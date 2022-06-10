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Ликвидация Болонской системы. Михаил Величко

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НАМ НУЖНА ИНАЯ ШКОЛА
https://konzeptual.ru/vnutrennij-prediktor-sssr-nam-nuzhna-inaja-shkola-2015?utm_source=smi

● Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран. Что изменилось за 20 лет в национальной системе высшего образования?
● Болонская система поощряла “утечку мозгов” и ради этой цели и была реализована?
● В рамках Болонской системы учёные могли свободно перемещаться между странами, континентами, работая там, где лучше условия, есть соответствующие ресурсы, устройства или лаборатории. Эти процессы косвенно или напрямую влияли на национальный суверенитет или идентичность?
● Болонская система создавала напряжение в научном сообществе между учёными западных стран? По принципу, “если твой диплом не принят на западе” – то ты и твое исследование никому не интересны?
● Болонская система поощряет монетизацию высшего образования и «‎распил грантов»‎. Но эта же структура создает питающую базу для государственных научных программ?

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#Концептуал #МихаилВеличко #АлександрШлотов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q9DRyaLM3zw
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