Президент РФ Владимир Путин в ходе очередного совещания по экономическим вопросам заявил, что ситуацию с инфляцией в России «удалось взять под контроль».

«В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился, сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определённая, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Собственно говоря, мы с вами так и делаем», – отметил глава государства.

По его словам, на валютном рынке ситуация также «стабильная». «Укрепление рубля позволило ослабить требования для экспортёров. Прежде всего речь идёт о снижении объёма обязательной продажи валютной выручки с 80 до 50%, а сроки такой продажи увеличены. По оценкам экспертов, по вашим оценкам, это решение должно упростить ведение внешней торговли. Однако хотел бы обратить внимание: здесь также есть определённые риски», – указал он.

Говоря о динамике в промышленности, Путин обратил внимание, что «если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось». «Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например чёрная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе», – указал он, напомнив, что после ряда отраслевых совещаний с участием представителей бизнеса и профильных ведомств были обозначены приоритетные задачи и дальнейшие действия властей, приняты «конкретные меры поддержки предприятий, компаний, трудовых коллективов в нынешних условиях».

«Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть сегодняшние трудности, которые возникают по целому ряду обстоятельств, – продолжил президент. – <…> Необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения. И в этой связи обязательно продолжим проводить отраслевые совещания, чтобы держать в фокусе нашего внимания проблемы, с которыми сталкиваются отечественные производители, поставщики и подрядчики. И конечно, чтобы своевременно, адресно и эффективно отвечать на те вызовы, которые возникают».

Глава государства отметил, что позитивная динамика наблюдается в сельском хозяйстве и сфере строительства. Помимо этого, безработица находится на низком уровне. «В апреле её уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за всё время наблюдений. В сегодняшних условиях это очень серьёзное достижение, однако прошу и дальше держать ситуацию под контролем, учитывая, что риски на рынке труда всё ещё, конечно, сохраняются», – поручил он.

Путин призвал поддержать потребительский спрос и нарастить его динамику.

«Хотел бы подчеркнуть: нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы», – поручил он, напомнив, что ряд решений на этот счёт уже приняты, в том числе с 1 июня на 10% повышены пенсии, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, «и, следовательно, многие социальные пособия и выплаты тоже повысились».

«В заключение хотел бы добавить, что уже началась работа над федеральным бюджетом на ближайшую трёхлетку. Здесь важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы и корректировки. Прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля», – сказал глава государства.

По материалам сайта Президента РФ