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Сражение при Гренгаме/Сергей Махов и Егор Яковлев

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Дебютное видео нашего спецпроекта о Петре Первом. Егор Яковлев и Сергей Махов беседуют о петровском флоте и последнем морском сражении Северной войны, обсуждая связанные с ним противоречия. Как вышло, что Гренгамское сражение в шведской историографии считается чуть ли не победой? В чём заключалось ноу-хау Петра при строительстве корабельного флота?
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #СергейМаховЦИ #петрпервый #гренгам

Полный текст «Письмо Государя к князю М. Голицыну из Петербурга, 1720 года ноября 30»: https://disk.yandex.ru/i/oj-lhe7Mo1BQow

Блог Сергея Махова: https://george-rooke.livejournal.com/

Расписание экскурсий экспертов «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gSRc3DYHTFs
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