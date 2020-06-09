Чаадаев и Пушкин — попытка соционического анализа

Личное их знакомство историки литературы относят к 1816 году, когда Чаадаев был переведён корнетом в лейб-гвардии гусарский полк, квартировавший в Царском Селе.

В эти июньские дни стало у нас хорошей традицией отмечать очередную годовщину рождения ( 6 июня ) Александра Сергеевича Пушкина . Но рождение человека, имя которого часто связывают с именем первого, ложится на 7 июня. Это имя Петра Яковлевича Чаадаева. И формальный повод даёт нам неформальную возможность поговорить об их совместном творчестве.



Гусар Чаадаев

Пушкин же там учился и проживал по этой причине.Так же копирайтеры всех времён и народов уверенно повторяют, что «близкая дружба с этим серьёзным и образованным, исключительно умным человеком оказала большое влияние на умственное и нравственное развитие Пушкина». Не хотим идти дальше этой фразы,пока достаточно не откопаем её вглубь, до понимания, что Чаадаев и Пушкин являются примером дуальной пары.

Почему, вообще, люди так прихотливы в своих отношениях?



Они бегут одних, глумятся над другими, используют третьих, контролируют четвёртых, подконтрольны пятым, равнодушны к шестым, конфликтны с седьмыми, стремятся нейтрализовать восьмых, гонимы девятыми, активируются в присутствии десятых, лучше ведут дела с одинадцатыми, …и только с -цатыми ощущают полную гармонию.Если мы будем говорить,что причиной этому индивидуальный информационный фон, который излучает каждый, то ответ скорее найдём.

Один из множества вариантов ответов даёт прикладная психологическая дисциплина(может концепция?) — соционика.

Какие задачи решает соционика?

Основной задачей разработчики считали поиск индивидуального информационного метаболизма.То есть, выявление типов переваривания информации в её избирательности, иерархии задач личности по отношению к информации и межличностные взаимодействия на этом плане.

Сама соционика является этапом изучения человеком самого себя и является вторым расширением исследований об архетипах.



Мы имеем в виду генерацию подобных воззрений,когда человека сначала оценивали по четырём типам темперамента (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик), затем Юнг говорил о восьми архетипах, а в 70-х годах прошлого века А́ушра Аугустинавичю́те создала концепцию на 16 ТИМов (типов информационного метаболизма), которую с увлечением продолжали разрабатывать, в основном, наши соотечественники.

Что же до разговоров, наука это, лженаука или междисциплинарное знание, судить вам,наши читатели, ибо мы переходим к практике, а её вы считаете критерием истины.

Счастливый жребий

Именно счастливый жребий является камнем предкновения и превращает соционику в лженауку, ибо каждый, склонный к наукообразной информации пользователь, желающий себе земного счастья, немедленно начинает использовать дисциплину для поиска идеального партнёра.

Концепция, действительно, предоставляет возможность определить (с большой долей вероятности) ТИМ и найти себе дуального партнёра, но понятия «дуальный» и «идеальный» неидентичны.Поэтому иллюзии,возникающие при поверхностном рассмотрении продукта, улетучиваются, а вся вина возлагается на продукт.

Что же тогда называется дуальной парой и чем она хороша?

В соционической графике каждый тип имеет набор стандартных функций (сильных, слабых, нейтральных) в которые вставлены инструменты информационного метаболизма в определённом порядке для каждого типа.

При наложении графика одного типа на другой в дуальной паре слабые качества одного будут компенсироваться сильными качествами другого.И если пренебречь реалиями и для наглядности снова заговорить об идеальной паре(законы ведь и в физике доказываются часто из условий идеальных),то результаты реакций одного идеального партнёра на другого будут примерно такими.



Реакции в идеальной паре

Ежедневно, потенциальный дуальный партнёр проходит мимо другого, а волею судеб, вынужденные находится подолгу вместе, они не дают себе отчёта,какой подарок находится рядом с ними. Причины этому конкретные: завышеные личные амбиции, отсутствие личных творческих задач в коллективной работе, непреодолимые трудности в общении с кем бы то ни было, разница в жизненных приоритетах на момент встречи.

Если же дуальные партнёры, как например мы утверждаем Пушкин и Чаадаев, люди высочайшей творческой одарённости, имея великолепно согласующиеся кодексы личных и общественных приоритетов, встречаются впервые, то, смеем надеятьяся, это не проходит незамеченным для них.

Хотим привести, наконец, доказательство их дуальности по «признакам Рейнина», которые наглядно сводят дихотомию (раздвоение) дуалов, в одно андрогинное целое. Наряду с различиями, вы так же заметите и много сходства, которое указывает на единство ценностей, а не разницу в информационном метаболизме.Пусть кто-то из читателей (индивидуально) с чем-то может не согласиться. Напишите нам по прочтении, будем рады выяснить несхожесть наших позиций. Готовы быть исправленными.

Итак, далее, пишем качества в дихотомии, где первая характеристика принадлежит Пушкину — вторая Чаадаеву:



экстраверт — интроверт;



сенсорик — интуит;



этик — логик;



статик(мышление статическими образами,запоминание кадрами: «Под голубыми небесами(взгляд вверх) великолепными коврами блестя на солнце снег лежит(взгляд перед собой), и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит (варианты поворота головы, либо прищуривания) — динамик (чувство времени и развития процессов изменений);



позитивист — негативист;



квестим (в речи часто вопросительные интонации. склонность к диалогу:



«Мои богини! что вы? где вы?

Внемлите мой печальный глас:

Всё те же ль вы? другие ль девы,

Сменив, не заменили вас?

Услышу ль вновь я ваши хоры?

Узрю ли русской Терпсихоры

Душой исполненный полет?»)



— деклатим (в речи утвердительные интонации; склонность к монологу; Многие читали «Философские письма» Чаадаева имевшие конкретных адресатов. С ответом адресатов никто не знаком);



стратег — тактик;



эмотим (общение строят на сочувствии: «Печален я, со мною друга нет…») — конструктим (общение строят на взаимопомощи, помогают делом);



иррационал — иррационал;



индивидуалист — индивидуалист (в деле важен процесс;погружаются в работу полностью; не любят переключаться, отвлекаться);



упрямый — упрямый (оборона нападением; легко оперируют ресурсами; цели осознают слабо);



предусмотрительный — предусмотрительный (открыто проявляют волю; эстетический вкус);



решительный — решительный (ценят проявления воли,усилий,рационального использования времени; обсуждают решение проблем, но не сами проблемы); объективист — объективист ( обсуждают любовь и ненависть; поступки и действия); демократ — демократ (сторонники равноправия; руководят через личное отношение; революционеры).



Отметим, что при определённой практике, исследователь может определять ТИМ по внешнему виду и поведенческим особенностям, снимая голограмму типа с носителя.

В конце соционического разбора скажем и вовсе удивительное.Если в дуальной паре, один преследует эгоистические мотивы, то провести эти мотивы в жизнь через партнёра вполне удаётся.



Взаимовложенность метаболизмов создаёт обширное поле для манипуляции. Например, Наполеон и Кутузов обладали таким же метаболизмом как Пушкин и Чаадаев.Чем ещё вы объясните,что Наполеон шёл в глубь России не получая возможности боёв? Тем,что Кутузов выбрал тактику не сражаться, но побеждать, управляя через Бонапарта всей его армией.



А Сталин, будучи дуалом Гитлера отвергал,скажем, информацию о начале войны. Верное понимание дуальности пары последних объясняет причину по которой их иногда пытаются сравнивать либо уравнивать.

Выявление творческой задачи

Всё вышеописанное будет иметь силу лишь тогда, когда мы выясним, что у Александра Сергеевича и Петра Яковлевича была важная творческая предпосылка для встречи.

Что их союз явился для решения какой -то важной задачи, над которой они трудились, затем, много лет. Для получения ответа на этот вопрос обратимся к историческим событиям времени их встречи.

Предпосылками мы выбрали следующие события:



с 1814 года началось создание первых тайных организаций, получивших название преддекабристских;



в 1815 году на Венском конгрессе был провозглашён Священный Союз.



в 1816 году Байрон пишет поэму «Шильонский узник»



Священный союз

Участники: Россия, Пруссия, Австрия. Позднее Союз признают все континентальные монархи кроме Папы Римского, принца-регента Англии и турецкого султана. Цель союза — взаимопомощь всех христианских государей

«Но бог помог — стал ропот ниже,

И скоро силою вещей

Мы очутилися в Париже,

А русский царь главой царей».

Начало диалога (1816 — 1819 годы)

Предположим,что некоторые из этих событий, будоражили, как умы российского передового общества, так и общеевропейского.

Чаадаев был старше Пушкина на пять лет, а опытней — многократно.

Первый суровый опыт получил в младенчестве — рано остался сиротой. Повзрослев, слушал лекции в Университете. Там был дружен с Александром Грибоедовым. Будучи гусаром Ахтырского полка стяжал славу храброго война в крупных сражениях 1812 — 14 годов. Был награждён Кульмским крестом. К тому же, пребывание за границей Империи во время военной операции давало иной опыт пребывания в других социальных мирах, нежели мирный вояж в те же страны. Поэтому новый друг Пушкина был кладезем уникальной информации.

И должно быть, они часто возвращались в своих беседах к будущей судьбе, только явленного, Священного Союза. По оценкам европейских комментаторов, декларация сего союза носила для русского императора характер показушный, у нас же некоторые говорили о его мистическом смысле.

Так или иначе, многие головы, в то время, стали заниматься разроботкой проектов,которые должны были вдохнуть жизнь в декларацию трёх государей,но так в этом и не преуспели.

К этой теме мы вернёмся чуть позже, а сейчас отметим, что послание Пушкина « К Чаадаеву», датируемое 1819 годом ставит крест на ожидании изменений во внутри- и внешнеполитической жизни России посредством участия в этом царя и знаменует переход к следующей части диалога наших героев.

«Любви, надежды, тихой славы

Недолго нежил нас обман,

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман;

Но в нас горит еще желанье,

Под гнетом власти роковой

Нетерпеливою душой

Отчизны внемлем призыванье.

Мы ждем с томленьем упованья

Минуты вольности святой,

Как ждёт любовник молодой

Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Товарищ, верь: взойдет она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!»

Как мы понимаем послание с точки зрения совместной деятельности наших героев?

Первая строфа говорит об утрате иллюзий обоими. Вторая — оба относят себя к отечестволюбцам. Три последние строфы служат призывом к неосознанной, но необходимой работе во славу России. Здесь нет прямого указания к разделению поисковой алгоритмики в решении задачи. Она лишь чувствуется.

Расцвет диалога (1819 — 1826 годы)

В начале обратим внимание читателя,что описываемый период составляет семь лет.

Алгоритм Чаадаева

В октябре 1820 года взбунтовался батальон лейб-гвардии Семёновского полка в котором Чаадаев ранее служил и имел в нём друзей и родственников. Волею жребия наш герой был послан доложить об этом Императору,но так и не доехал, а через полтора месяца подал в отставку и вскоре был уволен от службы.

Этот алгоритмический выбор был сделан в подтверждение пути выбранного(на то время), пути служения не царю,а другой силе, столь явно оформлявшейся.

Участие в тайных и явных обществах

Ещё в 1814 году в Кракове был принят в масонскую ложу. В 1819 году был принят в «Союз благоденствия», в 1821 в Северное тайное общество декабристов. Вступив в общество декабристов, участия в его делах не принимал и относился к ним сдержанно-скептически.



Активно участвовал в жизни петербургских масонских лож, был членом ложи Соединенных друзей, входил в качестве великого герольда в высшее правление масонства в России — капитул Феникса Затем вышел из масонской ложи «Соединенных братьев», но лишь для того, чтобы перейти в другой масонский союз — ложи Астрея.

Отъезд и возвращение

В 24-й день рождения Пушкина и накануне своего 29-летия (6 июня 1823 года) Чаадаев покидает Россию с намерением не возвращаться в неё более.

Маршрут его вояжа: Кронштадт — Лондон — Париж —Швейцария — Рим — Карлсбад — Милан — Брест -Литовск.

Последний пункт означает не только возвращение,но и место ареста. Последнее событие так же выпадает на месяц — июнь 1826-го года. 22-го августа на престол коронован Николай I. После нескольких месяцев допросов по «делу декабристов» Чаадаев будет освобождён в сентябре под подписку о неучастии его в любых тайных обществах.

Лучше Осипа Мандельштама об этом периоде не скажешь:

«Когда Борис Годунов, предвосхищая мысль Петра, отправил за границу русских молодых людей, ни один из них не вернулся. Они не вернулись по той простой причине, что нет пути обратно от бытия к небытию, что в душной Москве задохнулись бы вкусившие бессмертной весны неумирающего Рима. Но ведь и первые голуби не вернулись обратно в ковчег. Чаадаев был первым русским, в самом деле, идейно, побывавшим на Западе и нашедшим дорогу обратно. Современники это инстинктивно чувствовали и страшно ценили присутствие среди них Чаадаева. На него могли показывать с суеверным уважением, как некогда на Данте: «Этот был там, он видел — и вернулся». А сколькие из нас духовно эмигрировали на Запад! Сколько среди нас — живущих в бессознательном раздвоении, чье тело здесь, а душа осталась там!»

Известно так же,что Чаадаев умоляет Государя вернуть Пушкина из ссылки, убеждая в его верноподданических чувствах.

Считаем,что тревога за судьбу друга и отточенное честолюбие Петра Яковлевича заставили его вернуться в Россию, чтобы снять с себя и других все вопросы о причастности их обоих к делу бунтовщиков.

Алгоритм Пушкина

Этот период включает в себя два подпериода принудительного изгнания ( южная ссылка,ссылка в Михайловское). Вторая ссылка заканчивается одновременно с добровольным возвращением Чаадаева и благодаря ему.

Лучшей иллюстрацией внутренней работы Александра Сергеевича,как всегда, будут его произведения той поры.

Руслан и Людмила

Произведение в котором зашифрованы смыслы русской цивилизации.

Кавказский пленник

В этом произведении видится увлечение творчеством Байрона. Идёт косвенная отсылка к поэме его «Шильонский узник» о которой будем говорить ниже. Пушкин недоволен своей поэмой (несмотря на то, что она имеет при жизни наиболее шумный успех), отдаёт преимущество «Руслану и Людмиле».

Цыгане

Та же тема добровольного изгнанника в чужие миры, который не в силах принять законы жизни в изгнании.

Борис Годунов

Трагедия ознаменовала полный отход Пушкина от романтизма с его героикой к реалистическому воплощению образов персонажей.Полностью дописана в 1830 году.

К морю

Стихотворение, которое стоит обсудить подробно. Оно является результатом принятия алгоритмического решения.О чём же в нём говорится?

О том, что автор прощается со стихией.

«Прощай, свободная стихия!… (прощайте идеалы Запада). Как я любил твои отзывы,

Глухие звуки, бездны глас

И тишину в вечерний час,

И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,

Твоею прихотью хранимый,

Скользит отважно средь зыбей:

Но ты взыграл, неодолимый,

И стая тонет кораблей».

Как бы не были притягательны твои идеалы, я сумел считать гибельность их алгоритмики.

«Там погружались в хладный сон

Воспоминанья величавы:

Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.

И вслед за ним, как бури шум,

Другой от нас умчался гений

Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,

Оставя миру свой венец.

Шуми, взволнуйся непогодой:

Он был, о море, твой певец».

Другой — Байрон, творческий и романтический идеал поэта.

«Мир опустел… Теперь куда же

Меня б ты вынес, океан?

Судьба людей повсюду та же:

Где капля блага, там на страже

Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду

Твоей торжественной красы

И долго, долго слышать буду

Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,

И блеск, и тень, и говор волн».

Море — Запад, как понятие философско-алгоритмическое, а леса, в которые обещает удалиться автор — другое философско-алгоритмическое поле (пустыня — то есть, ещё не сформированное).

Автор не стал Ихтиандром, хотя очень любил Море и похоронил в нём двух дорогих людей, на которых всегда равнялся.

Так же, в стихотворении он даёт обет, в память о величии Моря, взять из него всё лучшее и украсить им свою новую пустыню.

Кто же те два реальных человека, которых поглотило море, его «чарующие певцы»? Это Наполеон и Байрон. Каким образом они связаны с Пушкиным? Информационно-метаболическим. Нам снова приходится прибегать к соционике.

Наполеон, Байрон, Пушкин — люди тождественные и безупречно понятные друг другу по причине одного ТИМа. В соционике он называется именем Наполеона (ещё Цезаря).

Основной творческий мотив этой личности: в опоре на волевую сенсорику (форма,действие,движение,поступок,воля,л ичное умение,имидж,сила) доказать своё отношение к миру. Вот вам и ключ к пониманию действий Бонапарта. Он захватил полмира и тут же лишился всего.Что им двигало? Желание доказать каждому монарху,что он о нём думает в опоре на военный гений.

Важной понятийной чертой типа является понимание того, что если он хочет доказать что-то другому, то у этого другого нужно что-то отнять. А теперь внимание: Пушкин отобрал у русских язык, чтобы доказать к нему (и, отчасти, к некоторым носителям) своё отношение(«празднословный и лукавый») и дал свой язык в опоре на словесный гений:

«И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.»

Вывод по периоду 1819 — 1926 годов

На это период друзья разлучились,чтобы в одиночку поискать путей обновления России. Пушкин занялся обновлением языка, а Чаадаев искал возможности религиозного сближения (единения) с Западом(?).

Есть ли у этого диалога финал?

Считаем, что есть. Получив от «шестикрылого серафима» новый язык, как «Слово» «наследники Пушкина» уже этим получили возможность славить Создателя:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть. В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» Евангелие от Иоанна

Сверхзадачей «наследников» является благовествование «Слова» полученного через Пушкина во имя благоденствия всего Мира.

Пётр же Яковлевич в тандемной паре отрабатывал задачу философского обоснования изменений, которые должны постичь Россию если она не изменится духовно (в первой части своих изысканий), и если изменится (во второй части изысканий).

Значение творчества Чаадаева

Наш выбор, говорить о творчестве Петра Яковлевича стоит между вариантами, говорить очень много или почти ничего.Желая пощадить Читателя от масштабного копирайта остановимся на втором варианте.

Его «Первое философское письмо» хорошо освещено в работе Михаила Велижева [ 1 ]. Из неё явствует, что на заре Священного Союза, идеологом которого Чаадаев себя считал, сторонниками окатоличивания России был написан ряд документов. На основании и с активным использованием этих трудов составлено «Первое философское письмо».

То есть, многие уже и думать забыли, а Чаадаев ещё там топтался. Правда,ему в этом помогал Николай Первый, который идею Священного Союза поддерживал, но это тогда говорит о том, что Чаадаев являлся активным творческим идеологом русской монархии. Как всё это понимать?

«Шильонский узник»

На помощь приходит упомянутая раньше поэма Байрона. В ней говорится о пребывании в подземелье конкретного исторического замка романтического героя. При наложении поэтического сюжета на события реальные всплывает матрица швейцарского гнома.

Исторический прототип — Боннивар заперт в подземелье замка вместе с двумя своими товарищами по патриотической работе. Количество колонн, (указанных Байроном) в месте заключения, совпадают с количеством лет проведённых в темнице историческим прототипом.



Поэма сосредоточена и ограничена же внутренними переживаниями (любовь к воле,смерть товарищей) героя до момента его выхода на волю. В исторической передаче обсуждаемой информации говорится о смене власти тирана и переходе к самоуправлению Женевы, благодаря чему, Боннивар не только был освобождён но стал почётным гражданином Женевы и членом «совета двухсот».

Эзотерические же смыслы матрицы таковы, что если ты, как патриот, сиречь отечестволюбец, подвергнешься духовной смерти и перерождению (одни друзья умрут для тебя, а уже новые вызволят), то возможно внутренний труд твой увенчается успехом и ты займёшь достойное место среди творцов будущего.



Другой возможный алгоритм: если посвятишь себя семилетней самостоятельной разработке алгоритмики развития твоей Отчизны, то уже точно — сохранишь друзей и перейдёшь на новый уровень сознания и понимания работы. Как же эта матрица отзывается в известном послании декабристам,избравшим для себя путь швейцарских гномов!:

«Во глубине сибирских руд

Храните гордое терпенье,

Не пропадёт ваш скорбный труд

И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,

Надежда в мрачном подземелье

Разбудит бодрость и веселье,

Придёт желанная пора:

Любовь и дружество до вас

Дойдут сквозь мрачные затворы,

Как в ваши каторжные норы

Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,

Темницы рухнут — и свобода

Вас примет радостно у входа,

И братья меч вам отдадут».

Кстати, электронная энциклопедия пишет:

«С 1832 г. число узников тюрьмы стало заметно уменьшаться в связи с окончанием у многих декабристов срока каторжных работ и переводом их на поселение».

А это говорит о семилетнем испытании (1825 — 1832).

Значение числа 7 в нумерологии

«Семерка» среди чисел нумерологического ядра – это мудрость, утонченность, высокий уровень образованности и философское отношение к жизни. Влияние этого числа определяет Вас как человека, которому доступно многое, если не всё.

Оценка творчества Чаадаева

Можно предположить, что Чаадаев, не торопясь, исследовал проблему от обратного.

Теперь совершенно понятно, почему, после выхода «Первого философского письма» Государь поторопился признать его умалишённым.



Этим он анулировал заказ данный Петру Яковлевичу и избавил его и себя от всякой ответственности за написанное, умыл руки, и как бы выставил программный продукт на всеобщее обсуждение. и если бы общественность находила продукт здоровым и применимым для действительности, то сумасшедшего снова можно было перевести в нормальные и удостоить похвал, а идеи — популяризации.



Но сила критики общества в «Письме» не оставляла для этого возможности, а задача философа в этом труде имела только первоначальную, отправную точку, не ту, что он доказывал, а ту, что в конце своей системы доказательств опровергал. Более того, последующие труды Чаадаева не выходят из этой обоймы и один из них впику называется «Апологией сумасшедшего».

Если бы Пётр Яковлевич был человеком «чёрной кости» о нём можно было сказать словами Лескова:

«Этот человек ни с кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил какие-то таинственные зодии и даже что-то сочинял…



Ему это могли бы простить, если бы он был ученый или по крайней мере немец, но как он был простой русский человек — его долго отучали, не раз доставали шестами и бросали навозом и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не замечал, как его тычут. Все, смеясь, звали его «Астроном», а он и в самом деле был астроном. Человек он был тихий и очень честный, но вольнодумец; уверял, что земля вертится и что мы бываем на ней вниз головами.



За эту последнюю очевидную несообразность Антон был бит и признан дурачком, а потом, как дурачок, стал пользоваться свободою мышления, составляющею привилегию этого выгодного у нас звания, и заходил до невероятного. Он не признавал седьмин Даниила прореченными на русское царство, говорил, что «зверь десятирогий» заключается в одной аллегории, а зверь медведица — астрономическая фигура, которая есть в его планах.



Так же он вовсе неправославно разумел о «крыле орла», о фиалах и о печати антихристовой. Но ему, как слабоумному, все это уже прощалось. Он был не женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было бы кормить жену,— да и какая же дура решилась бы выйти за астронома?»

А так приходилось терпеть его философские чудачества.Что же касается до истории и потомков, он и для нас остаётся во многом исследователем тех проблем, которые мы не впускаем в круг наших понятий. Возможно эволюционно не доросли, возможно тему считаем слишком факультативной. А тема то занятная: о Величии, которое скрыто Ничтожеством.

«О ничтожестве литературы русской»

Набрасывая еще в 1822 году первый вариант так и не оконченной им общей статьи о русской литературе, Пушкин записал (по обыкновению сравниваясь с французской); «Не решу, какой словесности отдать предпочтение, но есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки — и проч.»

В двух словах он явно очерчивает мысль, что русской цивилизации от Начала дано Слово, но ума не приложит как сообщить его языку.

В 1830 году в Болдино, откуда так легко всё сказать в шутку, он пишет о литературе вообще и о том, какой она должна быть по мнению потребителя. Пишет это в «Домике в Коломне». В первых двадцати двух октавах. В них он описывает какое множество приёмов скопила литература, в частности — поэзия (стили, размеры, слоги, стопы, другие техники), чтобы потрафить публике.



Сами же литераторы, зная,как низко они опустились — добровольно спустились с Парнаса и теперь в грязи сидят на толкучем рынке. Отчего? Оттого, что литератора содержит публика, и он должен кормить её тем, что та заказывает. Ей (публике) не нужен живой и великий язык, она его не переварит, так что и я (Пушкин) подчинюсь, переварю (сварю) этот язык и напишу пикантную историю о переодеваниях.

Может же если захочет! Правда между строк, ну на то и приплетён Эзоп. Ведь если работаешь на величие будущего, нужно максимально адаптироваться для критики настоящего (в этом говорят главная разгадка удельной величины мозга гения).

Спешим заметить, мы знаем обширный комментарий, где много внимания уделяется повествованию, которое назвали пикантной историей. Но на то ж оно и матричное произведение, что как ни поверни этот «кубик не рубика» он расскажет новую непротиворечивую историю.

Но говорить серьёзно на такую тему не получается. И всё же Пушкин вновь пытается. В 1834 году он берётся за большую статью под заглавием «О ничтожестве литературы русской». Выписан детальный план, на основе прежних набросков написано вступление, но написав фразу: «Обратимся к России…» он отбрасывает перо в сторону.

Почему? Это труд для негативиста, а Пушкин — позитивист. Легко бы написал статью друг его, да вот беда, не пишет Пётр Яковлевич труды по истории литературы.Да и поздно уже было говорить о ничтожестве, когда начался Золотой Век этой самой литературы.

ПослеСловие

Лица литературы и философии (да и вообще крупные личности), образы которых нам сохранила история, информационно состоят из трёх частей: документальной (то что они написали сами или сказали публично); мифологической (то что рассказали или написали о них); и потаённой (то что они сказали своим друзьям и этого больше никто не услышал).

Так вот, у Пушкина был огромный информационный пласт третьего типа о Чаадаеве, а у Петра Яковлевича об Александре Сергеевиче.

«Что касается до воспоминаний о Пушкине, то не знаю, успею ли с ними сладить вовремя. Очень знаешь, что об нем сказать, но как быть с тем, чего нельзя сказать?» П.Я.Чаадаев — М.П.Погодину

В эпоху «шильонских узников» они были двумя сокровенными друзьями, попавшими в темницу, и, если мы точно знаем, что один из них выбрался на свободу без помощи отвергнутой им сверху руки, значит своё плечо ему подставил товарищ.

«…роковая страница нашей истории, написанная рукой Петра Великого, разорвана; мы, слава Богу, больше не принадлежим к Европе: итак, с этого дня наша вселенская миссия началась» (из письма по окончании военной операции 1812-1814 гг. А.И.Тургеневу — П. Я. Чаадаев)

Материалы:

[ 1 ] Велижев http://www.nlobooks.ru/node/6579

Школа аналитики



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