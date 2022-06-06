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Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета России

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Использованные источники: ria.ru
Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета России

Для России период 2020-х годов станет этапом укрепления экономического суверенитета, в то время как экономика сохранит курс на международное сотрудничество. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства обратил внимание, что юбилейная встреча проходит в «непростое для всего международного сообщества время».

«Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы. Именно поэтому столь актуальным представляется девиз Форума – “Новый мир – новые возможности”, – отметил он. – Убеждён, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. При этом российская экономика будет во всё большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество».

Путин подчеркнул, что «в наших общих интересах – стимулировать торговлю и инвестиции, поощрять совместную разработку технологий, укреплять финансовые и фондовые рынки, увеличивать долю расчётов в национальных валютах». «Важно внедрять и развивать по-настоящему взаимовыгодные интеграционные модели – как это уже делается на пространстве Евразийского экономического союза», – указал он.

Российский лидер выразил уверенность, что ПМЭФ «будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач, стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнёрство».

ПМЭФ пройдёт в Санкт-Петербурге 15-18 июня.

23 мая Путин отметил, что все вводимые западными странами рестрикции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.

В тот же день глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что антироссийские санкции Запада парализовали мировую экономику, нанесли вред бедным странам и будут в дальнейшем ухудшать ситуацию в мире.

12 мая Путин указывал на то, что авторы антироссийских ограничительных мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

По материалам сайта Президента РФ, «Известий», РИА Новости

Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_nazval_2020-je_gody_periodom_ukreplenija_ekonomicheskogo_suvereniteta_rossii_777.htm
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