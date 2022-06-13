“Удар милосердия”? Для кого создают виртуальную реальность. Сергей Переслегин
Какой социальный смысл несёт в себе создание виртуальной метавселенной. Почему виртуальная реальность не сможет составить конкуренцию реальной, а значит её опасность переоценена. Об этом и не только рассказывает аналитик Сергей Борисович Переслегин.
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