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Расширение оборонительного альянса

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Волноваться не о чем. Расширение оборонительных альянсов это нормально.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7663503.html
Метки: война на украине, ДНР, Европа, нато, Россия, Украина, юмор
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