День музыки Петра Ильича Чайковского. Пушкинские образы в операх (1987)
День музыки Петра Ильича Чайковского. Пушкинские образы в операх
О пушкинских образах в операх Петра Чайковского рассказывает писатель Валентин Непомнящий. В передаче использованы фрагменты опер “Евгений Онегин” в постановке Ленинградского (Мариинского) академического театра оперы и балета им. С.М.Кирова и “Пиковая дама” в постановке Государственного академического Большого театра СССР.
Главная редакция музыкальных программ, 1987
#гостелерадиофонд #ДеньМузыки #ПетрЧайковский #опера
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