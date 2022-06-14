Бой при Головчине: Петра бьют/Борис Кипнис
Продолжение проекта «Цифровой истории» о Петре Первом. Борис Кипнис предстанет сегодня перед вами в необычном ракурсе. Наш постоянный эксперт расскажет о «помощи», оказанной России британским полководцем Джоном Мальборо, бригадиром-предателем Мюлленфельсом и о десяти месяцах боевой страды 1708-го года.
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