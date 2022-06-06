Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Стихи Александра Сергеевича Пушкина читает Иннокентий Михайлович Смоктуновский

21 0

"Вновь я посетил…"  ТО Экран, 1982 г.

Автор сценария – Анна Кружилина
Режиссер – Александр Прошкин
Оператор – Георгий Рерберг
В фильме использованы скульптурные работы Леонида Баранова.
Музыка Сергея Прокофьева.

"Осень" (Октябрь уж наступил…) – 0:28
"Зима. Что делать нам в деревне?" – 6:58
"Признание." (Я Вас люблю, – хоть я бешусь…) – 11:35
"Зимнее утро" (Мороз и солнце; день чудесный…) – 13:44
"Желание славы" (Когда, любовию и негой упоенный…) – 15:33
"Мадонна" (Не множеством картин старинных мастеров…)- 17:52
"Брожу ли я вдоль улиц шумных…" – 19:04
"Румяный критик мой, насмешник толстопузый…" – 21:26
"Стихи сочиненные во время бессоницы" – 24:02
"Пророк" (Духовной жаждою томим…) – 25:50
"Не дай мне Бог сойти с ума" – 28:25
"Подъезжая под Ижоры" – 30:05
"Телега жизни" – 31:17
"Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…" – 32:37
"Сцена из Фауста" (Мне скучно бес…) – 33:25
"Вновь я посетил…" – 40:51

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tfcP0Ix72DQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Такого А.С.Пушкина вы не знали!
Пушкин как пророчество будущей русской универсальности
Чаадаев и Пушкин — попытка соционического анализа
Чаромутие.
Тайный Код Древнего языка Славян

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru