего было задержано 8844 человека. В первые дни, когда на улицах городов происходили массовые беспорядки, 18 наиболее активных их участников были расстреляны по приговорам военных трибуналов. После фильтрации 3369 человек вышли на свободу, 1832 остались под арестом…
… В принципиальном плане следует отметить, что советские войска старались непосредственно не вмешиваться в столкновения с демонстрантами и прибегали к оружию только для самообороны и защиты основных правительственных зданий. На некоторых участках границы с Западным Берлином Советская армия установила противотанковые орудия и обустроила пулеметные гнезда. Патрули на танках и бронетранспортерах имели задачу психологического воздействия на восставших. Только благодаря такой щадящей тактике и удалось избежать больших жертв.
… в докладе верховного комиссара США в Берлине Конанта Государственному департаменту 25 сентября 1953 года, в частности, говорилось: "Советская армия продемонстрировала способность к быстрой мобилизации и подавлению волнений по первому приказу… Советские войска продемонстрировали чрезвычайно высокую дисциплину, самообладание и выдержку, что явилось неожиданностью для всех, но в первую очередь для восточных немцев"
https://profilib.net/chtenie/37701/aleksandr-okorokov-sekretnye-voyny-sovetskogo-soyuza.php – читать
Источник: colonelcassad.livejournal.com