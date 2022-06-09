Сражение при Гренгаме/Сергей Махов и Егор Яковлев
Дебютное видео нашего спецпроекта о Петре Первом. Егор Яковлев и Сергей Махов беседуют о петровском флоте и последнем морском сражении Северной войны, обсуждая связанные с ним противоречия. Как вышло, что Гренгамское сражение в шведской историографии считается чуть ли не победой? В чём заключалось ноу-хау Петра при строительстве корабельного флота?
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Полный текст «Письмо Государя к князю М. Голицыну из Петербурга, 1720 года ноября 30»: https://disk.yandex.ru/i/oj-lhe7Mo1BQow
Блог Сергея Махова: https://george-rooke.livejournal.com/
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