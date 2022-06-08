В лингвистике географические названия называются топонимами. Они относятся к именам собственным, но имеют много существенных отличий. Топонимы очень устойчивы, они существуют веками и тысячелетиями, не претерпевая почти никаких изменений. В географических названиях заключены архаизмы, диалектизмы, слова из других языков . С топонимами связаны народные легенды и мифы . И, конечно, топонимы ярко отражают географические особенности страны.



Эту дисциплину часто считают не разделом языкознания, а самостоятельной пограничной наукой. Это яркое свидетельство того, насколько интересны и необычны топонимы каждого языка. Британские географические названия – не исключение.

К топонимам относятся названия любых географических и административных объектов: от гор и озёр до районов городов.



Такие названия объектов определенной области – всей страны или отдельного графства – не беспорядочны и не разнородны. Они образуют единую систему с выраженными закономерностями.



Отслеживать эти закономерности так же важно и интересно, как исследовать отдельные наименования.

Британские топонимы – огромный пласт языка, на исследование которого могут уйти годы. Если вы изучаете английский язык, необязательно глубоко погружаться в эту тему.



Однако важно знать основные названия, историю их происхождения и правила чтения, а также представлять себе закономерности британской топонимики.

Происхождение основных британских географических названий.

Название страны состоит из двух частей – Great и Britain. Свидетельство о существовании двух Британий, говорит о том, что бритты переселились из континентальной Бритони (Brythonic) на остров, который назвали Большой Британией — Great Brittania , содержащий Англию, Шотландию и Уэльс, около 1300 года.



Британия (Бретейн, Breteyne), от старофранцузского Bretaigne, от латинского Britannia, ранее Brittania, от Brittani — земля бриттов, которое было распространено ещё в 1 веке до нашей эры.

«Такие пары, как Scotia maior ‘Ирландия’ — Scotia minor ‘Шотландия’ интересны тем, что указывают направление породивших их миграций, направление освоения: оно всегда шло в направлении, указанном компонентом ‘великий’ в смысле ‘новый, вновь освоенный’.



(пример: Малороссия → Великороссия; «*Малая» Моравия — Великая Моравия; Британия — Великобритания) Никакого политического «величия» или возвеличивания этот эпитет, разумеется, не заключает.» (О.Н. Трубачёв, «Живучесть народного предания о «Стране Муравии».)

Происхождение этнонима «бритты» точно неизвестно. Breton — «родной или язык Бретони», бывшая провинция на северо-западе Франции, конец 14 века, от французской формы слова «бритт».



В 1200 г., Briton — «кельтский уроженец Британских островов», от англо-французского Bretun, от латинского Brittonem — «член племени бриттов», от * Britt-os, кельтское имя кельтских жителей Британии и южной Шотландии до V веке.

Англо-саксонское вторжение загнало кельтских жителей Британии в Уэльс, Корнуолл в 4 веке до н.э. Кельтское племя железного века, населявшее Корнуолл, Корновии (Cornovii — КОРЕНные жители полуострова — Cornish peninsula)-wall происходит от древнеанглийского экзонима «wealh», что означает «романизированный кельт» (Welsh — валлиец). Cornish или Kernewek, Kernowek — это юго-западный бриттонский язык кельтской языковой семьи.

В греческом языке они записаны как Prittanoi, что означает «татуированные люди», «пестрые», так как древние обитатели островов часто раскрашивали лица и одежду.

С 1474 года топоним Большая Британия – Great Britain используется официально.



В названии Великобритании заключено название кельтских племён, большая часть современных британцев считают себя потомками англосаксов, а не кельтов. Это отражено в топониме «Англия». Слово England произошло от англо-саксонского или древнеанглийского Englaland – «страна англов».



Вероятно, имя Anglii имеет отношение к протогерманскому: * anguz — «узкий», и немецкому корню слова — «eng» — «узкий», возможно, употребляемого в значении «узкие воды» фьорда в прибрежных водах; Ingweoon называют узкие прибрежные земли Германии, и не случайно Англию также называют Ingweoon.

Англы были первыми и самыми многочисленными из германских племен, переселившихся на Британские острова в 5 веке нашей эры.

Для определения «англичане» летописец использует «Engla þeode» — «энгла ДЕД» или «Angelcynnes þeode» — «ангелкиннис ДЕДЕ», где þeod – ДЕДЫ, «нация».

Остальные части Великобритании – территории, сохранившиеся за кельтами: шотландцами, валлийцами (Уэльс) и ирландцами.

Происхождение слова Wales точно не установлено. Ранняя история Уэльса создана кельтами — валлийцами, они прибыли на эту территорию ещё в I столетии до нашей эры.



От имени древних жителей Уэльса кельтов-валлийцев происходит название страны — Wales, но самоназвание валийцев — Кимры — Cymru — «соотечественники». Считается, что слово происходит от бриттского, com+brogi, что означает «братья» или «соотечественники».

Общепризнанный факт, что король Артур был валлийцем, то есть кимром – Cymru.Девиз современных кимров (валлийцев) Уэльса: «Кимру — быть» = «Cymru — byth» = «Уэльс — навсегда». Валлийский язык, как и другие кельтские языки принадлежат к Индоевропейской группе языков.

В начале эры римляне называли Шотландию Caledonia, но это название не сохранилось.



В 6 веке эту территорию заселили скотты – так по-латински называли племя гэлов, поселившееся в горах Шотландии. С 11 века за ней закрепилось название Scotland – земля скоттов.

У топонима Ireland похожее происхождение – «земля иров». Кельты, населявшие остров Ирландию, называли себя Eirinn – «западные». Отсюда произошло ирландское название Eire и английское Ireland.

Название столицы Великобритании – Лондона – происходит от римского Londinium. Происхождение этого топонима до сих пор не установлено, существует несколько десятков различных версий.



Скорее всего, слово состоит из двух корней: первый слог относится к древнему названию урочища Lon-, а второй — означает «город» или «крепость» — dinium.

История британских топонимов

В британских географических названиях можно найти отражение всех исторических этапов Великобритании, начиная с заселения островов кельтами.



Определить происхождение топонима можно по его характерным чертам и окончаниям.Топонимы кельтского периода

С 9 века до нашей эры на Британские острова вторглись кельтские племена. К 1 веку до нашей эры они смешались с местным населением и образовали народ под названием бритты.



Кельтские названия многих природных элементов – рек, холмов, урочищ – сохранились до наших времен. Реки Avon и Thames имеют кельтское происхождение, также как менее известные Don, Derwent, Dee, Severn.

Кельтские названия населенных пунктов менее распространены, но все же сохранились.



Особенно заметно кельтское наследие в топонимике Шотландии, Уэльса, Ирландии и Корнуолла – территориях, где кельтские языки использовались гораздо дольше и используются до сих пор.

К кельтским относятся названия с элементами —pen («холм»), dun- или don- («крепость», -tun — огорожена тыном, town), mel- («белесый»), -llan («церковь»), tre- («деревня», от требище).



Населенные пункты Penhill, Penketh, Llandeilo, Llanreith, Donisthrope, Melbourne, Trelleck – это топонимы с кельтским происхождением.

Топонимы римского периода.

В 1 веке нашей эры Британию завоевали римляне. Южная, восточная и центральная часть острова были романизированы, что отразилось и в названиях географических объектов и населенных пунктов.



Многие из них сохранились до сих пор, включая топоним London.

В римских названиях прослеживаются два основных элемента, которые использовались повсеместно: -chester или -caster («крепость», «костёр»); Cester в названиях городов сокращается до [-stər]: Leicester [ˈlɛstə]; а Cirencester читается полностью – [ˈsaɪərənsɛstə]. Manchester ( ), Doncaster, Lancaster, Colchester.

port- («порт», форт). Такие названия встречаются почти по всей Великобритании, кроме северных районов. Это Shesterfield, Porthtowan, Portscatho, Portloe, Portland.

Также римляне использовали слова ford и colonia для образования новых названий. Так появились Oxford, Bedford, Stafford, Milford, Colby, Colchester, Lincoln.

Часто римские элементы chester и caster смешивались с местными кельтскими названиями, образуя гибриды. Римским способом образовывать названия населенных пунктов пользовались и после римского периода в Британии, поэтому многие топонимы с римскими элементами имеют более позднее происхождение.

Топонимы англо-саксонского периода

В 5 веке нашей эры Британию захватили племена англов и саксов – древнегерманских племен. Они принесли на остров свои германские диалекты и положили начало развитию английского языка. Тогда же появились первые по-настоящему английские топонимы.

Германцы жили племенными общинами, и многие названия населенных пунктов образовывались из имени главы рода со специальным суффиксом -ing или -ung, аналогом нашего отчества.



Так возникли топонимы Exning, Gissing. К ним часто добавляли суффикс -ham (дом, «усадьба»): Nottingham, Birmingham, Dersingham.

Английское слово shire, обозначающее земли графства, тоже имеет англосаксонское происхождение – предположительно, в нем такой же корень как у глагола shear – «нарезать» земли. Так образовались названия графств Cheshire, Derbyshire, Wiltshire, Yorkshire, Bedfordshire и других.

Для англосаксонских топонимов характерны распространенные окончания -leigh, -bourne, -ton: Wimbourne, Sherbourn, Woodleigh, Stockleigh, Seaton, Normanton, Tarleton.



Часто в названиях использовали особенности флоры и фауны территории: например, Cromer переводится как «озеро воронов», а Thorndon – «холм колючего дерева».

Топонимы скандинавского периода.

В конце 8 века нашей эры Британию начали завоевывать викинги – даны, предки датчан.



Они совершали постоянные набеги на Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию, вынудив короля Альфреда отдать им обширную территорию Англии в конце 9 века.



Эта область была известна как Данелоу – Danelaw — «территория датского права». Именно в е` пределах чаще всего встречаются топонимы скандинавского происхождения.

К скандинавским элементам относятся -by («усадьба»), -thorpe («маленькое поселение», тропа), -kirk (кирха, «церковь»), -holme (холм, возвышенный «остров»), —borough, -burgh или —bury («земляное укрепление», от бур — земля). Peterborough [ˈpiːtəːbrə]; Loughborough, Derby, Denholme, Kirkby, Dunbury, Helensburgh, – названия скандинавского периода.

Топонимы нормандского периода

В 11 веке Англию завоевали норманны, из Нормандии под предводительством Вильгельма Завоевателя. Англосаксонские обычаи и язык были вытеснены, на первый план вышли нормандские традиции и французский язык.



Так появились топонимы из французской Нормандии: Belmonte, Richmond, Belvoir, Montgomery.



Нормандцы не строили крупных поселений и давали новые названия только своим замкам и поместьям, поэтому в британской топонимике французское влияние выражено незначительно.

В нормандский период для обозначения земель графства вместо слова -shire стало использоваться французское county. Оно сохранилось до сих пор, но в самих названиях графств оно не закрепилось, и в современных топонимах почти не отражено.



Произношение географических названий Великобритании.

Многие британские топонимы имеют неожиданное произношение даже для тех иностранцев, кто уже давно привык к нелогичным правилам чтения английских слов, и даже для самих британцев.



Будьте внимательны: короткое и простое на вид название города или реки может быть ловушкой. Таких ловушек много именно в Великобритании, тогда как в США и Канаде похожие названия читаются привычно.

Дело в том, что произношение британских топонимов почти не поменялось за несколько столетий.



Названия городов и областей плохо поддаются изменениям, в отличие от других пластов лексики. Великий сдвиг гласных и другие перемены в английском языке почти не отразились на топонимах. Коренные жители передают из поколения в поколение исконное звучание названий родных мест.





(boughs (бауз) – толстые ветки; rough (рАф) – грубый; through (сру-THro͞o) – через; cough (каф) — кашель; enough (инеф) – достаточно.)

В английских правилах чтения есть множество исключений, поэтому целиком полагаться на английские правила чтения нельзя.



Даже не пытаться угадывать произношение любого нового географического названия, лучше найдите транскрипцию слова или спросите у местных жителей.

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