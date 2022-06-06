Стихи Александра Сергеевича Пушкина читает Иннокентий Михайлович Смоктуновский
"Вновь я посетил…" ТО Экран, 1982 г.
Автор сценария – Анна Кружилина
Режиссер – Александр Прошкин
Оператор – Георгий Рерберг
В фильме использованы скульптурные работы Леонида Баранова.
Музыка Сергея Прокофьева.
"Осень" (Октябрь уж наступил…) – 0:28
"Зима. Что делать нам в деревне?" – 6:58
"Признание." (Я Вас люблю, – хоть я бешусь…) – 11:35
"Зимнее утро" (Мороз и солнце; день чудесный…) – 13:44
"Желание славы" (Когда, любовию и негой упоенный…) – 15:33
"Мадонна" (Не множеством картин старинных мастеров…)- 17:52
"Брожу ли я вдоль улиц шумных…" – 19:04
"Румяный критик мой, насмешник толстопузый…" – 21:26
"Стихи сочиненные во время бессоницы" – 24:02
"Пророк" (Духовной жаждою томим…) – 25:50
"Не дай мне Бог сойти с ума" – 28:25
"Подъезжая под Ижоры" – 30:05
"Телега жизни" – 31:17
"Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…" – 32:37
"Сцена из Фауста" (Мне скучно бес…) – 33:25
"Вновь я посетил…" – 40:51